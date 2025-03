Garmex Sài Gòn giải trình lỗ sau kiểm toán tăng hơn 64% so với trước kiểm toán

CTCP Garmex Sài Gòn (mã GMC-UPCoM) vừa công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán trên BCTC hợp nhất năm 2024.

Cụ thể: sau kiểm toán năm 2024, trên BCTC riêng, doanh thu thuần không thay đổi đạt hơn 2,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng là -19,56 tỷ (tăng 9,7 tỷ so với trước kiểm toán); doanh thu thuần trên BCTC hợp nhất có sự thay đổi tăng từ hơn 857 triệu đồng lên 2,127 tỷ đồng (tương ứng tăng 1,271 tỷ); Tuy nhiên lợi nhuận trên BCTC hợp nhất tăng thêm hơn 11,74 tỷ đồng từ -18,2 tỷ trước kiểm toán lên -29,95 tỷ đồng.

Theo giải trình từ GMC, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của trên báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán lỗ nhiều hơn trước kiểm toán 9.713.534.022 đồng, tương ứng tỷ lệ là 98,59% chủ yếu là do phát sinh chi phí thuế nhập khẩu không hoàn lại và khoản trích lập dự phòng gồm: Thuế nhập khẩu không hoàn lại gần 700 triệu đồng; công ty trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty liên kết trị giá 6,4 tỷ đồng; Dự phòng khoản phải thu nhưng không thu được của khách hàng, các khoản ứng trước cho người bán đã quá hạn thời gian thực hiện hợp đồng nhưng hiện không thực hiện hoặc công việc đã hoàn thành theo hợp đồng nhưng hiện nhà cung cấp đã bỏ trốn không xuất hóa đơn cho dịch vụ đã cung ứng và công nợ ứng trước không xác nhận được công nợ do người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trị giá 2,6 tỷ đồng.

Về lợi nhuận sau thuế năm 2024 trên báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán lỗ nhiều hơn trước kiểm toán 11.748.916.194 đồng, tương ứng tỷ lệ là 64,54% chủ yếu là do: Thuế nhập khẩu không hoàn lại gần 700 triệu đồng; Phát sinh lỗ 6,4 tỷ đồng của khoản đầu tư vào công ty liên kết; Dự phòng khoản phải thu nhưng không thu được của khách hàng, các khoản ứng trước cho người bán đã quá hạn thời gian thực hiện họp đồng nhưng hiện không thực hiện hoặc công việc đã hoàn thành theo hợp đồng nhưng hiện nhà cung cấp đã bỏ trốn không xuất hóa đơn cho dịch vụ đã cung ứng và công nợ ứng trước không xác nhận được công nợ do người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 3,3 tỷ đồng; Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng 1,3 tỷ đồng do hoãn lại của khoản dự phòng vào cty liên kết nêu trên.

Giải trình về lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính họp nhất năm 2024 so với năm 2023 có thay đổi từ 10% trở lên, GMC cho biết nguyên nhân là do trong năm 2024, công ty không có đơn hàng may mặc nên doanh thu năm 2024 giảm so với năm 2023. Trong năm, doanh thu chủ yếu của công ty là doanh thu may mền, doanh thu dịch vụ và doanh thu mua bán máy thanh lý đã qua sử dụng; Chi phí giá vốn bán hàng giảm do doanh thu bán hàng thành phẩm giảm; Doanh thu tài chính giảm chủ yếu do giảm khoản doanh thu chênh lệch tỷ giá; Trong năm 2024, công ty phải ghi nhận khoản trích lập dự phòng các khoản ứng trước cho người bán đã quá hạn thời gian thực hiện hợp đồng nhưng hiện không thực hiện hoặc công việc đã hoàn thành theo hợp đồng nhưng hiện nhà cung cấp đã bỏ trốn không xuất hóa đơn cho dịch vụ đã cung ứng và công nợ ứng trước không xác nhận được công nợ do người nộp thuế không họat động tại địa chi đã đăng ký. Đồng thời phát sinh khoản lỗ của công ty liên kết; Chi phí quản lý giảm do Công ty tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí; Lợi nhuận khác tăng do Công ty thanh lý tài sản không sử dụng

Ngoài việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị, trong năm 2024 công ty vẫn tiếp tục tiết giảm chi phí, thực hiện thanh lý các tài sản không sử dụng, tiếp tục theo dõi, thúc đẩy đổi tác giao hàng. Theo dõi, thúc đẩy Công ty Cổ phần Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư. Triển khai kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng; Khai thác các mặt bằng hiện hữu của Công ty. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh mang lại còn thấp, các tài sản chào bán chưa thành công nên kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty còn lỗ.

Tính đến ngày 31/12/2024, tại BCTC đã kiểm toán, GMC ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỗ tăng từ 73,67 tỷ lên hơn 103,84 tỷ đồng/vốn chủ sở hữu là 365,8 tỷ đồng.

Được biết ngày 20/2 vừa qua, HĐQT CTCP VinaPrint (mã VPR) đã thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch liên quan giữa VinaPrint, công ty có liên quan đến thành viên HĐQT (ông Bùi Minh Tuấn - Chủ tịch VinaPrint, đồng thời là thành viên HĐQT GMC) thuê đất của GMC khoảng 1.000-3.000 m2 để mở sân pickleball và các môn thể thao khác. Hợp tác kéo dài 12 tháng, VPR trả tiền hàng tháng với giá trị hợp đồng ước tính chiếm 0,1%/tổng giá trị tài sản của công ty theo BCTC năm 2023 đã kiểm toán (ước tính gần 1.8 tỷ đồng)

Được biết, HOSE đã có thông báo hủy niêm yết hơn 33 triệu cổ phiếu GMC trên HOSE từ ngày 14/1/2025 do công ty này ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 1 năm trở lên.

Đến ngày 05/02, HNX đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu GMC của CTCP Garmex Sài Gòn. Theo đó, gần 33 triệu cp GMC sẽ giao dịch trên UPCoM từ ngày 12/02 với giá tham chiếu 4.700 đồng/cp, tương ứng vốn hóa chào sàn gần 160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HNX thông báo đưa GMC vào diện hạn chế giao dịch ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần với nguyên nhân do Garmex bị huỷ niêm yết bắt buộc trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) từ ngày 24/01/2025 do ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 1 năm trở lên.