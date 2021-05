Công bố tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch

Biệt thự du lịch (Tourist Villa) là nơi có trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê, có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú. Có từ ba biệt thự du lịch trở lên được gọi là cụm biệt thự du lịch. Hiện nay ở Việt Nam, biệt thự du lịch tập trung chủ yếu ở những vùng có du lịch phát triển mạnh như: Hà Nội, Sapa, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long,…

Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch (TCVN 7795:2021) do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với việc xếp hạng biệt thự du lịch và không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch khác. Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp biệt thự du lịch.

Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch cũng đặt ra những yêu cầu chung để xếp hạng biệt thự du lịch. Đầu tiên là yêu cầu về vị trí, kiến trúc. Biệt thự cần tiếp cận thuận lợi; có môi trường vệ sinh, an toàn; vật liệu xây dựng chất lượng tốt; có sân vườn; cây xanh ở nơi công cộng...

Theo đó, biệt thự được yêu cầu có diện tích sân vườn, cây xanh, cảnh quan, giao thông, công trình phụ trợ ngoài nhà (nếu có) đạt tối thiểu 40% diện tích khuôn viên đất xây dựng biệt thự. Đường vào phải đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Thiết kế kiến trúc phù hợp với cảnh quan môi trường và yêu cầu kinh doanh lưu trú; các khu chức năng được bố trí hợp lý, thuận tiện; nội, ngoại thất được thiết kế, bài trí, trang trí hợp lý, hài hòa.

Một biệt thự du lịch sát biển ở Đà Nẵng.

Yêu cầu thứ hai để xếp hạng biệt thự du lịch là về trang thiết bị tiện nghi. Trang thiết bị, tiện nghi các khu vực, dịch vụ đảm bảo đầy đủ, hoạt động tốt, chất lượng phù hợp với từng hạng; hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo yêu cầu từng khu vực, cung cấp điện 24/24 h, có hệ thống điện dự phòng và hệ thống đèn tích điện; hệ thống nước cung cấp đủ nước sạch và nước cho chữa cháy 24/24h.

Biệt thự cũng phải có hệ thống nước dự phòng có thể cung cấp nước sạch trong ít nhất 12 giờ trong trường hợp thiếu nước; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống thông gió hoạt động tốt. Hệ thống phương tiện thông tin liên lạc đầy đủ và hoạt động tốt. Có tủ thuốc và một số loại thuốc sơ cứu còn hạn sử dụng. Trang thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; có sơ đồ, biển chỉ dẫn đối với trường hợp cụm biệt thự; có các biển chỉ dẫn hướng và chỉ dẫn chức năng (phòng vệ sinh, văn phòng, số tầng, số phòng…).

Đặc biệt nhất, yêu cầu về dịch vụ của biệt thự du lịch, đó là phải đáp ứng về số lượng, chất lượng dịch vụ và mức độ phục vụ phù hợp với từng hạng biệt thự tương ứng.

Thứ tư, yêu cầu đối với người quản lý và nhân viên phục vụ là phải được đào tạo hoặc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin phù hợp với vị trí công việc và hạng biệt thự hoặc cụm biệt thự. Đội ngũ nhân viên phải có sức khoẻ phù hợp với yêu cầu công việc, được kiểm tra định kỳ theo quy định của pháp luật (có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền). Nhân viên phải mặc trang phục đúng quy định; có biển tên trên áo theo quy định.

Bên cạnh đó, còn có yêu cầu về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ. Các biệt thự du lịch phải thực hiện đúng và đủ các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

Ngoài các yêu cầu chung, tiêu chuẩn xếp hạng biệt thự du lịch còn đặt ra những yêu cầu riêng đối với từng hạng biệt thự khác nhau.