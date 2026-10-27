SSI Research: Giá trị sổ sách của PNJ là 14.000 đồng/cổ phiếu

PNJ điều chỉnh xuống mức lỗ ròng 6,3 nghìn tỷ đồng từ mục tiêu lợi nhuận ròng 3,4 nghìn tỷ đồng trước đó. Giả định PNJ ghi nhận toàn bộ khoản lỗ theo kế hoạch 2026, BVPS sẽ giảm xuống khoảng 14.000 đồng, tương ứng P/B hiện tại là 1,4x.

SSI Research vừa có cập nhật triển vọng cổ phiếu PNJ trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục duy trì trạng thái đang xem xét đối với PNJ kể từ tháng 7 do còn nhiều yếu tố bất định liên quan đến tình hình thanh khoản, khả năng pha loãng từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến, cũng như khả năng thay đổi cơ cấu sở hữu.

Mặc dù đợt tăng vốn có thể giúp giảm bớt áp lực thanh khoản trong ngắn hạn, các yếu tố bất định chính vẫn còn hiện hữu, bao gồm quản trị doanh nghiệp, việc khôi phục niềm tin vào thương hiệu và tốc độ phục hồi lợi nhuận sau khủng hoảng.

PNJ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 21/10 với tỷ lệ cổ đông tham dự đạt 61,7%, tại đó cổ đông đã thông qua các nghị quyết chính sau: Giảm cổ tức tiền mặt năm 2025 xuống 10% mệnh giá từ mức 20%. Do PNJ đã chi trả cổ tức vào tháng 1/2026, việc điều chỉnh này đồng nghĩa với việc công ty sẽ không chi trả thêm cổ tức tiền mặt trong ngắn hạn nhằm bảo toàn thanh khoản.

Kế hoạch năm 2026 được điều chỉnh giảm mạnh: Mục tiêu doanh thu năm 2026 được hạ xuống 39 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ) từ mức 49 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận được điều chỉnh xuống mức lỗ ròng 6,3 nghìn tỷ đồng từ mục tiêu lợi nhuận ròng 3,4 nghìn tỷ đồng trước đó. Việc điều chỉnh phản ánh doanh số suy yếu và khoản trích lập dự phòng lớn 7,1 nghìn tỷ đồng liên quan đến áp lực mua lại kể từ tháng 7.

Phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh và củng cố thanh khoản: PNJ cần huy động vốn trong bối cảnh doanh số kém (doanh thu tháng 8-9 thấp hơn 50% mức trung bình lịch sử), tồn kho ở mức cao (52% là kim cương, loại tài sản có tính thanh khoản rất thấp), áp lực mua lại tiếp diễn và nguy cơ thắt chặt tín dụng ngân hàng.

Việc tăng vốn cũng có thể là điều kiện tiên quyết cho việc tái cấp vốn các khoản vay trong tương lai. Rủi ro phát sinh thêm nghĩa vụ mua lại kim cương vẫn ở mức cao. Theo ban lãnh đạo, PNJ đã bán 26 nghìn tỷ đồng sản phẩm liên quan đến kim cương, trong đó 5 nghìn tỷ đồng đã được mua lại trong Q3/2026, còn lại 21 nghìn tỷ đồng PNJ có khả năng phải mua lại nếu khách hàng bán.

Giả định 80% giá trị còn lại sẽ được khách hàng bán lại, PNJ có thể phải đối mặt với nghĩa vụ mua lại bổ sung khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng, càng củng cố nhu cầu bổ sung vốn.

Quy mô phát hành: 8 nghìn tỷ đồng, tối đa 550 triệu cổ phiếu (so với 512 triệu cổ phiếu đang lưu hành hiện tại). Giá phát hành không thấp hơn giá bình quân 30 ngày trước ngày phê duyệt giá (do HĐQT quyết định) và không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất trước ngày phát hành (do HĐQT quyết định). Thời gian thực hiện: Q4/2026 - Q3/2027. Hạn chế chuyển nhượng: 1 năm

Mục đích sử dụng vốn: 60% để mua lại sản phẩm, 20% bổ sung vốn lưu động và 20% để trả nợ

Chuyển 4,6 nghìn tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Việc chuyển đổi nhằm bù đắp lỗ lũy kế sau khoản trích lập dự phòng 7 nghìn tỷ đồng và khoản lỗ ròng 6,3 nghìn tỷ đồng theo kế hoạch năm 2026. Điều này giúp PNJ tránh rơi vào tình trạng lỗ lũy kế, qua đó đảm bảo khả năng huy động thêm vốn.

