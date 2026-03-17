Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng đã chọn được nhà đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu

Ngô Anh Văn

17/03/2026, 10:46

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Toàn cảnh cảng Liên Chiểu thời điểm đang thi công phần cơ sử hạ tầng dùng chung.

Ngày 16/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là liên danh gồm ba doanh nghiệp trong và ngoài nước gồm: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan). Trong đó, thành viên đứng đầu liên danh là APM Terminals B.V., có trụ sở tại Hà Lan. Hai thành viên còn lại là các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hateco có địa chỉ trụ sở tại phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất.

Mục tiêu đặt ra cho bến container Liên Chiểu về công suất khai thác là đạt lượng hàng thông qua ở mức 4,0 triệu TEU/năm sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác giai đoạn 1. Về nghĩa vụ tài chính, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước bằng tiền với giá trị 1.000 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện tổng tiến độ Dự án là 3.639 ngày, tương đương khoảng 9 năm 11 tháng và 18 ngày. Địa điểm thực hiện dự án tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, với quy mô khoảng 172 ha, trong đó có146 ha vùng đất và gần 26 ha vùng nước trước bến. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 45.268 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước thông báo, đăng tải thông tin và triển khai dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Trong đó, đơn vị này chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo thẩm quyền. Các sở, ngành liên quan gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Cơ quan Thuế thành phố có nhiệm vụ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính, các thủ tục về đất đai, quy hoạch và kết nối hạ tầng kỹ thuật…

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu nhà đầu tư trúng thầu phải nộp các tài liệu chứng minh năng lực tài chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ dự thầu. Trong quá trình triển khai, đơn vị thực hiện phải đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài phạm vi dự án theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cảng Liên Chiểu có công suất thiết kế tổng thể đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm). Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 dự kiến đạt sản lượng từ 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm. Trong giai đoạn 1 (2025 – 2028), sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng, công suất khai thác (giai đoạn 1) là 4 triệu teu/năm; cùng hệ thống hậu phương cảng và các công trình phụ trợ đồng bộ, tạo nền tảng mở rộng toàn bộ dự án trong các giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa:

Đà Nẵng đầu tư xây dựng cảng Dự án bến cảng container Liên Chiểu thời gian thực hiện dự án

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy