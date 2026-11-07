Thứ Bảy, 07/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đà Nẵng tổ chức chung kết Cuộc thi Thiết kế FPGA & MCU mở rộng khu vực miền Trung năm 2026

N Ngô Anh Văn

Cuộc thi Thiết kế FPGA & MCU khu vực miền Trung năm 2026 đã thu hút 49 đội đăng ký tham gia, trong đó có 16 đội xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết. Điều này cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng đối với sinh viên khu vực miền Trung...

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc. Ảnh Ngô Anh Văn
Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 6/11, tại Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng, đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế FPGA & MCU mở rộng khu vực miền Trung năm 2026.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết công nghiệp vi mạch bán dẫn là một trong những lĩnh vực công nghệ có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Năng lực thiết kế vi mạch, phát triển phần cứng và hệ thống nhúng, cùng với khả năng làm chủ các nền tảng công nghệ FPGA và MCU là những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo ông Phong, để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật và nguồn lực đầu tư, cần đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tế. Đây cũng là một trong những định hướng mà thành phố Đà Nẵng quan tâm thúc đẩy thông qua việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn.

Bà Đào Thị Thanh Thảo, Phó giám đốc phụ trách DSAC (bên trái)- Giám khảo cuộc thi. Ảnh Ngô Anh Văn
Bà Đào Thị Thanh Thảo, Phó giám đốc phụ trách DSAC (bên trái)- Giám khảo cuộc thi. Ảnh Ngô Anh Văn

Đối với thành phố Đà Nẵng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch bán dẫn không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Phong cho biết, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy kết nối giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và chuyên gia; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo gắn với thực tiễn và tăng cường cơ hội để sinh viên tham gia vào các dự án, sản phẩm cụ thể. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ của thành phố, đồng thời tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Từ kết quả của năm 2025, cuộc thi năm nay tiếp tục được tổ chức và mở rộng quy mô ra khu vực miền Trung, đã thu hút 49 đội đăng ký tham gia, trong đó có 16 đội xuất sắc góp mặt tại vòng chung kết. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng đối với sinh viên khu vực miền Trung.

Các đội thi đã tập trung thể hiện rõ ý tưởng thiết kế, tính sáng tạo, năng lực kỹ thuật cũng như khả năng ứng dụng của sản phẩm, hy vọng sau cuộc thi, những sản phẩm có tiềm năng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, phát triển và có cơ hội kết nối với doanh nghiệp để tiến tới ứng dụng trong thực tiễn.

Ban Tổ chức trao Giải nhất cho đội VET. Ảnh Tố Dân
Ban Tổ chức trao Giải nhất cho đội VET. Ảnh Tố Dân

Điều đáng ghi nhận là thông qua cuộc thi, kiến thức chuyên ngành không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà được chuyển hóa thành các bài toán thiết kế, mô hình thử nghiệm và sản phẩm cụ thể. Quá trình này đòi hỏi sinh viên phải vận dụng kiến thức về kiến trúc phần cứng, thiết kế logic, lập trình nhúng, tích hợp hệ thống và kiểm thử sản phẩm. Đây chính là phương thức đào tạo có ý nghĩa thiết thực, giúp rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức trong nhà trường với yêu cầu thực tế của hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất công nghiệp.

Sau một ngày tranh tài, với những phản biện chuyên môn, đánh giá các sản phẩm một cách khách quan, khoa học và công tâm, Hội đồng Ban Giám khảo cuộc thi và các chuyên gia đã chọn và trao Giải Nhất: Đội VET; Giải nhì: Đội QNU-ĐTVT; Giải ba: Đội VKU-Newbie.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Công nghiệp vi mạch bán dẫn VnEconomy Cuộc thi Thiết kế FPGA 2026 VnEconomy Đà Nẵng VnEconomy Đội VET VnEconomy Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

VnEconomy [Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…

AI Điểm tin

VnE TV
10 tháng năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều điểm nhấn tích cực. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Điểm nhấn bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2026

Lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký lập đỉnh cao nhất trong vòng 17 năm qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Tuy nhiên, diện tích gieo cấy lúa lại giảm tới hàng chục nghìn ha, bình quân vẫn còn tới 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thi trường. Đó là những điểm nhấn trong tổng quan bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng qua.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

69 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

338 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy