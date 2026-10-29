Đà Nẵng ứng dụng và phát triển AI theo hướng hiệu quả, thực chất và bền vững

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức Hội thảo CEOxAI Summit 2026: Xây dựng doanh nghiệp tự vận hành đột phá tăng trưởng bằng công nghệ số & AI Agent.

Phó Chủ tịch UBND TP. ĐằNngx Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội thảo. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng

Phát biểu tại hội thảo, Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Đà Nẵng tự hào là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế số. Thành phố đã và đang tập trung đầu tư hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp công nghệ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, khởi nghiệp và phát triển, những nền tảng này là tiền đề quan trọng để Đà Nẵng trở thành điểm đến tin cậy của các sự kiện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có quy mô, chất lượng. Việc tổ chức hội thảo CEOxAI Summit 2026 tiếp tục thể hiện định hướng đồng hành của thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ trong việc tiếp cận, ứng dụng và phát triển AI theo hướng hiệu quả, thực chất và bền vững.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh Sở KH&CN Đà Nẵng

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, AI đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số. Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đến quản trị và cung cấp dịch vụ, công nghệ AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi, góp phần tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động và tạo ra những phương thức vận hành mới.

AI không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn mở ra cơ hội nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình quản lý, cải thiện chất lượng dịch vụ và thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh. Đặc biệt, với sự phát triển của AI Agent (tác nhân trí tuệ nhân tạo), doanh nghiệp có thêm công cụ hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, xử lý thông tin và tự động hóa nhiều công đoạn trong quy trình làm việc.

Tại hội thảo, các đại biểu được tiếp cận nhiều nội dung chuyên sâu thông qua các tham luận như: “Thực trạng ứng dụng AI trong doanh nghiệp nhỏ và vừa”; “AI Agent đang thay đổi mô hình vận hành doanh nghiệp như thế nào?”; “Thiết kế hệ điều hành doanh nghiệp bằng dữ liệu – quy trình – AI”.

Bên cạnh việc cập nhật xu hướng công nghệ, hội thảo còn tạo không gian để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề thực tiễn trong quá trình triển khai AI. Các nội dung tham luận và tọa đàm chuyên sâu góp phần giúp doanh nghiệp hình dung rõ hơn khả năng ứng dụng AI vào các lĩnh vực như kế toán, nhân sự, bán hàng và quản trị, từ đó xác định hướng tiếp cận phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Trong tiến trình chuyển đổi số, việc thúc đẩy ứng dụng AI nói chung và AI Agent nói riêng không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế số thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị công nghệ, cùng hướng đến mục tiêu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.