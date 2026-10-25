Đã có 465 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3/2026, tăng trưởng 32,7%, Dầu khí dẫn đầu

Lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp đã công bố tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm phi tài chính tiếp tục dẫn dắt với mức tăng 79,0%, trong khi nhóm tài chính chỉ tăng 7,1%. So với lần cập nhật thứ nhất, độ phủ dữ liệu đã tăng đáng kể, nhưng bức tranh lợi nhuận vẫn phân hóa mạnh giữa các ngành và chịu ảnh hưởng bởi một số doanh nghiệp lớn.
Ở nhóm tài chính, ngân hàng vẫn duy trì tăng trưởng tương đối tích cực, với 7/28 ngân hàng, đại diện 27,1% vốn hóa ngành, ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 29,7% so với cùng kỳ trong quý III/2026. Kết quả này có đóng góp đáng kể từ thu nhập ngoài lãi và việc giảm trích lập dự phòng.
Trong số các ngân hàng lớn đã công bố kết quả kinh doanh, SHB dẫn đầu với mức tăng trưởng 58,8% so với cùng kỳ, tiếp theo là LPB với 28,9%, TCB với 26,1% và VPB với 20,4%.
Đối với nhóm dịch vụ tài chính, 40/49 doanh nghiệp đã công bố kết quả, tương đương 81% vốn hóa ngành, ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 45,8% so với cùng kỳ. Mức giảm xuất hiện tại nhiều công ty chứng khoán lớn như HCM (-32,5%), VIX (-92,9%), VCI (-12,6%), VPX (-64,6%) và MBS (-5,2%), trong khi TCX chỉ tăng 7,9%.
Kết quả này phản ánh diễn biến thị trường kém thuận lợi hơn trong quý III, khi thanh khoản suy yếu rõ rệt, với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên giảm 22,6% so với quý trước, xuống còn khoảng 14,8 nghìn tỷ đồng, và VN-Index giảm 13,26%. Diễn biến này gây áp lực lên các mảng kinh doanh chính, bao gồm môi giới, cho vay ký quỹ và đặc biệt là hoạt động tự doanh.
Ở nhóm phi tài chính, dầu khí tiếp tục nổi bật với lợi nhuận sau thuế của 2/12 doanh nghiệp đã công bố, đại diện 57,9% vốn hóa ngành, tăng 639,7% so với cùng kỳ. BSR tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng khoảng 660% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi doanh thu tăng mạnh, biên lợi nhuận lọc hóa dầu thuận lợi và nền so sánh thấp. Dù vậy, số lượng doanh nghiệp công bố kết quả còn hạn chế nên số liệu hiện tại chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ chuỗi dầu khí.
Đáng chú ý trong lần cập nhật thứ hai là nhóm thực phẩm và đồ uống. Có 47/142 doanh nghiệp, đại diện 47,8% vốn hóa ngành, ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 100,5% so với cùng kỳ.
Động lực đáng chú ý đến từ MSN, với lợi nhuận sau thuế quý III tăng hơn 144% so với cùng kỳ. Kết quả của Masan được hỗ trợ đồng thời bởi hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ và mảng vật liệu chiến lược. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong quý III tăng khoảng ba lần, trong khi lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2026 đã vượt mức kế hoạch cơ sở cả năm. WinCommerce tiếp tục mở rộng có lãi.
Một số nhóm ngành gắn với đầu tư công và nhu cầu hạ tầng cũng bắt đầu ghi nhận kết quả tích cực hơn.
Ở nhóm xây dựng và vật liệu, có 71/298 doanh nghiệp công bố kết quả, đại diện 20,2% vốn hóa ngành, với lợi nhuận sau thuế tăng 50,3% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp nổi bật gồm BCE (+1.421%), UDJ (+1.351%), MST (+103,7%), ICN (+247%), SCL (+136,1%), VLB (+86,2%) và NNC (+62,8%).
Riêng HT1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III tăng khoảng 16%. Doanh nghiệp tiếp tục được hỗ trợ bởi sản lượng và giá bán xi măng phục hồi, cùng nhu cầu từ các dự án hạ tầng lớn tại phía Nam. Tuy nhiên, mức độ cải thiện giữa các doanh nghiệp trong ngành vẫn chưa đồng đều.
Bất động sản ghi nhận mức tăng lợi nhuận rất cao, đạt 1.239,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hiện mới có 34 doanh nghiệp công bố kết quả, đại diện 4,3% vốn hóa ngành, nên chưa đủ cơ sở để coi đây là xu hướng chung của toàn ngành. Một số doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp ghi nhận sự phục hồi mạnh sau giai đoạn nền thấp, trong đó KBC được hỗ trợ bởi hoạt động bàn giao đất khu công nghiệp tăng mạnh trong quý III.
Tương tự, nhóm tài nguyên cơ bản ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trên 1.000%, nhưng mẫu doanh nghiệp đã công bố hiện mới đại diện 21,3% vốn hóa ngành. Do đó, cần tiếp tục theo dõi khi các doanh nghiệp đầu ngành công bố kết quả.
Ở chiều ngược lại, hóa chất là nhóm suy giảm đáng chú ý. Có 23/69 doanh nghiệp, đại diện 65,9% vốn hóa ngành, ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 64,2% so với cùng kỳ. Kết quả chung chịu tác động lớn từ GVR, với lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 83,4%.
Tuy nhiên, diễn biến trong ngành vẫn phân hóa khi một số doanh nghiệp phân bón duy trì kết quả kinh doanh tương đối tích cực. Riêng DCM trước đó đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8 tháng đầu năm 2026 tăng trên 50% so với cùng kỳ, dù lợi nhuận quý III được dự báo chịu áp lực từ giá urê giảm và giá khí tăng.
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