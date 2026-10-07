HOSE loại cổ phiếu VPG, PLP khỏi chỉ số VNX Allshare

HOSE vừa công bố loại cổ phiếu VPG của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và cổ phiếu PLP của Công ty cổ phần Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê khỏi chỉ số VNX Allshare. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 9/10 tới.

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Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu thuộc Bộ chỉ số VNX-Index.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố loại cổ phiếu VPG của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát và cổ phiếu PLP của Công ty cổ phần Sản xuất và công nghệ Nhựa Pha Lê khỏi chỉ số VNX Allshare. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 9/10 tới.

Nguyên nhân là do cổ phiếu VPG bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 758/QĐ-SGDHCM ngày 02/10/2026 của HOSE và cổ phiếu PLP bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 759/QĐ-SGDHCM ngày 02/10/2026 của HOSE.

Bên cạnh đó, HOSE còn thông báo VPG và PLP còn bị loại khỏi một số bộ chỉ số khác do HOSE quản lý. Cụ thể, VPG bị loại khỏi VNSmallcap và VNAllShare Industrials, trong khi PLP rời VNAllShare Materials.

Sau khi hai cổ phiếu bị loại, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu còn lại trong VNX Allshare cũng được điều chỉnh. Trong đó, giới hạn tỷ trọng của VIC được nâng lên 53,64%.

Trước đó, HOSE cho biết cổ phiếu VPG bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 09/10/2026 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu VPG được theo dõi ở các diện sau:

Một là, diện cảnh báo theo Quyết định 302/QĐ-SGDHCM ngày 07/04/2026 của Tổng Giám đốc HOSE do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của tổ chức niêm yết.

Hai là, diện cảnh báo theo Quyết định 303/QĐ-SGDHCM ngày 07/04/2026 của Tổng Giám đốc HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm.

Còn cổ phiếu PLP bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 09/10/2026 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Sơ Giao dịch chứng khoán Việt Nam.