Đà Nẵng triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy phát triển du lịch

Báo cáo tại hội nghị, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết 9 tháng qua, tổng lượng khách lưu trú trên địa bàn thành phố ước đạt 8,67 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 163% cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 3,17 triệu lượt, tăng 30%, bằng 134% so cùng kỳ năm 2019; khách nội địa ước đạt hơn 5,49 triệu lượt, tăng 34%, bằng 186% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 26%, bằng 135% cùng kỳ năm 2019.

Theo dự báo, mức tăng trưởng ngành Du lịch Đà Nẵng năm 2024 phấn đấu đạt tổng lượt khách lưu trú khoảng 10,3 triệu lượt, tăng 39% so với năm 2023, trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 2,1 lần, khách nội địa ước đạt 6,1 triệu lượt, tăng 13%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành cả năm ước đạt hơn 38 ngàn tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2023, bằng 178% so với năm 2019.

Theo bà Hạnh, trong quý 4/2024, ngành du lịch Đà Nẵng triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: công bố Bộ tiêu chí Văn hóa du lịch Đà Nẵng; triển khai tổ chức các sự kiện, lễ hội, sản phẩm du lịch; thực hiện truyền thông, xúc tiến du lịch; bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Năm 2025, ngành Du lịch Đà Nẵng sẽ thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai 3 khâu đột phá thúc đẩy phát triển du lịch thành phố; Bảo đảm môi trường du lịch; Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực du lịch, hướng đến dịch vụ đạt chuẩn “chất lượng cao”; Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; Liên kết hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế; Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hoạt động trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của ngành Du lịch thành phố; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để đạt kết quả về số lượng khách 9 tháng qua đã thể hiện sự nỗ lực không ngừng của thành phố. Ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua để có bước phát triển mới trong thời gian tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị đánh giá hoạt động du lịch trong 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024 và năm 2025.

Tuy nhiên, theo ông Quảng, để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2024, ngành Du lịch thành phố cần đổi mới mô hình tăng trưởng; làm mới những sản phẩm đang có; nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú, hoạt động dịch vụ, sự kiện; tạo ra những sản phẩm mới. Đồng thời phải đổi mới cách tiếp cận, phương pháp quản lý cùng sự quyết tâm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; đặt ra các mục tiêu hướng tới du lịch xanh, xây dựng các tiêu chí phát triển du lịch xanh; tiêu chí về mức độ an toàn cho du khách đến Đà Nẵng…

Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch đã tập trung thảo luận, góp ý, xung quanh các vấn đề như tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển du lịch; đánh giá điểm đến và đề xuất ý tưởng phát triển du lịch Đà Nẵng; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động du lịch đường thủy nội địa tại Đà Nẵng…

Qua đó cung cấp những thông tin hữu ích giúp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong hoạch định, điều hành các cơ chế chính sách, đồng thời để các cơ quan, ban ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ cho ngành Du lịch phát triển là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng.