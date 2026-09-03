HGI điều chỉnh thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu đến 21/9

HGI thông báo điều chỉnh thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 18/08/2026 đến 17h00 ngày 21/09/2026. Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 22/9/2026 đến ngày 24/9/2026 và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ từ ngày 25/09/2026 đến 17h00 ngày 30/09/2026.

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất của công ty.

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HGI) vừa thông báo điều chỉnh thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu.

Cụ thể: Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sẽ IPO 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động vốn là tối đa 1.139,28 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu (tương đương 4,997% vốn điều lệ sau đợt chào bán). Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100. Cổ phiếu được phân phối thông qua đại lý chỉ định là CTCP Chứng khoán OCBS.

Thời gian đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 18/8/2026 đến 17h ngày 7/9/2026 (nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua).

Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 8/9/2026 đến ngày 9/9/2026; thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ từ ngày 10/09/2026 đến 17h00 ngày 14/09/2026.

Tuy nhiên HGI thông báo điều chỉnh thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 18/08/2026 đến 17h00 ngày 21/09/2026; thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 22/9/2026 đến ngày 24/9/2026 và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ từ ngày 25/09/2026 đến 17h00 ngày 30/09/2026.

Bên cạnh đó, các nội dung khác tiếp tục được thực hiện theo Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 15/TB-HGI ngày 06/08/2026 của công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, đồng thời tái cấu trúc tài chính để nâng cao các chỉ số tài chính phù hợp tiến trình phát triển và niêm yết trong tương lai, bao gồm: thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón; và cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay của Công ty.

Theo bản cáo bạch mà HGI công bố, HGI là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE), tại thời điểm 31/12/2024, HAG nắm giữ 98,78%, tính đến ngày 31/12/2025, HAG nắm 93,13% và đến ngày 22/4/2026, HAG nắm giữ 84,42% vốn tại HGI.

Cũng tính đến ngày 22/4/2026, cơ cấu cổ đông của HGI có 168.500.000 cổ phiếu - trong đó, 05 cổ đông trong nước có 164.226.496, chiếm 97,46% - trong đó, 03 cá nhân nắm giữ 14.775.130 cổ phiếu, chiếm 8,76% và 02 tổ chức nắm giữ 149.451.366 cổ phiếu, chiếm 88,70%. 01 cổ đông nước ngoài nắm giữ 4.273.504 cổ phiếu, chiếm 2,54%. Công ty không có cổ phiếu quỹ.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã kiểm toán của HAG, trong kỳ công ty đã chuyển nhượng 14.678.634 cổ phần của HGI cho các bên khác với tổng giá trị chuyển nhượng là 670.112.071.000.000 đồng - tương ứng 45.652 đồng/cổ phiếu, giảm 14.948 đồng/cổ phiếu so với mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu mà HGI đang chào bán. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của HAG tại HGI giảm từ 93,13% xuống còn 84,43%.

Sau soát xét, HAG ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 2.204 tỷ đồng, tăng 1.324 tỷ so với cùng kỳ năm 2025 (880 tỷ). HAG cho biết biến động chủ yếu từ lãi của hoạt động khác do lãi trái phiếu được miễn giảm.