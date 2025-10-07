Thứ Ba, 07/10/2025

Đà Nẵng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng triển khai dự án kết nối đường vành đai phía Tây với cao tốc La Sơn -Túy Loan

Ngô Anh Văn

07/10/2025, 10:26

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 phê duyệt dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan, có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh Ngô Anh Văn
Cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Quyết định số 1797/QĐ-UBND, dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây thành phố đến cao tốc La Sơn - Túy Loan được triển khai trên địa bàn xã Bà Nà và phường Liên Chiểu, có điểm đầu giao với tuyến đường vành đai phía Tây thuộc địa phận xã Bà Nà, điểm cuối giao với tuyến nhánh hoàn trả Nam hầm Hải Vân - Túy Loan ((phía sau Khu Công nghệ cao, thuộc phường Liên Chiểu).

Quy mô đầu tư xây dựng gồm: Đường trục chính đô thị theo QCVN 07-4:2023/BXD, vận tốc thiết kế V = 60 km/giờ; mặt đường cấp cao A1; tải trọng thiết kế trục 100 kN, công trình trên tuyến HL93. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.600 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2028.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính theo đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đồng thời hoàn chỉnh tuyến vành đai chất lượng cao ở phía Nam và phía Tây thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại trong nội thị, liên đô thị và kết nối các khu kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng.

Đường vành đai phía Tây TP. Đà Nẵng đã được thông xe ngày 13/5/2024.
Đường vành đai phía Tây TP. Đà Nẵng đã được thông xe ngày 13/5/2024.

Dự án này cũng giúp phát huy hiệu quả đầu tư các công trình trọng điểm, kết nối Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp Hòa Ninh… với các trục giao thông chính của thành phố, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đi về phía Nam, phía Tây thành phố và ngược lại.

Bên cạnh đó, dự án sẽ hình thành tuyến tránh Quốc lộ 1A qua khu vực nội thị thành phố, thay thế cho tuyến tránh phía Nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) được nâng cấp, mở rộng thành đường cao tốc, góp phần giảm tải cho các trục giao thông trung tâm, đặc biệt trong giờ cao điểm, và giảm thiểu tai nạn giao thông.

