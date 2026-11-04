Cổ phiếu HGI lên UPCoM với giá 60.600 đồng/cổ phiếu

Theo đó, HGI sẽ đưa hơn 187 triệu cổ phiếu vào giao dịch, tương ứng với mức vốn điều lệ 1.873 tỷ đồng. Ngày giao dịch đầu tiên dự kiến vào ngày 9/11 với mức giá tham chiếu là 60.600 đồng/cổ phiếu.
Tạm tính theo mức giá tham chiếu này, quy mô vốn hóa của HGI khi lên sàn đạt khoảng 11.350 tỷ đồng.
HGI có tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập vào tháng 10/2016, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực quản lý, tư vấn hoạt động nông nghiệp, trồng và kinh doanh trái cây cùng các loại cây trồng khác.
Được biết vào ngày 6/10, HGI đã hoàn tất chào bán IPO với số lượng 18.800.000 cổ phiếu, giá 60.600 đồng/cổ phiếu và tổng thu về 1.139.280.000.000 đồng và HGI đã nâng vốn điều lệ từ 1.685 tỷ đồng lên 1.873 tỷ đồng.
Theo bản cáo bạch mà HGI công bố, HGI là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE), tại thời điểm 31/12/2024, HAG nắm giữ 98,78%, tính đến ngày 31/12/2025, HAG nắm 93,13% và đến ngày 22/4/2026, HAG nắm giữ 84,42% vốn tại HGI.
Cũng tính đến ngày 22/4/2026, cơ cấu cổ đông của HGI có 168.500.000 cổ phiếu - trong đó, 05 cổ đông trong nước có 164.226.496, chiếm 97,46% - trong đó, 03 cá nhân nắm giữ 14.775.130 cổ phiếu, chiếm 8,76% và 02 tổ chức nắm giữ 149.451.366 cổ phiếu, chiếm 88,70%. 01 cổ đông nước ngoài nắm giữ 4.273.504 cổ phiếu, chiếm 2,54% và công ty không có cổ phiếu quỹ.
Về kết quả kinh doanh, HGI ghi nhận doanh thu thuần gần 1.415 tỷ đồng - trong đó, riêng doanh thu trái cây đạt hơn 1.068 tỷ đồng; sau khi các loại chi phí, HGI báo lãi sau thuế gần 412 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của HGI đạt gần 3.535 tỷ đồng, tăng 7 lần so với cùng kỳ (500,43 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.129 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước (247,27 tỷ đồng).
Năm 2026, HGI đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 7.456 tỷ đồng, tăng 52,62% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.815 tỷ đồng, tăng 22,18% so với cùng kỳ; chi trả cổ tức là 50% bằng tiền.
Như vậy, HGI công ty đã hoàn thành khoảng 47% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận năm.
Trong năm 2026, Công ty dự kiến triển khai các dự án đầu tư với các nội dung chủ yếu:
Đối với chuối: Tiếp tục chăm sóc, duy trì ổn định diện tích 2.670 ha, tập trung nâng cao năng suất và chất lượng, phục vụ xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản và Trung Quốc, trong đó chủ lực là thị trường Nhật Bản.
Đối với sầu riêng: Dự kiến trồng mới 305 ha, nâng tổng diện tích lên 2.000 ha. Đồng thời, Công ty sẽ đầu tư nhà máy chế biến sầu riêng cấp đông tại Lào cùng hệ thống kho lạnh nhằm kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao giá trị sản phẩm và giảm thiểu rủi ro mùa vụ của thị trường sầu riêng tươi.
Đối với cà phê: Dự kiến trồng mới 5.401 ha, nâng tổng diện tích lên 7.000 ha. Bên cạnh đó, Công ty sẽ xây dựng 02 nhà máy chế biến ướt quy mô lớn tại Lào nhằm kiểm soát chất lượng đồng nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu của thị trường quốc tế.
Đối với dâu tằm: Tiếp tục trồng thêm, chăm sóc, duy trì ổn định diện tích 600 ha.
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