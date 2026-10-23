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Đà Nẵng đẩy mạnh khai thác thị trường du lịch Singapore

A Anh Văn

Đà Nẵng đang nỗ lực mở rộng thị trường du lịch quốc tế thông qua việc tổ chức chương trình giới thiệu du lịch và kết nối đối tác tại Singapore, cùng với việc Vietnam Airlines vừa công bố đường bay thẳng mới Đà Nẵng - Singapore...

Đoàn Đà Nẵng tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Asia 2026. Ảnh: Sở VHTTDL
Đoàn Đà Nẵng tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Asia 2026. Ảnh: Sở VHTTDL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết trong hai ngày 21–22/10/2026, thành phố Đà Nẵng đã tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITB Asia 2026, một sự kiện quan trọng trong ngành du lịch khu vực.

Trước đó, vào ngày 20/10/2026, Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giới thiệu du lịch tại Singapore với sự tham gia của hơn 40 khách mời và ông Trần Phước Anh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore, cùng nhiều đối tác hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, hàng không và lữ hành. Chương trình này đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tại sự kiện, Đà Nẵng đã giới thiệu các sản phẩm du lịch nổi bật, định hướng phát triển và chính sách hỗ trợ đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực MICE (du lịch hội nghị, hội thảo, sự kiện). Với thông điệp “Chạm về nguyên bản – Return to Origins”, thành phố đã mang đến một góc nhìn mới về điểm đến kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển, di sản văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực. Khách mời cũng được thưởng thức các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượng khách từ Singapore đến Đà Nẵng đã đạt 105.305 lượt, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường Singapore đối với du lịch Đà Nẵng. Singapore không chỉ là thị trường khách tiềm năng mà còn là trung tâm kết nối du lịch và kinh doanh của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng tiếp cận các đối tác quốc tế.

Các thành viên xúc tiến du lịch của Đà Nẵng và đối tác tại Hội chợ ITB Asia 2026. Ảnh Đoàn công tác.
Các thành viên xúc tiến du lịch của Đà Nẵng và đối tác tại Hội chợ ITB Asia 2026. Ảnh Đoàn công tác.

Song song với các hoạt động xúc tiến du lịch, cùng thời điểm này, Vietnam Airlines đã công bố khai thác đường bay thẳng Đà Nẵng - Singapore, sử dụng tàu bay Airbus A321 với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay mới này không chỉ bổ sung lựa chọn cho hành khách từ Singapore đến Đà Nẵng mà còn tạo thêm phương án di chuyển cho khách Việt Nam đến Singapore mà không cần nối chuyến tại Hà Nội hoặc TP. HCM.

Lãnh đạo Vietnam Airlines, cho biết việc khai thác đường bay này nhằm tăng khả năng kết nối trực tiếp giữa Singapore với khu vực miền Trung, trong đó Đà Nẵng đóng vai trò cửa ngõ để hành khách tiếp tục hành trình đến các điểm du lịch lân cận.

Những nỗ lực này của Đà Nẵng và Vietnam Airlines không chỉ nhằm thu hút du khách quốc tế mà còn góp phần xây dựng nguồn khách ổn định, có chất lượng và mang lại giá trị bền vững cho điểm đến. Với sự đồng hành của các đối tác và doanh nghiệp, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế.

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