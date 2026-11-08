"Cá mập" Pyn Elite Fund báo lỗ nặng từ đầu năm do nắm giữ nhiều FPT, STB

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, quỹ PYN Elite ghi nhận hiệu suất âm 14,68%, đánh dấu một năm kém tích cực sau hai năm liên tiếp đạt mức sinh lời cao trong năm 2024 và 2025.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund.

Pyn Elite Fund vừa có báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 10 trong đó nhấn mạnh: Tâm lý thị trường tiếp tục suy yếu trong tháng 10, hoạt động giao dịch chứng khoán diễn ra trầm lắng. Bối cảnh này xuất phát từ những căng thẳng địa chính trị toàn cầu, áp lực lạm phát và điều kiện huy động vốn thắt chặt hơn.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý III/2026 của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam lại ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với tổng doanh thu tăng 44% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng tăng 45%.

Trong tháng, VN-Index giảm 1,5%, trong khi PYN Elite giảm 2,3%.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, quỹ PYN Elite ghi nhận hiệu suất âm 14,68%, đánh dấu một năm kém tích cực sau hai năm liên tiếp đạt mức sinh lời cao trong năm 2024 và 2025. Diễn biến này phản ánh những khó khăn của danh mục trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh, dòng tiền phân hóa và áp lực điều chỉnh gia tăng.

Danh mục cổ phiếu của quỹ có mức độ tập trung tương đối cao vào một số doanh nghiệp vốn hóa lớn, trong đó ngân hàng, thép và bán lẻ là những nhóm ngành chiếm tỷ trọng đáng kể. Sacombank (STB) đứng đầu danh mục với tỷ trọng 17,2%, tiếp đến là Hòa Phát (HPG) với 15,8% và Thế Giới Di Động (MWG) với 9,6%. Riêng ba khoản đầu tư này chiếm tổng cộng 42,6% danh mục.

Các vị thế lớn tiếp theo gồm Vietnam Airlines (6,9%), VIB (6,6%), FPT (6,4%), OCB (5%), ACV (4,2%), SHS (3,7%) và TCBS (3,3%). Cơ cấu này cho thấy quỹ đặt trọng tâm vào nhóm ngân hàng, đồng thời phân bổ vốn vào các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, hàng không và dịch vụ tài chính.

Về diễn biến hiệu suất, OCB tăng 5%, Hòa Phát tăng 4,2% và Thế Giới Di Động tăng 3,6%, là những cổ phiếu có mức tăng nổi bật. Ở chiều ngược lại, Sacombank giảm 10,4%, FPT giảm 16,3%, trong khi Century Land giảm mạnh nhất, ở mức 28,4%.

Nhìn chung, danh mục của quỹ đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động của một số khoản đầu tư lớn. Diễn biến trái chiều giữa các cổ phiếu cho thấy hiệu quả đầu tư chưa đồng đều, đặc biệt khi những mã có tỷ trọng cao chưa tạo được đóng góp tích cực.

Hiệu suất của quỹ.

Về kinh tế vĩ mô, Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 55 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, tăng 74% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 15% so với cùng kỳ.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất đạt 52,3 điểm, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 16 liên tiếp. Số lượng đơn hàng mới góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản lượng, mặc dù tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đã phần nào làm chậm đà tăng trưởng.

Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục khởi sắc, với kim ngạch xuất khẩu tăng 51,4% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 43,1% của nhập khẩu. Cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 7,3 tỷ USD.

Nhu cầu trong nước cũng diễn biến tích cực, với doanh số bán lẻ tăng 14,7% so với cùng kỳ. Việt Nam đón 1,9 triệu lượt khách quốc tế trong tháng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Pyn Elite đánh giá cao cổ phiếu FRT. FRT tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý III/2026, doanh thu tăng 34% và lợi nhuận trước thuế tăng 111% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 81,1% kế hoạch doanh thu và 111,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ chuỗi nhà thuốc Long Châu.

Trong 9 tháng, Long Châu đã mở thêm 324 nhà thuốc mới. Đáng chú ý, dù mở rộng nhanh chóng, doanh thu bình quân mỗi tháng trên một nhà thuốc vẫn tăng từ 1,2 tỷ đồng lên 1,3 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận trước thuế của Long Châu liên tục được cải thiện qua từng quý, từ 3,5% trong quý IV/2025 lên 5,2% trong quý III/2026. Kết quả này đến từ lợi thế kinh tế theo quy mô và hiệu quả vận hành ngày càng cao.

Bên cạnh đó, Long Châu đang triển khai thí điểm các dịch vụ chẩn đoán, bao gồm khám sức khỏe cơ bản, tầm soát ung thư và các gói kiểm tra sức khỏe, thông qua hợp tác với các đối tác phòng xét nghiệm.

Đây là bước tiến hướng tới xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn. Qua đó, doanh nghiệp có thể gia tăng doanh thu trên mỗi khách hàng, đồng thời củng cố lợi thế cạnh tranh.

Trong khi đó, đóng góp của FPT Shop (mảng công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng) vào kết quả kinh doanh chung vẫn còn khiêm tốn, song những dấu hiệu phục hồi ban đầu đã bắt đầu xuất hiện.