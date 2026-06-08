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Dự án Luồng Cửa Lở: Bước đột phá cho Khu kinh tế mở Chu Lai và khu vực miền Trung

Ngô Anh Văn

08/06/2026, 16:24

Dự án xây dựng luồng Cửa Lở tại Đà Nẵng đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách. Với tổng vốn đầu tư gần 6.950 tỷ đồng, dự án này không chỉ là một công trình hạ tầng quan trọng mà còn là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế biển của khu vực miền Trung.

Khu kinh tế mở Chu Lai.
Khu kinh tế mở Chu Lai.

Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 6.950 tỷ đồng.

Mục tiêu Dự án luồng Cửa Lở được thiết kế để tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 50.000DWT, với diện tích sử dụng khoảng 354,7 ha đất và mặt nước. Công trình này bao gồm hệ thống bảo vệ luồng, báo hiệu hàng hải đồng bộ, và vùng đón trả hoa tiêu với bán kính 1 hải lý. Địa điểm thực hiện dự án nằm tại các xã Núi Thành, Tam Hải, Tam Anh thuộc thành phố Đà Nẵng, với tiến độ xây dựng dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2028.

Một trong những mục tiêu chính của dự án là phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế biển lớn, và việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, giảm chi phí logistics và thu hút các nhà đầu tư khác đến với phía Nam TP Đà Nẵng và miền Trung.

Dự án luồng Cửa Lở không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực mà còn phù hợp với các quy hoạch của Trung ương. Việc xây dựng luồng tàu này sẽ giúp hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển theo quy hoạch, phục vụ định hướng phát triển tiềm năng kinh tế biển. Qua đó, dự án sẽ tạo ra một cú hích lớn cho sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện.

Nhà đầu tư đề xuất dự án là Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn THACO. Đây là một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam, có kinh nghiệm và năng lực trong việc thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn. Việc tham gia của Đại Quang Minh không chỉ đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khác.

Xưởng lắp ráp ô tô Thaco Trường Hải.
Xưởng lắp ráp ô tô Thaco Trường Hải.

Dự án luồng Cửa Lở được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực cho Khu kinh tế mở Chu Lai và các dự án liên quan. Theo đại diện của THACO, dự án này sẽ làm thay đổi, tạo đột phá và phát triển cho nhiều dự án thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong khu vực.

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Dự án xây dựng luồng Cửa Lở là một bước đi chiến lược trong việc phát triển kinh tế biển của miền Trung. Với sự đầu tư mạnh mẽ và sự tham gia của các tập đoàn lớn, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận.

Từ khóa:

Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh Dự án luồng Cửa Lở hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai TP. Đà Nẵng

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