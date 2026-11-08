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Đà Nẵng: Phê duyệt dự án đầu tư 7.585 tỷ đồng xây dựng Luồng Cửa Lở, mở đầu mối mới giao thương quốc tế

N Ngô Anh Văn

Ngày 7/11, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Luồng Cửa Lở với tổng mức đầu tư lên tới 7.585 tỷ đồng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển cảng biển Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực phía Nam, thành một đầu mối giao thông vận tải và giao thương quốc tế quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên...

Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng nhìn từ bờ Đông sông Hàn. Ảnh Ngô Anh Văn
Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng nhìn từ bờ Đông sông Hàn. Ảnh Ngô Anh Văn

Tại Quyết định số 5136/QĐ-UBND ngày 07/11/2026, về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), UBND TP. Đà Nẵng giao Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sẽ là đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư.

Dự án này được thiết kế với thời hạn sử dụng công trình lên đến 50 năm, và được thực hiện theo phương thức (BT) thanh toán bằng quỹ đất theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua ngày 29/5/2026.

Về quy mô, dự án sẽ thiết lập tuyến luồng hàng hải dài khoảng 6,58 km, bề rộng luồng 140 m, và cao độ đáy -13,2 m. Hệ thống báo hiệu hàng hải và vùng đón trả hoa tiêu cho tàu 50.000 DWT cũng sẽ được thiết lập. Ngoài ra, các công trình đê chắn sóng, chắn cát bảo vệ luồng tàu phía biển và kè bảo vệ hai bên bờ tại Cửa Lở cũng sẽ được đầu tư xây dựng.

Dự án Luồng Cửa Lở không chỉ nhằm xây dựng luồng tàu mà còn bao gồm hệ thống công trình bảo vệ luồng và báo hiệu hàng hải đồng bộ. Với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 50.000 DWT, dự án sẽ mở rộng kết nối ra biển Đông cho các khu vực Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan, phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế của TP. Đà Nẵng.

Công suất dự án dự kiến sẽ tiếp nhận khối lượng hàng hóa vận chuyển trên tuyến đạt khoảng 7,5-9 triệu tấn/năm vào năm 2030, 14 triệu tấn/năm vào năm 2040 và 22 triệu tấn/năm vào năm 2050. Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất, bao gồm Khu công nghiệp cảng và hậu cần cảng Tam Hòa với diện tích 744,04 ha và Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến với diện tích 590,56 ha. Dự kiến dự án được triển khai từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích lâu dài không chỉ cho Đà Nẵng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Dự án này cũng giúp giảm chi phí logistics, qua đó sẽ thu hút các nhà đầu tư đến với khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng và miền Trung. Điều này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông và cảng biển theo Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam tại Quyết định số 1579 ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước tại Quyết định số 140 ngày 16/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam cũ tại Quyết định số 310 ngày 25/3/2025 của Bộ Xây dựng… phục vụ định hướng phát triển tiềm năng kinh tế biển Việt Nam.

Dự án Luồng Cửa Lở không chỉ là một công trình giao thông quan trọng mà còn là một biểu tượng cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Đà Nẵng. Với sự đầu tư mạnh mẽ và chiến lược phát triển rõ ràng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế khu vực và quốc tế.

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