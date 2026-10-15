Cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng, nhóm chứng khoán dẫn sóng

VN-Index đã có thêm một nhịp tăng trong khoảng 20 phút đầu phiên chiều nay. Cao nhất chỉ số chạm tới 1709,54 điểm, tăng 4,67 điểm so với tham chiếu. Đây cũng là thời điểm VHM phục hồi tốt nhất, vượt nhẹ tham chiếu 0,49%. Từ sau thời điểm này, các trụ suy yếu ép VN-Index trượt dốc trở lại, đóng cửa giảm 0,38% (-6,52 điểm) về mức 1698,35 điểm, chính thức để mất ngưỡng số tròn 1700 điểm.
Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là trong khoảng thời gian còn lại của phiên khi VN-Index trượt giảm, độ rộng lại cải thiện dần. Cụ thể, lúc chỉ số đạt đỉnh có 143 mã xanh/147 mã đỏ, kết phiên là 164 mã xanh và 153 mã đỏ. Điều này cho thấy diễn biến giá của khá nhiều cổ phiếu lại ngược hướng với chỉ số.
Thay đổi giá theo hướng tích cực diễn ra chủ đạo ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Phiên sáng các mã này đã khá tích cực và giúp thị trường duy trì sự phân hóa cân bằng. Đến chiều đà tăng còn lan tỏa tốt hơn, thậm chí 12 cổ phiếu tăng kịch trần. Nhóm chứng khoán xuất sắc nhất với BSI, CTS lọt vào danh sách này.
Cổ phiếu chứng khoán bất ngờ hấp dẫn trở lại và thu hút được dòng tiền khá ổn. VIX tăng 2,17%, SSI tăng 1,85%, VCI tăng 1,34%, VND tăng 1,92%, HCM tăng 3,9% là những cổ phiếu đạt thanh khoản trên ngưỡng trăm tỷ đồng. TCX tăng 1,47%, VCK tăng 3,53% thiếu chút thanh khoản nữa là cũng có thể lọt vào nhóm này. Các mã nhỏ thậm chí rất mạnh về giá như VUA tăng 7,8%, SBS tăng 5,1%, AGR tăng 4,1%, BVS tăng 3,9%, FTS tăng 3,9%, KAI tăng 2,7%... Dĩ nhiên thanh khoản các cổ phiếu nhỏ này không quá mạnh, nhưng với nhà đầu tư, giá mới là quan trọng đối với danh mục.
Trong 164 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu của VN-Index, có 83 mã tăng từ 1% trở lên, thì chỉ 6 mã thuộc rổ VN30. Cổ phiếu Midcap đóng góp tới 24 mã, với SJS, BSI và CTS kịch trần. Nhóm này cũng không ít cổ phiếu thanh khoản rất tốt ngoài chứng khoán như CII tăng 6,15% với 243,5 tỷ đồng; DXG tăng 2,5% với 139,3 tỷ; GEX tăng 2,28% với 127,3 tỷ; TCH tăng 1,83% với 91 tỷ; VCG tăng 5,63% với 74,6 tỷ; DIG tăng 1,05% với 70,3 tỷ…
Nhóm cổ phiếu nhỏ giao dịch thấp tầm vài tỷ tới vài chục tỷ đồng cũng rất nhiều mã mạnh: HTV, DAH, AAT, QCG, VPG… tăng hết biên độ; ACC, HHV, HID, DHA… tăng vượt 4%.
Có vẻ dòng tiền nóng đang hoạt động mạnh trở lại ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, vốn dễ tác động đến giá hơn trong bối cảnh thanh khoản chung rất thấp và áp lực bán cũng rất nhẹ. Điều này đem lại sự sôi động cần thiết để củng cố tâm lý trong thời điểm VN-Index chìm vào xu hướng giảm suốt từ đầu tháng 9 tới nay.
Bất lợi là điểm số không được hỗ trợ. Diễn biến điểm số chiều nay gắn chặt với dao động của VHM. Chốt phiên sáng cổ phiếu này giảm 1,31%, ít phút đầu phiên chiều phục hồi vượt nhẹ tham chiếu, sau đó lao dốc liên tục. VHM đóng cửa giảm 3,44% tương đương riêng chiều nay giảm 2,16%. Thanh khoản buổi chiều cũng tăng 65% so với phiên sáng cho thấy đã có áp lực bán mạnh đáng kể.
Cùng với VHM, VIC cũng trượt giá nhưng nhẹ hơn, đóng cửa giảm 0,18%, tức là phiên chiều cũng giảm khoảng 0,82% so với buổi sáng. BSR cũng có màn lao dốc nhanh giảm thêm 1,91% nữa và đóng cửa mất 6,31% so với tham chiếu. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 17 mã giảm giá so với phiên sáng, 8 mã có cải thiện nhưng bên giảm áp đảo hoàn toàn về vốn hóa. VN30-Index chốt giảm 0,47% với 13 mã xanh và 16 mã đỏ, nhưng phần lớn các mã xanh đã hạ giá so với buổi sáng.
Việc VN-Index đóng cửa để mất mốc 1700 điểm là tiêu cực về mặt kỹ thuật đối với chỉ số này, nhưng chưa hẳn là tiêu cực với thị trường. Nguyên nhân là khả năng duy trì phân hóa, cộng với dòng tiền ngắn hạn có biểu hiện mạnh trở lại.
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