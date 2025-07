CTS giải trình lợi nhuận quý 2/2025 tăng 741% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (mã CTS-HOSE) thông báo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC quý 2/2025 so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: kết thúc quý 2/2025, tổng doanh thu của CTS đạt 578,3 tỷ đồng, tăng 304,137 tỷ đồng, tương ứng tăng 111% so với cùng kỳ năm trước (274 tỷ đồng) - trong khi đó tổng chi phí công ty của công ty đạt 361,447 tỷ, tăng 111,987 tỷ đồng, tương ứng tăng 45% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 175,738 tỷ, tăng 741% so với quý 2/2024 (20,888 tỷ đồng).

Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 tăng hơn 10% so với quý 2/2024 chủ yếu đến từ doanh thu môi giới, lãi bán các tài sản tài chính, lãi từ các khoản cho vay và phải thu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTS ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.043 tỷ đồng, cùng kỳ đạt 597,4 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt đạt gần 350 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 150 tỷ, lãi sau thuế lãi gần 282 tỷ, cùng kỳ lãi hơn 120 tỷ đồng.

Năm 2025, CTS đặt mục tiêu lãi trước thuế là 297,4 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 9%.

Vừa qua, CTS đã phát hành 63.957.473 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:43. Theo đó, nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên 212.693.438 cổ phiếu.