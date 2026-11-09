Đà Nẵng hoàn thành xóa lõm sóng viễn thông tại 100% thôn, bản miền núi vùng sâu, vùng xa

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, các cấp ủy Đảng, chính quyền Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng mất sóng, yếu sóng tại các khu vực dân cư, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng, cho biết: tính đến ngày 01/7/2025, thành phố vẫn còn 116 thôn, cụm dân cư bị lõm sóng. Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam cũ vào thành phố Đà Nẵng, qua rà soát thực tế, có thêm 27 thôn, cụm dân cư chưa được phủ sóng, nâng tổng số khu vực cần khắc phục tình trạng lõm sóng lên 143 thôn, cụm dân cư.
Trước thực trạng này, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, khảo sát thực tế từng vị trí lõm sóng và đề xuất phương án xử lý cụ thể.
Trong quá trình triển khai, thành phố đã huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông như Viettel Đà Nẵng, VNPT Đà Nẵng, ưu tiên tối ưu mạng lưới hiện có, bổ sung thiết bị phát sóng và xây dựng mới các trạm thu phát sóng di động (BTS).
Ông Nguyễn Thanh Hồng cho rằng nhờ giải pháp huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp có tiềm năng mạnh và kỹ thuật chuyên môn cao này, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều khu vực miền núi, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, trước đây chưa có sóng hoặc chất lượng sóng không đảm bảo, nay đã được cung cấp dịch vụ viễn thông di động 4G, 5G.
Trong đó, điển hình là Viettel Đà Nẵng đã tích cực phối hợp triển khai xây dựng và phát sóng hơn 36 trạm BTS, thực hiện xóa lõm sóng tại 143 thôn, cụm dân cư trên địa bàn 18 xã khu vực miền núi, trong đó nhiều nơi chưa có điện lưới, giao thông khó khăn.
Đặc biệt, thành phố đã chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế tại những khu vực đặc biệt khó khăn; đồng thời đề nghị và được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ cấp 14 bộ Internet vệ tinh Starlink, lắp đặt tại 04 thôn và 10 cơ sở đào tạo còn lõm sóng. Đến ngày 02/10/2026, toàn bộ 14 vị trí đã hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, với tốc độ truy cập Internet đạt hàng trăm Mbps, đáp ứng nhu cầu kết nối, khai thác thông tin và sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
Việc hoàn thành xóa lõm sóng không chỉ giúp người dân tiếp cận tốt hơn với dịch vụ viễn thông, Internet mà còn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, y tế số, thương mại điện tử và các ứng dụng số phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực đô thị và miền núi, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với hạ tầng số và những tiện ích thiết yếu của quá trình chuyển đổi số.
“Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và UBND các xã để rà soát, bổ sung các cụm dân cư còn yếu sóng cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, bảo đảm kết nối thông tin liên lạc ổn định, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ông Hồng cho biết thêm.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc phát triển hạ tầng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
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