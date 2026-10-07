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Cổ phiếu blue-chips lại “hụt hơi”

K Kim Phong

Thanh khoản trong rổ VN30 sáng nay sụt giảm đột biến 33% so với sáng hôm qua và thấp nhất 5 phiên. Sự khởi sắc ở nhóm này hôm qua đã không còn, kéo theo nhịp giảm giá áp đảo.

Sắc đỏ lan tràn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.
Sắc đỏ lan tràn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.

VN30-Index chốt phiên mất 0,63% với 7 mã tăng và 23 mã giảm, trong đó 9 mã giảm quá 1%. Trong số này bao gồm cả VIC giảm 2,11%, VHM giảm 1,3%, CTG giảm 1,17%, TCB giảm 1,69% và đều thuộc Top 10 vốn hóa. VN-Index do đó chịu sức ép mạnh, giảm 0,81% tương đương -14,27 điểm.

Đáng lưu ý là dòng tiền sau phiên bùng nổ hôm qua đã chậm lại đáng kể ở nhóm blue-chips. Rổ VN30 khớp lệnh chỉ đạt hơn 2.479 tỷ đồng, thấp nhất 5 phiên, đồng thời chỉ còn chiếm 51,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Thanh khoản ở các cổ phiếu tăng giá chiếm 36% rổ.

Ngay cả với các cổ phiếu blue-chips còn xanh, sức ép từ phía bán cũng đang thể hiện khá rõ, trừ SSB. Cổ phiếu này tăng tốt nhất rổ VN30, chốt trên tham chiếu 5,06% và hiện vẫn duy trì sát giá cao nhất. Còn lại GVR đạt đỉnh từ 9h40 sau đó trượt giảm xuống 1,47%, chốt phiên còn tăng 2,44%. MWG cũng đạt đỉnh từ khoảng 10h10 rồi lao dốc 1,3%, hiện còn tăng nhẹ 0,13%. BSR cũng trả lại tới 1,27% so với đỉnh, còn tăng 0,32%...

Với các cổ phiếu đang đỏ, tình hình khá tệ, nhiều mã bị ép xuống mạnh và đang chốt bằng hoặc sát giá thấp nhất. VIC có hai nhịp trượt giảm nhanh và đang ở giá thấp nhất ngày. VHM tạm thời nhích lên được 1 bước giá so với mức thấp nhất. Những cổ phiếu rất yếu là LPB giảm 2,28%, TCX giảm 2,1%, VRE giảm 1,89%, SHB giảm 1,83%, TCB giảm 1,69%, VPL giảm 1,61% cũng đều đang chốt ở mức thấp nhất hoặc nhích lên 1-2 bước giá không đáng kể.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với các cổ phiếu vừa và nhỏ, đà trượt giảm ở điểm số cũng có tác động nhất định. Ngay từ 9h30 độ rộng đã áp đảo ở phía đỏ với 94 mã tăng/122 mã giảm, kết phiên là 101 mã tăng và 172 mã đỏ. Thống kê khoảng 43% số cổ phiếu có giao dịch ghi nhận biên độ trượt giá quá 1% so với mức đỉnh đầu ngày và gần 54% đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư bán trên giá thấp nhất 1 bước giá. Hai thống kê này cho thấy sức ép bán ra tăng dần trong ngày và duy trì tới cuối phiên. Cùng với mức thanh khoản khớp lệnh tổng thể HoSE giảm hơn 25% so với sáng hôm qua, bên mua đang cho thấy sự thoái lui.

Dù vậy sức ép cũng chưa dẫn đến những hoạt động hỗn loạn nào, trong 172 mã đỏ có 81 mã ghi nhận mức giảm quá 1%. Chỉ 17 mã trong số này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Áp lực bán ở nhóm Midcap nhìn chung không mạnh. PNJ giảm 5,21% với 427,9 tỷ đồng là trường hợp khá đặc biệt vì mã này đang trong xu hướng lao dốc rất mạnh. Còn lại VND giảm 1,44% với 31,9 tỷ, CII giảm 1,62% với 26,9 tỷ, DXG giảm 1,51% với 21,9 tỷ, DGC giảm 3,35% với 18,9 tỷ là những cổ phiếu giao dịch nhiều nhất.

Ở nhóm tăng giá, giao dịch cũng rất co cụm và chênh lệch thanh khoản lớn. MSN đang dẫn đầu với thanh khoản 437,7 tỷ đồng, giá tăng 1,81%. MSN cũng đã bị ép lùi xuống 4 bước giá so với mức cao nhất. Cổ phiếu này đang ở giá cao nhất gần 4 tháng. MSB khớp 155,3 tỷ, giá tăng 1,74%; PVT khớp 121,8 tỷ, giá tăng 1,63%; GMD khớp 121 tỷ, giá tăng 4,23%; VSC khớp 74,4 tỷ, giá tăng 2,7%; BVH khớp 71,9 tỷ giá tăng 4% là những cổ phiếu nổi bật.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì hoạt động bán ròng. Mức rút vốn trên HoSE khoảng 452,3 tỷ đồng nhưng không có giao dịch quá lớn. PNJ bị bán ròng nhiều nhất với -91,8 tỷ, TCB -68,8 tỷ, VIC -35,7 tỷ, VHM -29 tỷ, VIX -26,3 tỷ, HAH -21,1 tỷ. Phía mua ròng có VIB +19,9 tỷ, MCH +15,5 tỷ là nhiều nhất.

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