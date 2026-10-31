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Đã có 797 doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận quý 3/2026, tăng mạnh 35,8%

T Thu Minh

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 của nhóm doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 35,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đã có 797 doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận quý 3/2026, tăng mạnh 35,8%

Tính đến ngày 30/10/2026, đã có 797/1.518 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện cho 77,0% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2026. Trong số này có nhiều doanh nghiệp vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB, HPG, MWG, FPT, VGI, SSI và VRE.

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 của nhóm doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm phi tài chính, với mức tăng 65,5%, trong khi nhóm tài chính chỉ tăng 2,6%.

Ở nhóm ngân hàng, số doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tăng lên 20/28 ngân hàng, đại diện cho 63,7% vốn hóa toàn ngành, giúp bức tranh lợi nhuận trở nên rõ nét hơn.

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng này giảm tốc xuống còn 14,1% so với cùng kỳ năm trước, sau khi VCB – ngân hàng có vốn hóa lớn nhất ngành – ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 gần như đi ngang, chỉ tăng 0,2%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 64,7% trong quý 2. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự phân hóa trong tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng, khi nhiều ngân hàng vẫn chịu áp lực từ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Thay đổi lớn nhất trong lần cập nhật này đến từ nhóm bất động sản, khi tỷ lệ bao phủ tăng lên 91,9% vốn hóa toàn ngành sau khi VIC và VHM công bố kết quả kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 của 69/127 doanh nghiệp bất động sản tăng 237,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng VHM ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 419%, nhờ doanh thu bàn giao và ghi nhận từ các dự án lớn như Vinhomes Green Paradise, Global Gate Hạ Long và Ocean Park 2-3.

Một điểm sáng khác là nhóm tài nguyên cơ bản. Việc HPG công bố kết quả kinh doanh đã nâng tỷ lệ bao phủ của ngành lên 79,0% vốn hóa, trong khi lợi nhuận sau thuế toàn nhóm tăng 157,4% so với cùng kỳ năm trước. HPG ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106%, trong khi doanh thu tăng 70%. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đã vượt kế hoạch cả năm.

Nhóm bán lẻ cũng trở thành một trong những ngành có tỷ lệ bao phủ cao nhất, với 17/27 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh, đại diện cho 95,2% vốn hóa toàn ngành. Lợi nhuận sau thuế của nhóm tăng 89,6% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng mới đến từ MWG với lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng 97,4%, trong khi FRT tăng hơn 110%. Tại MWG, Bách Hóa Xanh tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động và ghi nhận lợi nhuận trong quý 3, góp phần đưa lợi nhuận sau thuế hợp nhất lên mức cao mới.

Ở chiều ngược lại, nhóm công nghệ thông tin hiện đã có tỷ lệ bao phủ gần 90% vốn hóa toàn ngành nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước. FPT – doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong vốn hóa ngành – ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm khoảng 5,9%.

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