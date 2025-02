YBM và BKC phải giải trình việc giá cổ phiếu tăng trần liên tục

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) yêu cầu giải trình thông tin giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (mã YBM-HoSE) và CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC-HNX).

Theo đó, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu YBM HOSE nhận thấy giá cổ phiếu YBM đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 14/02/2025 đến ngày 20/02/2025.

Căn cứ quy định tại Khoản lq Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây. Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó

Căn cứ công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc SGDHCM yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ năm (05) phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

HOSE đề nghị YBM thực hiện công bố thông tin theo quy định nêu trên.

Về kết quả kinh doanh, YBM ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 giảm gần 240 triệu còn hơn 3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng nhưng giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng với tỷ trọng lớn nên lợi nhuận giảm.

Tương tự, với việc cổ phiếu ghi nhận đến 19 phiên tăng điểm liên tiếp, CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (mã BKC-HNX) ngày 20/02 đã có lần giải trình thứ 2 trong tháng về nguyên nhân cổ phiếu tăng trần.

Tương tự lần giải trình trước đó vào ngày 06/02, BKC cho rằng những kết quả kinh doanh khả quan của công ty trong quý 4/2024 là một trong những yếu tố tác động tích cực đến giá cổ phiếu BKC trong thời gian qua.

Dù vậy, BKC lưu ý các diễn biến giá cả của cổ phiếu BKC hoàn toàn phản ánh diễn biến khách quan cung cầu của thị trường và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty. BKC khẳng định là không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu trên thị trường.

Theo BCTC quý 4/2024, kết qủa kinh doanh của công ty có nhiều khởi sắc với doanh thu thuần tăng trưởng 32% đạt 238,6 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng 1.528% so với cùng kỳ đạt 37,5 tỷ đồng nguyên nhân là nhờ sự tăng trưởng ổn định từ thị trường tinh quặng kẽm. So với mục tiêu đặt ra cho năm 2024. Lũy kế năm 2024, doanh thu thuần của BKC đạt 567,5 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 66 tỷ đồng, tăng 10 lần so với cùng kỳ (6 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, cổ phiếu BKC đang có chuỗi 19 phiên tăng liên tiếp (21/01-21/02), trong đó có tới 18 phiên tăng trần và chốt phiên ngày 21/2, giá cổ phiếu đạt mốc 84.900 đồng/cp.