Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

Ngày 16/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết
định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổng
thể bến cảng container Liên Chiểu.
Theo đó, đơn vị trúng thầu là liên danh gồm ba doanh
nghiệp trong và ngoài nước gồm: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco -
Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan). Trong đó, thành
viên đứng đầu liên danh là APM Terminals B.V., có trụ sở tại Hà Lan. Hai thành
viên còn lại là các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hateco có địa chỉ trụ sở
tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm
kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất.
Mục tiêu đặt ra cho bến container Liên Chiểu về công
suất khai thác là đạt lượng hàng thông qua ở mức 4,0 triệu TEU/năm sau 3 năm kể
từ khi đưa vào vận hành khai thác giai đoạn 1. Về nghĩa vụ tài chính, nhà đầu
tư có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước bằng tiền với giá trị 1.000 tỉ
đồng.
Thời gian thực hiện tổng tiến độ Dự án là 3.639 ngày,
tương đương khoảng 9 năm 11 tháng và 18 ngày. Địa điểm thực hiện dự án tại
phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, với quy mô khoảng 172 ha, trong đó có146 ha
vùng đất và gần 26 ha vùng nước trước bến. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng
45.268 tỷ đồng.
Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ
các bước thông báo, đăng tải thông tin và triển khai dự án theo đúng quy định
của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.
UBND thành phố Đà Nẵng giao
Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chủ trì, phối hợp với các cơ
quan chức năng thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Trong
đó, đơn vị này chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc tổ chức lựa
chọn nhà đầu tư theo thẩm quyền. Các sở, ngành liên quan gồm Sở Nông nghiệp và
Môi trường, Sở Xây dựng, Cơ quan Thuế thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn nhà đầu
tư thực hiện nghĩa vụ tài chính, các thủ tục về đất đai, quy hoạch và kết nối
hạ tầng kỹ thuật…
UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu
cầu nhà đầu tư trúng thầu phải nộp các tài liệu chứng minh năng lực tài chính
và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ dự thầu. Trong quá
trình triển khai, đơn vị thực hiện phải đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ
tầng kỹ thuật bên trong và ngoài phạm vi dự án theo đúng quy hoạch chi tiết đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cảng
Liên Chiểu có công suất thiết kế tổng thể đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương
đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm). Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 dự
kiến đạt sản lượng từ 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm. Trong giai đoạn 1 (2025 –
2028), sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng, công suất khai thác
(giai đoạn 1) là 4 triệu teu/năm; cùng hệ thống hậu phương cảng và các công
trình phụ trợ đồng bộ, tạo nền tảng mở rộng toàn bộ dự án trong các giai đoạn
tiếp theo.