Tuy nhiên, do đây chỉ là bút toán phân loại lại nội bộ trong vốn chủ sở hữu, việc này không tạo ra dòng tiền hay làm tăng tổng vốn chủ sở hữu, mà chỉ là biện pháp kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho đợt huy động vốn sắp tới. Giả định PNJ ghi nhận toàn bộ khoản lỗ theo kế hoạch năm 2026, giá trị sổ sách trên cổ phiếu sẽ giảm xuống khoảng 14.000 đồng.

Đại hội cổ đông đã thông qua việc từ nhiệm của ông Đào Trung Kiên. Tuy nhiên, công ty chưa để cử ứng viên thay thế, để ngỏ vị trí trống cho cổ đông mới đề cử người đại diện.

Kết quả sơ bộ Q3/2026: Doanh thu giảm 14% so với cùng kỳ xuống 7 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu bán lẻ và vàng miếng lần lượt giảm 20% và 40% so với cùng kỳ. PNJ chuyển sang lỗ ròng 258 tỷ đồng so với mức lợi nhuận ròng 496 tỷ đồng trong Q3/2025. Kết quả sơ bộ chưa bao gồm khoản dự phòng bổ sung tiềm năng cho 21 nghìn tỷ đồng nghĩa vụ mua lại tiềm tàng, cho thấy rủi ro giảm thêm đối với lợi nhuận trong báo cáo tài chính kiểm toán.

PNJ kỳ vọng doanh số tiếp tục tăng trưởng trong các năm tới, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp thu hẹp đáng kể. Biên lợi nhuận gộp kế hoạch giai đoạn 2027-2029 tương đương mức trung bình giai đoạn 2007-2014, khi công ty chủ yếu kinh doanh vàng 24K và trang sức có hàm lượng vàng cao. Điều này cho thấy PNJ có thể áp dụng chính sách giá cạnh tranh hơn nhằm xây dựng lại niềm tin của khách hàng và lấy lại đà tăng trưởng doanh số.

SSI nhận định việc PNJ chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sang bảo toàn thanh khoản và khôi phục niềm tin khách hàng. Mặc dù đợt tăng vốn dự kiến có thể giảm bớt áp lực thanh khoản trong ngắn hạn, quy mô nghĩa vụ mua lại lớn, khả năng pha loãng cổ đông (PNJ dự kiến phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu để huy động 8 nghìn tỷ, do đó mức pha loãng thực tế sẽ phụ thuộc vào giá phát hành) và biên lợi nhuận thấp cho thấy quá trình phục hồi sẽ kéo dài.

Doanh thu sơ bộ Q3/2026 cũng không tách biệt giữa doanh số bán mới và các giao dịch phát sinh từ việc đổi sản phẩm, gây khó khăn cho việc đánh giá mức độ phục hồi doanh số.

Hạn chế về dòng tiền có thể làm giảm khả năng đầu tư của PNJ vào các chiến dịch marketing nhằm kích cầu. Giá vàng cũng là một biến số quan trọng cần theo dõi: giá vàng giảm có thể dẫn đến việc trích lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi PNJ đang nắm giữ lượng tồn kho lớn.

SSI duy trì quan điểm thận trọng cho đến khi tăng vốn thành công và doanh số bán hàng phục hồi bền vững. Giả định PNJ ghi nhận toàn bộ khoản lỗ theo kế hoạch 2026, BVPS sẽ giảm xuống khoảng 14.000 đồng, tương ứng P/B hiện tại là 1,4x.

Triển vọng thanh khoản ngắn hạn của công ty phụ thuộc vào việc phát hành tăng vốn và việc gia hạn các khoản tín dụng ngân hàng.

Phục hồi doanh số bán mới (không bao gồm giao dịch đổi hàng của khách hàng): Tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào việc khôi phục niềm tin vào thương hiệu và diễn biến giá vàng, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của khách hàng và nhu cầu thực tế.

Việc ban lãnh đạo bán cổ phiếu gần đây cùng đợt phát hành riêng lẻ dự kiến có thể làm thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty, do đó cần theo dõi chặt chẽ những tác động tiềm tàng đối với quản trị doanh nghiệp và định hướng chiến lược của công ty.