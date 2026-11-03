Con gái Chủ tịch PNJ bị bán giải chấp gần 5 triệu cổ phiếu

Trong phiên ngày 30/10, bà Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ đã bị bán giải chấp 1.837.800 cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Bà Trần Phương Ngọc Giao báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, trong phiên ngày 30/10, bà Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT đã bị bán giải chấp 1.837.800 cổ phiếu PNJ. Trước đó, vào ngày 8/10, bà Trần Phương Ngọc Giao đã bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ thông qua phương thức khớp lệnh.

Như vậy, bà Giao đã bị bán giải chấp là 4.777.800 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mà bà Giao nắm giữ giảm từ 11.704.221 cổ phiếu PNJ, chiếm 2,29% vốn điều lệ còn 9.866.421 cổ phiếu, chiếm 1,93% vốn tại PNJ.

Được biết vào ngày 30/10, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) đã thông báo dự kiến bán giải chấp khoảng 2,17 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Giao. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 30/10 và kéo dài cho đến khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc tài khoản đáp ứng tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Như vậy so với khối lượng dự kiến, số cổ phiếu thực tế bị bán trong phiên 30/10 thấp hơn khoảng 332.000 cổ phiếu.

Hiện bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ 15.021.283 cổ phiếu, chiếm 2,93% vốn tại PNJ. Một người con gái khác của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT; thành viên Ủy ban kiểm toán; Người được ủy quyền công bố thông tin đang sở hữu 11.008.199 cổ phiếu, chiếm 2,15% vốn tại PNJ.

Về kết quả kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất giảm 14% đạt 6.994,69 tỷ đồng và doanh thu thuần riêng giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2025 đạt 7.842,8 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu sụt giảm từ nhu cầu thị trường thay đổi;

Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh so với cùng kỳ (BCTC hợp nhất 8,7% so với 19,8%; BCTC riêng 4,7% so với 18,9%) chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi biến động bất thường của giá vàng, cùng sự thay đổi cơ cấu doanh thu và nhóm sản phẩm;

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do Công ty liên tục duy trì và đẩy mạnh các chương trình tối ưu chi phí trong năm 2026;

Mặt khác, chi phí tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ (trên BCTC hợp nhất tăng 170%; BCTC riêng tăng 141%), chủ yếu do chi phí lãi vay tăng.

Do các yếu tố trên, PNJ ghi nhận lỗ trước thuế và lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với

cùng kỳ năm trước (trên BCTC hợp nhất từ lãi 495,7 tỷ thành lỗ 257,86 tỷ đồng và trên BCTC riêng từ lãi 468,5 tỷ thành lỗ hơn 393 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 32,7 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 472 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt hoàn thành 82% và 43% dự báo cả năm của Chứng khoán Vietcap (VCSC).

Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh, loại trừ khoản dự phòng cho hoạt động mua lại trong tương lai 821 tỷ đồng nhưng bao gồm khoản dự phòng 1,4 nghìn tỷ đồng cho sản phẩm đã mua lại ghi nhận trong quý 2/2026, đạt 1.291 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước), tương đương 67% dự báo cả năm điều chỉnh của VCSC.

Theo nhận định của VCSC thì nhìn chung, kết quả thấp hơn kỳ vọng của VCSC, do đó VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với các dự báo, trong khi đang chờ đánh giá toàn diện hơn. Ngoài lợi nhuận, VCSC nhận thấy rủi ro pha loãng đối với cổ đông hiện hữu từ phương án phát hành riêng lẻ được thông qua gần đây.

Tính đến cuối quý 3/2026: Tổng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn giảm mạnh xuống 1,3 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2026 từ 4,0 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2/2026 do thanh toán mua lại sản phẩm.

Hàng tồn kho: Tổng giá gốc hàng tồn kho đạt 18,9 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2026, tăng từ 16,6 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2/2026 do hoạt động mua lại sản phẩm. Theo PNJ, tỷ trọng kim cương trong hàng tồn kho tăng lên 52% vào cuối quý 3/2026 (so với 41% vào cuối quý 2/2026).

Nợ vay: Vay ngắn hạn đạt 4.321 tỷ đồng vào cuối quý 3/2026 (so với 3.989 tỷ đồng vào cuối quý 2/2026). Trong đó, 3.437 tỷ đồng (80%) được thế chấp bằng hàng tồn kho và/hoặc tài sản cố định, trong khi 884 tỷ đồng (20%) là vay tín chấp. PNJ cũng có thêm các khoản vay tín chấp mới gồm 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT và 4 tỷ đồng từ các cá nhân khác.

Cũng tính đến xuối quý 3/2026, tổng số nhân viên giảm 13% so với cùng kỳ quý trước xuống 7.123 người vào cuối quý 3/2026 từ 8.173 người vào cuối quý 2/2026.

Hiện đang là phiên chiều ngày 3/11, giá cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm thêm 5,45% còn 14.750 đồng/cổ phiếu.