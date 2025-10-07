Đà Nẵng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng triển khai dự án kết nối đường vành đai phía Tây với cao tốc La Sơn -Túy Loan

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Ngô Anh Văn
07/10/2025, 10:26
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 phê duyệt dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan, có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.
Theo Quyết định số 1797/QĐ-UBND, dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây thành phố đến cao tốc La Sơn - Túy Loan được triển khai trên địa bàn xã Bà Nà và phường Liên Chiểu, có điểm đầu giao với tuyến đường vành đai phía Tây thuộc địa phận xã Bà Nà, điểm cuối giao với tuyến nhánh hoàn trả Nam hầm Hải Vân - Túy Loan ((phía sau Khu Công nghệ cao, thuộc phường Liên Chiểu).
Quy mô đầu tư xây dựng gồm: Đường trục chính đô thị theo QCVN 07-4:2023/BXD, vận tốc thiết kế V = 60 km/giờ; mặt đường cấp cao A1; tải trọng thiết kế trục 100 kN, công trình trên tuyến HL93. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.600 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2028.
Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính theo đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời hoàn chỉnh tuyến vành đai chất lượng cao ở phía Nam và phía Tây thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại trong nội thị, liên đô thị và kết nối các khu kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng.
Dự án này cũng giúp phát huy hiệu quả đầu tư các công trình trọng điểm, kết nối Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp Hòa Ninh… với các trục giao thông chính của thành phố, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đi về phía Nam, phía Tây thành phố và ngược lại.
Bên cạnh đó, dự án sẽ hình thành tuyến tránh Quốc lộ 1A qua khu vực nội thị thành phố, thay thế cho tuyến tránh phía Nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) được nâng cấp, mở rộng thành đường cao tốc, góp phần giảm tải cho các trục giao thông trung tâm, đặc biệt trong giờ cao điểm, và giảm thiểu tai nạn giao thông.
Một trong ba chỉ tiêu đó là tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng luỹ kế 9 tháng mới đạt 11,59%.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tiếp tục có tháng kỷ lục khi chạm mốc cao nhất trong vòng 5 năm qua…
Trong chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định sẽ hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Ninh Bình trong giai đoạn mới...
Với quyết tâm cao để huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, bức tranh kinh tế – xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Việt Nam đã đạt được kết quả rất tích cực khi GDP quý 3 tăng 8,23%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD (tăng 17,3% so với cùng kỳ); tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 9 tháng đạt hơn 28,54 tỷ USD (tăng 15,2%)....
Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 xác định sân bay này là hạ tầng chiến lược, không chỉ phục vụ vận tải hành khách mà còn là trung tâm logistics hiện đại, góp phần đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Multimedia
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: