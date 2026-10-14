PNJ dự kiến lỗ ròng gần 6.300 tỷ đồng trong năm 2026

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) công bố thông tin về việc thông qua bổ sung, cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Trong đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 2.828 tỷ thành -6.270,55 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Ngày 12/10/2026, PNJ đã nhận được thư từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhằm tập trung vào công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp - Chiến lược & Quản trị hiệu quả hoạt động.

Việc từ nhiệm nêu trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 chấp thuận thông qua.

Qua đó, giao HĐQT tổ chức triển khai các công việc cần thiết để kiện toàn nhân sự HĐQT, bao gồm việc thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền để trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất, bảo đảm số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Đồng thời, PNJ thông qua việc cập nhật Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với tờ trình thông qua điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%. Cụ thể: công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chi trả) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/01/2026. Theo đó, công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức đã được điều chỉnh nêu trên.

Về phần lợi nhuận sau thuế năm 2025 không phân phối do điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 theo nội dung được thông qua tại khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này được bổ sung vào lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty và được hạch toán, xử lý theo quy định của pháp luật về kế toán.

Ngoài ra, các nội dung khác liên quan đến Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết 245 nhưng không được đề cập tại khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này vẫn được giữ nguyên.

Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, PNJ cho biết trên cơ sở dự kiến thực hiện trong năm 2026 việc trích lập các dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi đối với lượng hàng hóa đã bán và dự kiến sẽ mua lại trong tương lai với tổng mức trích lập lên đến 7.071,137 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 (hợp nhất) với doanh thu tăng 10% từ 35.411 tỷ đồng năm 2025 lên 39.057 tỷ đồng; Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 130% từ 7.683,8 tỷ thành -2.340 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế giảm 271% từ 3.547,8 tỷ đồng thành -6.059 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 322% từ 2.828 tỷ thành -6.270,55 tỷ đồng.

Đồng thời, ĐHĐCĐ thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty với số tiền hoàn nhập tối đa là 4.602,8 tỷ đồng, từ quý 4/2026 đến hết năm 2027. Thời điểm thực hiện cụ thể do HĐQT quyết định và việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển nêu trên là việc điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của công ty và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm thực hiện.

Về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ: PNJ sẽ phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng. Mục đích của đợt chào bán là thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại; Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác và phần còn lại (nếu có) bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn của công ty.

Theo VCSC thì giá cổ phiếu PNJ đã giảm 69% từ giá đóng cửa ngày 02/07 đến giá đóng cửa ngày 09/10. Sau kết quả điều tra ban đầu ngày 20/08, các tin tức tiêu cực tiếp tục xuất hiện: lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 6T 2026 sau soát xét, việc các con gái và em trai của Chủ tịch HĐQT bán cổ phiếu, cùng với việc ĐHCĐ bất thường điều chỉnh giảm kế hoạch và tờ trình phát hành riêng lẻ.

Về kế hoạch kinh doanh đề xuất tại ĐHCĐ bất thường: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 được điều chỉnh từ mức lãi 3,4 nghìn tỷ đồng sang mức lỗ ròng 6,3 nghìn tỷ đồng, do khoản dự phòng mua lại sản phẩm là 7,1 nghìn tỷ đồng với giả định 80% doanh thu liên quan đến kim cương trong quá khứ sẽ được khách hàng bán lại.

Về kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng năm 2026: Doanh thu thuần đạt 31.404 tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 79% dự báo của VCSC, và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 668 tỷ đồng (giảm 54% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 61%, cả hai đều thấp hơn dự báo hiện tại của VCSC. Doanh thu bán lẻ tăng 10% so với cùng kỳ năm trước trong 8 tháng năm 2026 nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7-8/2026; VCSC cho rằng doanh thu từ nhu cầu thực yếu hơn do số liệu này bao gồm giá trị của các giao dịch đổi sản phẩm.

VCSC cho biết tác động lên khoản lỗ ròng theo kế hoạch năm 2026 & giá trị sổ sách/CP: Giá trị sổ sách/cổ phiếu cuối năm 2026 là 12.619 đồng nếu ghi nhận toàn bộ dự phòng theo kế hoạch; ước tính mỗi 10 điểm % chi phí dự phòng không ghi nhận sẽ làm tăng giá trị sổ sách/cổ phiếu thêm 1.220 đồng.

Cũng theo VCSC trong khi chờ thêm thông tin chi tiết, phân tích sơ bộ này mang tính minh họa thì VCSC nhận thấy rủi ro giảm khoảng 24% đối với tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-32 hiện tại (chưa bao gồm dự phòng).

VCSC cũng giả định PNJ có thể ghi nhận 50%-100% khoản dự phòng 6.250 tỷ đồng trong nửa cuối năm, tương ứng tổng rủi ro giảm 39%-54% đối với tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-32 (bao gồm dự phòng) so với dự báo hiện tại.

Về thời gian thanh toán mua lại: Từ ngày 30/09, vàng miếng và vàng nhẫn được thanh toán trong 2 ngày; trang sức hàm lượng vàng cao, quà tặng sưu tầm, dây chuyền, trang sức trơn, trang sức Ý và trang sức gắn đá CZ/ECZ/đá tổng hợp trong 7 ngày; kim cương rời, trang sức kim cương, vỏ trang sức, trang sức đá quý và ngọc trai vẫn giữ thời hạn 120 ngày.

Theo quan điểm của VCSC: Dựa trên tài liệu ĐHCĐ bất thường và kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng năm 2026, cả kết quả kinh doanh từ nhu cầu thực lẫn khoản dự phòng mua lại theo kế hoạch đều kém tích cực hơn dự báo trong báo cáo Cập nhật gần nhất của VCSC. VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại và đang rà soát lại dự báo cũng như giá mục tiêu cho PNJ.