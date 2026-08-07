IPO 18,8 triệu cổ phiếu HGI, dự kiến huy động 1.139 tỷ đồng

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu (tương đương 4,997% vốn điều lệ sau đợt chào bán). Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100. Cổ phiếu được phân phối thông qua đại lý chỉ định là CTCP Chứng khoán OCBS.

Ảnh minh họa.

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HGI) vừa có thông báo về việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 337/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 4/8/2026.

Theo đó, Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ IPO 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động vốn là tối đa 1.139,28 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu (tương đương 4,997% vốn điều lệ sau đợt chào bán). Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100. Cổ phiếu được phân phối thông qua đại lý chỉ định là CTCP Chứng khoán OCBS.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 18/8/2026 đến 17h ngày 7/9/2026 (nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua).

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, đồng thời tái cấu trúc tài chính để nâng cao các chỉ số tài chính phù hợp tiến trình phát triển và niêm yết trong tương lai, bao gồm: thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón; và cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay của Công ty.

Theo bản cáo bạch mà HGI công bố, HGI là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE), tại thời điểm 31/12/2024, HAG nắm giữ 98,78%, tính đến ngày 31/12/2025, HAG nắm 93,13% và đến ngày 22/4/2026, HAG nắm giữ 84,42% vốn tại HGI.

Cũng tính đến ngày 22/4/2026, cơ cấu cổ đông của HGI có 168.500.000 cổ phiếu - trong đó, 05 cổ đông trong nước có 164.226.496, chiếm 97,46% - trong đó, 03 cá nhân nắm giữ 14.775.130 cổ phiếu, chiếm 8,76% và 02 tổ chức nắm giữ 149.451.366 cổ phiếu, chiếm 88,70%. 01 cổ đông nước ngoài nắm giữ 4.273.504 cổ phiếu, chiếm 2,54%. Công ty không có cổ phiếu quỹ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của HGI đạt 2.185 tỷ đồng, trong đó: doanh thu từ bán trái cây và kinh doanh thương mại đạt lần lượt 1.913 tỷ đồng và 272 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lần lượt 87,56% và 12,44%.

Đối với mảng bán trái cây, doanh thu bán chuối đạt 1.625 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn nhất trên tổng doanh thu thuần, chiếm tỷ trọng 74,36% với sản lượng đạt 116.517 tấn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán sầu riêng đạt 251 tỷ đồng với sản lượng 2.574 tấn, so với mức doanh thu 368 tỷ đồng và sản lượng 3.722 tấn của cả năm 2025.

Trong quý 1/2026, Công ty bắt đầu xuất thử nghiệm sầu riêng cấp đông sang Trung Quốc nhằm đánh giá phản ứng thị trường. Bên cạnh sầu riêng, doanh thu dâu tằm cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 37 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, so với mức 3,75 tỷ đồng của cả năm 2025. Tổng giá trị lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1.067 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp đạt 48,82%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 782 tỷ đồng. Với kết quả này, HGI đã hoàn thành 29,31% kế hoạch doanh thu và 43,08% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Năm 2026, HGI đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 7.456 tỷ đồng, tăng 52,62% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.815 tỷ đồng, tăng 22,18% so với cùng kỳ; chi trả cổ tức là 50% bằng tiền.

Tính đến ngày 30/6/2026, Tổng nợ phải thu của công ty là 2.516 tỷ đồng (bao gồm các khoản phải thu ngắn hạn, các khoản phải thu dài hạn và Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn); tổng nợ phải trả là 5.809 tỷ đồng

Trong năm 2026, Công ty dự kiến triển khai các dự án đầu tư với các nội dung chủ yếu:

Đối với chuối: Tiếp tục chăm sóc, duy trì ổn định diện tích 2.670 ha, tập trung nâng cao năng suất và chất lượng, phục vụ xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản và Trung Quốc, trong đó chủ lực là thị trường Nhật Bản.

Đối với sầu riêng: Dự kiến trồng mới 305 ha, nâng tổng diện tích lên 2.000 ha. Đồng thời, Công ty sẽ đầu tư nhà máy chế biến sầu riêng cấp đông tại Lào cùng hệ thống kho lạnh nhằm kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao giá trị sản phẩm và giảm thiểu rủi ro mùa vụ của thị trường sầu riêng tươi.

Đối với cà phê: Dự kiến trồng mới 5.401 ha, nâng tổng diện tích lên 7.000 ha. Bên cạnh đó, Công ty sẽ xây dựng 02 nhà máy chế biến ướt quy mô lớn tại Lào nhằm kiểm soát chất lượng đồng nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu của thị trường quốc tế.

Đối với dâu tằm: Tiếp tục trồng thêm, chăm sóc, duy trì ổn định diện tích 600 ha.