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VN-Index “cố thủ” mốc 1700, thị trường phân hóa tốt, thanh khoản cải thiện

K Kim Phong

Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.

Trong số các cổ phiếu thanh khoản cao nhất, dòng tiền mua tốt giúp duy trì độ phân hóa tích cực.
Trong số các cổ phiếu thanh khoản cao nhất, dòng tiền mua tốt giúp duy trì độ phân hóa tích cực.

VN-Index chốt phiên sáng đã đảo chiều thành công, tăng 0,03% (+0,45 điểm) so với tham chiếu, quay lên mức 1705,23 điểm. Tuy tăng ít nhưng đó là kết quả tốt vì trong phiên có lúc chỉ số đã rơi xuống 1696,47 điểm.

Diễn biến đảo chiều thành công và đảm bảo từ biến động giá hợp lý của đa số cổ phiếu. VN-Index chạm đáy lúc 10h30, độ rộng kém nhất với 90 mã tăng và 182 mã đỏ. Kết phiên sàn HoSE có 138 mã tăng và 144 mã đỏ. Như vậy cổ phiếu đã có quá trình phục hồi diện rộng và duy trì được tương quan khá cân bằng.

Đương nhiên vai trò của các trụ là điều không thể phủ nhận. Rổ VN30 từ chỗ toàn bộ đỏ, cuối phiên đã có 15 mã tăng và 14 mã giảm. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đảo chiều biên độ mạnh: VIC phục hồi 1,57% kể từ đáy, tăng vượt tham chiếu 0,64%. VHM đảo chiều 2,03%, thu hẹp mức giảm còn 1,31%. VCB đảo chiều 1,25% thành tăng 0,89%. CTG đảo chiều 2,04% thành tăng 1,35%. VPB đảo chiều 1,45% thành tăng 0,62%...

VN30-Index chốt phiên sáng còn giảm nhẹ 0,07% chủ yếu vì còn một số mã giảm khá sâu: GAS giảm 3,18%, BSR giảm 4,49%, STB giảm 2,63%, HDB giảm 1,72%, MCH giảm 1,63%, VHM giảm giảm 1,31%, LPB giảm 1,18%, MSN giảm 1,12%. Ngay cả các cổ phiếu này cũng đã phục hồi nhất định, chỉ là chưa đủ để “đổi màu” giá. Thống kê cả rổ có 15/30 mã đảo chiều quá 1% so với giá thấp nhất.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Mặt khác, nhóm tăng giá trong rổ blue-chips chưa phải là những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất: MBB tăng 3,36%, SSI tăng 2,38%, TCX tăng 1,47%, FPT tăng 1,4%, CTG tăng 1,35% thì chỉ có CTG và MBB lọt top 10 vốn hóa.

Điểm tốt là rổ VN30 có sự gia tăng thanh khoản tốt, tổng mức khớp lệnh sáng nay đạt gần 3.782 tỷ đồng, tăng 45% so với sáng hôm qua và lên cao nhất kể từ đầu tuần và 55% mức thanh khoản này tập trung ở các cổ phiếu tăng giá.

Đối với các cổ phiếu vừa và nhỏ, nhóm chứng khoán đang có biểu hiện tốt nhất. Toàn nhóm này chỉ sót lại BMS và TCI là đỏ, trong khi 13 mã tăng vượt 2% và 10 mã khác tăng trong khoảng 1% tới 2%. VIX tăng 2,17%, SSI tăng 2,12%, VCI tăng 2,42%, VND tăng 2,31%, TCX tăng 1,47%, VCK tăng 2,41%, ORS tăng 1,89%, HCM tăng 1,73% là những mã giao dịch lớn nhất.

Trong 138 cổ phiếu xanh cuối phiên ở HoSE có 69 mã tăng từ 1% trở lên, chiếm 28% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Ngoài cổ phiếu chứng khoán, nhóm midcap còn có CII tăng 2,46%, TCH tăng 1,83%, DXG tăng 1,5%, CSV tăng 1,28%... giao dịch khá sôi động.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng 43% so với sáng hôm qua, đạt 6.250 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Giá trị tăng tuyệt đối khoảng 1.886 tỷ đồng, trong đó rổ VN30 tăng 1.171 tỷ đồng. Như vậy mức gia tăng thanh khoản ở các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng khá tốt. Mặt khác, thống kê toàn sàn HoSE chỉ còn 21,7% số cổ phiếu còn chốt ở giá thấp nhất, trong khi 43% đạt biên độ đảo chiều quá 1% so với giá thấp nhất. Như vậy sự gia tăng thanh khoản này có yếu tố chủ động từ bên mua.

Nhà đầu tư nước ngoài đang tăng giao dịch cả mua lẫn bán, nhưng bán tăng mạnh hơn, đạt 1.161 tỷ đồng trên HoSE, cao nhất 9 phiên. Giá trị bán ròng đạt -446,8 tỷ đồng. Xả nhiều nhất là STB -83,8 tỷ, VIC -65,3 tỷ, VIX -50,9 tỷ, TCB -47,8 tỷ, HPG -42,4 tỷ, BID -32,4 tỷ. Phía mua ròng có MBB +77,1 tỷ, VPB +23,1 tỷ, SSI +22,1 tỷ.

Việc VN-Index trụ vững mốc 1700 điểm có thể xem là tín hiệu tốt, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tín hiệu tích cực hơn chính là khả năng duy trì độ rộng tổng thể ở trạng thái phân hóa và thanh khoản có cải thiện.

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