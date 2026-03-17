Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

Ngày 16/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là liên danh gồm ba doanh nghiệp trong và ngoài nước gồm: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan). Trong đó, thành viên đứng đầu liên danh là APM Terminals B.V., có trụ sở tại Hà Lan. Hai thành viên còn lại là các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hateco có địa chỉ trụ sở tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất.

Mục tiêu đặt ra cho bến container Liên Chiểu về công suất khai thác là đạt lượng hàng thông qua ở mức 4,0 triệu TEU/năm sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác giai đoạn 1. Về nghĩa vụ tài chính, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước bằng tiền với giá trị 1.000 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện tổng tiến độ Dự án là 3.639 ngày, tương đương khoảng 9 năm 11 tháng và 18 ngày. Địa điểm thực hiện dự án tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, với quy mô khoảng 172 ha, trong đó có146 ha vùng đất và gần 26 ha vùng nước trước bến. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 45.268 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước thông báo, đăng tải thông tin và triển khai dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Trong đó, đơn vị này chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo thẩm quyền. Các sở, ngành liên quan gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Cơ quan Thuế thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính, các thủ tục về đất đai, quy hoạch và kết nối hạ tầng kỹ thuật…

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu nhà đầu tư trúng thầu phải nộp các tài liệu chứng minh năng lực tài chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ dự thầu. Trong quá trình triển khai, đơn vị thực hiện phải đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài phạm vi dự án theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cảng Liên Chiểu có công suất thiết kế tổng thể đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm). Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 dự kiến đạt sản lượng từ 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm. Trong giai đoạn 1 (2025 – 2028), sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng, công suất khai thác (giai đoạn 1) là 4 triệu teu/năm; cùng hệ thống hậu phương cảng và các công trình phụ trợ đồng bộ, tạo nền tảng mở rộng toàn bộ dự án trong các giai đoạn tiếp theo.