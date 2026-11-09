Thị trường tích cực hơn trong 2 tháng cuối năm, VN-Index có thể đạt đỉnh 2.064 điểm?

Thị trường đã đi qua giai đoạn kỳ vọng và bước vào giai đoạn xác nhận. Diễn biến trong quý III cho thấy động lực tăng giá không còn đến từ việc mở rộng định giá mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết.
Kết quả kinh doanh quý 3 tiếp tục củng cố bức tranh tích cực của nền kinh tế khi nhiều nhóm ngành chủ chốt như ngân hàng, xây dựng, vật liệu, khu công nghiệp và công nghệ duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khả quan. Dù vậy, phản ứng của giá cổ phiếu nhìn chung thận trọng hơn giai đoạn đầu năm.
Trong thời gian tới, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng thị trường không thiếu động lực tăng trưởng, mà đang cần thêm bằng chứng cho thấy chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận có thể kéo dài sang năm 2027.
GDP quý III/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong bốn năm gần đây. Việc Quốc hội duy trì mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên cho thấy định hướng điều hành vẫn quyết liệt, trọng tâm chính sách nhiều khả năng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và giải ngân hạ tầng và hỗ trợ khu vực sản xuất đang phát huy hiệu quả.
Ở chiều ngược lại, lạm phát vẫn là biến số cần theo dõi chặt chẽ. CPI tháng 10/2026 tăng 5,09%, chủ yếu đến từ nhóm năng lượng, nhà ở và thực phẩm vì thế việc giá nhiên liệu bắt đầu hạ nhiệt cùng các biện pháp bình ổn giá của Chính phủ giúp kì vọng áp lực lạm phát sẽ dịu bớt trong các tháng cuối năm.
Quan trọng, tăng trưởng kinh tế hiện vẫn đang nhanh hơn lạm phát, đây là nền tảng giúp duy trì tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường chứng khoán trong trung hạn.
Khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp niêm yết là yếu tố hỗ trợ tích cực. Mặc dù vậy, môi trường kinh doanh trung – dài hạn có tiếp tục thuận lợi không sẽ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận vốn vay và chi phí vay vốn mà doanh nghiệp cần trả.
Đối với hai yếu tố này, VDSC cho rằng sự hỗ trợ và nỗ lực rất lớn từ nhà điều hành, nhằm hạ nhiệt bằng lãisuất cũng như tạo điều kiện để nhiều loại hình doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn vay với chi phí hợp lý hơn. Đây là điều kiện cần.
Nhưng điều kiện đủ, sẽ phụ thuộc nhiều vào: Khả năng lan tỏa hiệu quả của (a) dòng vốn đầu tư công khi hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai và (b)sau các chính sách hỗ trợ miễn giảm thuế nhằm kích cầu tiêu dùng và kìm hãm đà tăng của mặt bằng chi phí thiết yếu, và Vấn đề lạm phát và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trong thời gian tới.
Đây sẽ là nút thắt lớn nhất chi phối khả năng điều tiết môi trường vĩ mô trong nước của nền kinh tế mở như Việt Nam.
Hiện tại, VDSC nhận thấy áp lực chi phí vốn toàn cầu tạm lắng dịu: FED chưa tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 10, và sẽ tiếp tục quan sát dữ liệu để ra quyết định lãi suất trong kỳ họp tháng 12;
Lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ hạ nhiệt, Mỹ - Iran vẫn đang tìm kiếm tiếng nói chung trong vấn đề eo biển Homuz, và cuối cũng, việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát ở Hạ viện và Thượng viện kỳ vọng sẽ giảm bớt các cú sốc chính sách và thương mại.
Mặc dù vậy, bối cảnh toàn cầu không vì những tín hiệu tích cực trên mà bớt đi sự phức tạp. Chỉ với 54 ghế tại Thượng viện sẽ chưa đủ để Đảng Dân chủ phủ quyết các chính sách đã có của Tổng thống, đồng thời có thể làm tăng bất định về cấp ngân sách và khả năng thực hiện cam kết quốc tế khác.
Ngoài ra, việc Mỹ - Iran cũng ngồi xuống bàn đàm phán đã kéo dài nhiều tháng, song khoảng cách kỳ vọng của hai bên chưa từng được thu hẹp.
Về lợi nhuận, VDSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý IV/2026 tăng khoảng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm Phi tài chính và Bảo hiểm sẽ là hai động lực tăng trưởng mới, trong khi ngành Ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức cao, giúp bức tranh lợi nhuận toàn thị trường khả quan.
VDSC ước tính biên độ dao động của VN-Index trong 3 tháng tới ở trong khoảng 0 – 18,5% so với giá đóng cửa ngày 30/10/2026, tương ứng vùng 1759 – 2064 điểm. Vùng này được xây dựng trên giả định P/E mục tiêu 11,5x – 13,5x và EPS ước tính vào khoảng 152 đồng vào cuối Q4/2026. Ước tính này thể hiện quan điểm tích cực hơn cho hai tháng còn lại của năm 2026.
Trong đó, yếu tố nâng đỡ lớn nhất đến từ nền tảng hoạt động vững chắc của các doanh nghiệp đầu ngành và các áp lực đối với chi phí vốn tạm lắng trong ngắn hạn. Dù vậy, khó khăn tạm lắng không đồng nghĩa với việc đã được triệt tiêu, vẫn thận trọng cho trung – dài hạn.
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