Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục bùng nổ, ngân hàng bất ngờ tạo gánh nặng

Diễn biến của VN-Index trong phiên cho thấy chỉ số này tăng đạt đỉnh ngay sau khi mở cửa, vượt tham chiếu 15,5 điểm (+0,91%). Chốt phiên sáng chỉ số chỉ còn tăng 2,12 điểm (+0,12%). VN30-Index cũng tương tự, đầu phiên tăng 0,71% nhưng chốt buổi sáng giảm 0,06%.
Tuy nhiên diễn biến độ rộng có sự tương phản đáng kể giữa thị trường chung và nhóm VN30. Rổ blue-chips từ chỗ tăng toàn bộ, đến cuối phiên đã có 13 mã rơi xuống dưới tham chiếu, còn 14 mã xanh. Trái lại, toàn sàn HoSE thay đổi rất ít ở số mã xanh, chủ yếu là nhóm không tăng (tham chiếu) đầu ngày rơi dần xuống vùng đỏ. Cụ thể, độ rộng VN-Index lúc tốt nhất là khoảng 9h30 với 185 mã xanh và 58 mã đỏ thì đến cuối phiên là 183 mã xanh và 110 mã đỏ.
Về điểm số, nhóm ngân hàng blue-chips đang tạo sức ép chính. VIC đang tăng 0,65% và VHM tham chiếu, không làm mất điểm, dù hai trụ này có trượt giá: VIC trượt khỏi mức đỉnh khoảng 1,19% và VHM trượt 1,61%. Ảnh hưởng rõ nét hơn là VCB giảm 0,7%, BID giảm 0,29%, CTG giảm 1,14%, TCB giảm 0,15%, VPB giảm 3,06%. VPB giảm mạnh có thể do chốt lời sau khi đã tăng gần 25% kể từ đáy giữa tháng 8 đến cuối tuần qua.
Toàn nhóm ngân hàng trên các sàn chỉ còn 8 mã tăng giá, nhưng đều là các cổ phiếu nhỏ như PCB tăng 5,6%, KLB tăng 1,4%, LPB tăng 1,32%, STB tăng 1,27%. Trong khi đó nhóm giảm kể trên đều là các mã thuộc Top 10 vốn hóa. Ảnh hưởng của cổ phiếu ngân hàng càng rõ nét hơn trong rổ VN30 khi trọng số được nâng cao.
Ngược lại, các cổ phiếu blue-chips tăng tốt nhất rổ này lại ít ảnh hưởng: SSI tăng 2,06%, TCX tăng 1,81%, BSR tăng 1,41%. GAS là trụ duy nhất tăng 1,05%. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay tăng 7,1% so với sáng hôm qua nhưng chỉ 32,3% tập trung vào các cổ phiếu tăng giá. Thanh khoản dồn nhiều vào cổ phiếu ngân hàng xác nhận áp lực bán hạ giá có tín hiệu mạnh lên.
Mặc dù nhìn vào diễn biến của các chỉ số trong phiên thì xu hướng trượt giảm rất rõ nét, nhưng cổ phiếu vẫn giao dịch khá tích cực. Độ rộng duy trì tốt suốt phiên xác nhận dòng tiền nâng đỡ ở các mã vừa và nhỏ ổn định. Trong 183 mã xanh vẫn có 82 mã tăng vượt 1%, chiếm 37,1% tổng giá trị khớp cả sàn HoSE. Nhóm chứng khoán đang dẫn dắt thanh khoản: SSI khớp 337,3 tỷ đồng, giá tăng 2,06%; VIX khớp 285,9 tỷ, giá tăng 2,95%; VND khớp 148 tỷ, giá tăng 2,26%; VCI khớp 101,5 tỷ, giá tăng 1,58%.... Toàn nhóm chứng khoán cũng đang có 18 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên.
Với các mã vừa và nhỏ khác, không nhiều cổ phiếu thu hút thanh khoản cao. Đây cũng là tình trạng có từ tuần trước khi dòng tiền ngắn hạn vẫn hạn chế. NVL tăng 3,29%, GEX tăng 1,33%, DXG tăng 2,46%, VPI tăng 5,2%, CII tăng 2,34%, GEE tăng 1,36%... là những cổ phiếu thanh khoản tốt nhất.
Ở phía giảm, áp lực trượt giá tuy cũng xuất hiện khá nhiều khi số mã đỏ tăng gấp đôi theo thời gian, nhưng biên độ và áp lực bán không lớn. 52 cổ phiếu đang ghi nhận mức giảm hơn 1% thì chỉ 16 mã có thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. CTG, VPB, FPT, HDB, VJC chiếm gần hết thanh khoản của nhóm này. Tuy có tới 52 cổ phiếu giảm sâu nhưng nếu trừ đi giao dịch của 5 cổ phiếu nói trên, phần còn lại chỉ chiếm 3,2% thanh khoản sàn.
Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận bán ròng khá lớn 528,8 tỷ đồng trên sàn HoSE nhưng là bán rất dàn trải. Những cổ phiếu bị xả lớn nhất cũng không có gì đột biến: VCB -49,3 tỷ, CTG -44,2 tỷ, VJC -39,9 tỷ, FPT -39,5 tỷ, ACB -30,2 tỷ. Phía mua ròng chỉ có SSI +26,8 tỷ và BVH +13,6 tỷ là nhiều nhất.
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