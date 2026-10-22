Thương mại điện tử và thanh toán số: Động lực mới cho kinh tế Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố nhằm phát triển kinh tế số, với mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% vào GRDP và đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số vào năm 2026. Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử và thanh toán số được xem là những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố...

Quang cảnh hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng 2026 - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Ngày 22/10, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2026” với sự tham dự của lãnh đạo Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương); lãnh đạo các sở: Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng; các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số; các đơn vị cung cấp giải pháp và cộng đồng doanh nghiệp ở Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Đà Nẵng xếp thứ ba cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử (EBI), với 28,1 điểm, chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một thành tựu đáng ghi nhận, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng ứng dụng và mở rộng mức độ tham gia của doanh nghiệp vào thị trường thương mại điện tử.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng cho rằng với lợi thế là trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ của khu vực miền Trung, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử gắn với du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, logistics và thanh toán số. Việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận nền tảng số và phương thức thanh toán thuận tiện sẽ góp phần mở rộng tệp khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Ông Sơn cho biết thành phố đã từng bước hình thành các nền tảng và phương thức kết nối cung cầu trên môi trường số, như triển khai đưa sản phẩm OCOP và đặc sản Đà Nẵng lên các nền tảng thương mại điện tử như Grab Shopee Food, Green SM, Mytour. Đồng thời, thành phố cũng chú trọng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng mã QR và truy xuất nguồn gốc tại các điểm kinh doanh, hỗ trợ thương nhân quản lý giao dịch và thích ứng với phương thức kinh doanh hiện đại…

Năm 2026, Đà Nẵng đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, khai thác hiệu quả các động lực phát triển mới và thúc đẩy kinh tế số theo tinh thần các nghị quyết của Chính phủ, Kế hoạch số 48-KH/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 91/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai các giải pháp đột phá phát triển kinh tế số, Đà Nẵng đang nỗ lực hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP và góp phần đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026.

Để thực hiện mục tiêu này, lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán số có vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả lưu thông, phân phối hàng hóa, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Phát triển thương mại điện tử không chỉ là đưa hoạt động mua bán lên môi trường trực tuyến, mà còn cần gắn kết đồng bộ với thanh toán, logistics, quảng bá sản phẩm, chăm sóc khách hàng và năng lực quản trị kinh doanh.

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tham luận tại hội thảo, ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương), cho hay để phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử tại Việt Nam chính là sự liên kết chặt chẽ, hợp tác để phát triển các thành phần, đối tượng những yếu tố hay phương thức đó, từ đó đóng góp chung cho sự phát triển của thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ông Bùi Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Thương mại điện tử, Cục TMĐT (Bộ Công Thương), phát biểu tham luận tại hội thảo - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Theo ông Hoàng, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của các thành phần, yếu tố, phương thức trong hệ sinh thái đó. Hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức theo mô hình mở, do Nhà nước kiến tạo thông qua thể chế, chính sách và các điều kiện hỗ trợ phát triển. Các chủ thể tham gia theo chức năng, năng lực và nhu cầu hợp tác.

Mô hình hệ sinh thái mở xác định rõ chức năng và thiết lập quan hệ kết nối đa chiều giữa các chủ thể. Nền tảng kết nối người bán với thị trường; doanh nghiệp công nghệ, thanh toán, logistics và các đơn vị hỗ trợ cung cấp dịch vụ theo chức năng; người bán tổ chức nguồn hàng và lựa chọn các dịch vụ phù hợp. Một chủ thể được thực hiện một hoặc nhiều chức năng nhưng không tổ chức, điều hành toàn bộ hệ sinh thái. Cấu trúc này phát huy các nguồn lực đã hình thành trên thị trường, bảo đảm quyền lựa chọn, cạnh tranh và khả năng thay thế giữa các chủ thể. Việc một chủ thể thay đổi mô hình hoặc rút khỏi thị trường không làm thay đổi cấu trúc chung; các chủ thể khác có thể vẫn tiếp tục duy trì hoặc thiết lập quan hệ hợp tác mới.

“Về tổng thể, để Đà Nẵng có thể phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử của mình chúng ta cần tập trung xoay quanh phạm vi quản lý và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thành phố, những lợi thế và có tiềm năng phát triển mạnh của thành phố gắn với hệ sinh thái thương mại điện tử chung của cả nước”, ông Hoàng nhấn mạnh.

ĐỘNG LỰC MỚI TỪ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI

Bên cạnh sự phát triển chung của thương mại điện tử tại Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, gắn với lợi thế mà Đà Nẵng đang có và đang trong quá trình hình thành, phát triển, ông Hoàng cho rằng phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ là một trong những hướng đi cho doanh nghiệp và động lực tăng trưởng mới cho Đà Nẵng. Ông Hoàng cho biết trong những năm gần đây, thương mại điện tử đang từng bước trở thành một kênh xuất khẩu được doanh nghiệp quan tâm, đầu tư để mở rộng thị trường.

Thương mại điện tử xuyên biên giới hay còn gọi là xuất khẩu trực tuyến (xuất khẩu hàng hoá qua các mô hình thương mại điện tử khác nhau) không chỉ khẳng định sự phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp quy mô lớn mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm phù hợp tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế, đưa sản phẩm đến tay khách hàng và đối tác tại nhiều quốc gia thông qua các nền tảng số.

“Cục Thương mại điện tử rất sẵn sàng đồng hành cùng Đà Nẵng trong việc thúc đẩy các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, kết nối các nhà đầu tư, kinh doanh quốc tế trong lĩnh vực thương mại điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới, vận hành thương mại điện tử, logistics … vào khảo sát và nghiên cứu khả năng hợp tác kinh doanh, đầu tư tại Khu Thương mại tự do Đà Nẵng”, ông Hoàng cam kết.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định 1142/QĐ-TTg về thành lập Khu Thương mại tự do tại Đà Nẵng với quy mô 1.881ha đầy đủ các khu chức năng như sản xuất - logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu. Đà Nẵng có thể dựa trên những cơ chế chính sách hiện có, những ưu đãi vượt trội để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới trong và ngoài nước vào Khu Thương mại tự do.

Với vị trí và chính sách ưu đãi thuận lợi, Đà Nẵng có thể đóng vai trò như một trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới của khu vực miền Trung, là nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam cũng như kho hàng nhập khẩu từ đối tác quốc tế để đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên giới với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.