Đà Nẵng: Các loại hình bất động sản đều ghi nhận nhiều chỉ số tăng lên

Nhìn vào bức tranh kinh tế vĩ mô, điểm sáng nhất của Đà Nẵng là kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định. GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 5%, cao hơn mức tăng 3,48% của cùng kỳ năm 2023 và thành phố đang đặt mục tiêu tăng cả năm 2024 từ 8-8,5%. Ngoài ra, giải ngân đầu tư công lẫn du lịch cũng kỳ vọng cải thiện trong năm 2024… Những yếu tố này đã góp phần vào sự phục hồi thị trường bất động sản Đà Nẵng, với tất cả loại hình đều ghi nhận các chỉ số tăng lên.

CHUNG CƯ CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy chung cư Đà Nẵng có sự tăng trưởng vượt bậc hơn cả. Cụ thể, lượng tin đăng bán chung cư quý 2/2024 tăng 56% so với quý 1/2024; mức độ quan tâm và giá rao bán tăng lần lượt là 39% và 14%. Theo khảo sát cùng các nhà môi giới, hiện 55% cho rằng thị trường chung cư Đà Nẵng dần phục hồi; 27% cho rằng loại hình này đang tăng trưởng mạnh.

Ông Hà Nghiệm, Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của đơn vị này nhận định: Nguồn cung căn hộ cao cấp cạnh sông Hàn là cú hích cho thị trường bất động sản Đà Nẵng với mức giá lẫn chất lượng khác biệt so với những dự án trước đây. Ngoài ra, xét về nhu cầu và xu hướng mua chung cư Đà Nẵng thì lướt sóng suy giảm hơn so với đầu tư để ở hoặc cho thuê. Cụ thể, 64% các nhà môi giới tham gia khảo sát cho biết việc mua lướt sóng ghi nhận giảm so với thời gian trước; hơn 50% cho rằng nhu cầu mua để ở và đầu tư đang tăng lên.

Xu hướng này cũng đi liền với kỳ vọng sinh lời, bởi mặt bằng giá chung cư Đà Nẵng không hề thấp, người mua và nhà đầu tư đang có những kỳ vọng nhất định. Kỳ vọng lớn nhất của họ nằm ở dòng tiền cho thuê đến từ sự tăng trưởng du lịch của Đà Nẵng. “Từ năm 2020 - 2021 do ảnh hưởng dịch Covid, mỗi năm Đà Nẵng chỉ đón từ 1 đến 3 triệu lượt khách so với gần 9 triệu lượt khách ở năm 2019. Nhưng thành phố đang đặt mục tiêu thu hút khoảng 8,4 triệu lượt khách trong năm 2024. Vì vậy, nhiều người tin rằng du lịch sẽ còn tiềm năng để khôi phục và tăng trở lại, hứa hẹn lợi suất cho thuê chung cư ổn định”, chuyên chia sẻ.

Theo vị này, đây không phải là kỳ vọng phi lý vì dữ liệu phân tích nửa đầu năm 2024 thể hiện Đà Nẵng là một trong số ít thành phố có tốc độ tăng giá và lợi suất cho thuê chung cư đều ở mức tốt, từ 4,2 - 4,5%.

Bên cạnh đó, ông Nghiệm còn nhận định đất nền và nhà riêng Đà Nẵng cũng có những tín hiệu tích cực khi có lượng tìm kiếm trong quý 2/2024 tăng lần lượt 41% và 55% so với quý 1/2023. Đồng thời, giá rao bán đất nền và nhà riêng Đà Nẵng tiếp tục có dấu hiệu tăng lên. Theo lịch sử giá ghi nhận được thì giá rao bán trung bình đất nền Đà Nẵng quý 2/2024 là 33 triệu đồng/m2, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Còn nhà riêng được rao bán ở mức trung bình là 61 triệu đồng/m2, tăng 9%.

NHÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI QUAN TÂM ĐẾN THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG

Mặc dù lượng quan tâm chung cư Đà Nẵng đến từ người Đà Nẵng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng quan tâm mạnh nhất lại đến từ nhà đầu tư Hà Nội. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn thể hiện lượng tìm kiếm chung cư Đà Nẵng của người Hà Nội ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, quý 2/2024 đã tăng 90% so với quý liền trước.

Cũng theo khảo sát của đơn vị, trong số những người tìm kiếm chung cư Đà Nẵng chỉ 28% là dân Đà Nẵng, còn lại là từ khu vực khác. Trong khi tỷ lệ này đối với đất nền, nhà riêng chiếm từ 40 - 42%. Qua đó phản ánh nhu cầu cao mua để ở thực của người dân địa phương. Tuy nhiên, người Đà Nẵng cũng có tâm lý cởi mở hơn với chung cư, khi 26% môi giới tham gia khảo sát tiết lộ người dân Đà Nẵng đã thay đổi và chủ động tìm hiểu về chung cư; 59% cho rằng họ có quan tâm hơn đến chung cư so với trước nhưng vẫn ưu tiên đất hoặc nhà riêng.

Ông Nghiệm đánh giá đối với những người Đà Nẵng quan tâm đến chung cư, lý do chính là họ kỳ vọng về dòng tiền cho thuê tốt. Ngoài ra, họ còn chú ý đến trải nghiệm sống, tiện ích, vị trí và cơ sở hạ tầng tốt. Còn những người chưa cởi mở với chung cư, nguyên nhân chủ yếu vì quỹ đất nền Đà Nẵng vẫn nhiều và giá khá tốt so với chung cư, bên cạnh đó là tâm lý cố hữu không muốn ở chung cư do lo ngại về vấn đề cháy nổ hay sổ hồng.

“Nhìn chung, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có nhiều cơ hội phát triển, với sự dịch chuyển tích cực của chung cư và sự tăng trưởng bền vững của đất nền lẫn nhà riêng. Tuy nhiên, bất cứ ai muốn tham gia vào thị trường này nên tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt cần ưu tiên đế yếu tố pháp lý để giao dịch minh bạch”, ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn khuyến nghị.