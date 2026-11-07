Đà Nẵng tổ chức chung kết Cuộc thi Thiết kế FPGA & MCU mở rộng khu vực miền Trung năm 2026

Ngày 6/11, tại Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng, đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế FPGA & MCU mở rộng khu vực miền Trung năm 2026.
Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết công nghiệp vi mạch bán dẫn là một trong những lĩnh vực công nghệ có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Năng lực thiết kế vi mạch, phát triển phần cứng và hệ thống nhúng, cùng với khả năng làm chủ các nền tảng công nghệ FPGA và MCU là những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Theo ông Phong, để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực đầu tư, cần đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tế. Đây cũng là một trong những định hướng mà thành phố Đà Nẵng quan tâm thúc đẩy thông qua việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn.
Đối với thành phố Đà Nẵng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch bán dẫn không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ông Phong cho biết, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và chuyên gia; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo gắn với thực tiễn và tăng cường cơ hội để sinh viên tham gia vào các dự án, sản phẩm cụ thể. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ của thành phố, đồng thời tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.
Từ kết quả của năm 2025, cuộc thi năm nay tiếp tục được tổ chức và mở rộng quy mô ra khu vực miền Trung, đã thu hút 49 đội đăng ký tham gia, trong đó có 16 đội xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng đối với sinh viên khu vực miền Trung.
Các đội thi đã tập trung thể hiện rõ ý tưởng thiết kế, tính sáng tạo, năng lực kỹ thuật cũng như khả năng ứng dụng của sản phẩm, hy vọng sau cuộc thi, những sản phẩm có tiềm năng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, phát triển và có cơ hội kết nối với doanh nghiệp để tiến tới ứng dụng trong thực tiễn.
Điều đáng ghi nhận là thông qua cuộc thi, kiến thức chuyên ngành không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà được chuyển hóa thành các bài toán thiết kế, mô hình thử nghiệm và sản phẩm cụ thể. Quá trình này đòi hỏi sinh viên phải vận dụng kiến thức về kiến trúc phần cứng, thiết kế logic, lập trình nhúng, tích hợp hệ thống và kiểm thử sản phẩm. Đây chính là phương thức đào tạo có ý nghĩa thiết thực, giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trong nhà trường với yêu cầu thực tế của hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất công nghiệp.
Sau một ngày tranh tài, với những phản biện chuyên môn, đánh giá các sản phẩm một cách khách quan, khoa học và công tâm, Hội đồng Ban Giám khảo cuộc thi và các chuyên gia đã chọn và trao Giải Nhất: Đội VET; Giải nhì: Đội QNU-ĐTVT; Giải ba: Đội VKU-Newbie.
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