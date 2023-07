Đà tăng chưa dừng, VN-Index thẳng tiến mốc 1.200 điểm

Sau phiên sáng khởi động chậm chạp, lực cầu lại tăng tốt phiên chiều, nới rộng số lượng cổ phiếu tăng giá, nhất là trong nhóm VN30 với các mã tầm trung thay vì nhóm trụ. Điều này hạn chế biên độ tăng ở VN-Index, nhưng cũng đủ giúp chỉ số này quay lại đà tăng sau 2 phiên tạm nghỉ. Đóng cửa, VN-Index tăng 13,09 điểm đã lên mốc 1.185.9. Ngưỡng 1.200 điểm chỉ còn cách khoảng 1 phiên tăng nữa với biên độ hiện tại.

Có thể xác định 3 phiên trước thị trường chậm nhịp lại với độ rộng co hẹp là do hoạt động chốt lời thông thường. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất như VHM, GAS, VCB, VIC, CTG… không khỏe là lý do chính khiến VN-Index giảm quán tính, tạo cảm giác thị trường ngập ngừng. Tuy nhiên phiên hôm nay số lớn cổ phiếu vốn hóa trung bình bật lên mạnh mẽ đã bù đắp lại.

Trong 10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất chiều nay, vắng bóng VIC, HPG, CTG, GAS dù các mã này cũng tăng. VCB may mắn còn tham chiếu dù vẫn bị chặn bán khối lượng lớn ở mốc này. Duy nhất cổ phiếu trụ gây bất ngờ là VHM. Mã này đến giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục cũng mới tăng rất yếu 0,52%, nhưng đợt ATC bất ngờ có cầu mạnh, kéo vọt tăng 2,25% so với tham chiếu. Chỉ riêng VHM nhảy cao ở đợt cuối đã đem lại cho VN-Index gần 1,5 điểm.

Phần còn lại là sức kéo của những cổ phiếu tầm trung. MSN tăng xuất sắc 4,4% chỉ kém hai cổ phiếu kịch trần là MWG và PDR. VPB tăng 1,9%, STB tăng 3,23%, SSI tăng 2,68%, NVL tăng 2,36%, GVR tăng 2,33%, PLX tăng 2,02% đều là các cổ phiếu không quá nổi bật về vốn hóa, bù lại có biên độ rất mạnh.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,57% với 25 mã tăng/4 mã giảm, trong đó VHM chỉ đứng chót trong số 5 trụ mạnh nhất. Dẫn đầu là MWG, MSN, VPB và STB. Rổ VN30 là nhóm tăng tốt nhất trên sàn HoSE với 9 mã tăng trên 2% và 8 mã khác tăng trong biên độ 1% tới 2%. Tuy nhiên dòng tiền vào VN30 hơi đuối, thanh khoản chỉ đạt hơn 6.643 tỷ đồng, tăng nhẹ 9% so với hôm qua và chỉ chiếm 36% sàn HoSE.

Nếu tính về mặt bằng giá và thanh khoản thì nhóm Midcap khỏe nhất. Chỉ số nhóm này tăng 1,47%, giao dịch 9.251 tỷ đồng, tăng 32% và chiếm trên 50% thanh khoản sàn. Độ rộng Midcap cũng khá ổn với 55 mã tăng/11 mã giảm, trong đó tới 40 mã tăng trên 1%. Rổ này xuất hiện loạt cổ phiếu thanh khoản rất cao và hầu hết giá tăng mạnh như DIG kịch trần, giao dịch 986,4 tỷ đồng; VND tăng 3,58% giao dịch 771,9 tỷ; KBC tăng 5,68% giao dịch 473,7 tỷ; GEX tăng 2,89% với 420,9 tỷ; DXG tăng 3,46% với 408,1 tỷ; CII tăng 3,59% với 369,5 tỷ; HSG tăng 3,7% với 357,5 tỷ… Toàn thị trường có 24 cổ phiếu thanh khoản từ 200 tỷ đồng trở lên hôm nay thì VN30 đóng góp 8 mã, còn lại toàn Midcap.

VN-Index chỉ thực sự tăng tốc trong phiên chiều.

Kết thúc đẹp phiên cuối tuần thực tế chỉ bó gọn trong phên chiều. Buổi sáng thị trường lình xình, nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình giao dịch khá mạnh nhưng không có sự lan tỏa. Độ rộng tốt với 252 mã tăng/184 mã giảm nhưng cũng chỉ có 75 mã tăng được hơn 1%. Thanh khoản phiên sáng cũng bình bình, chỉ đạt hơn 7.700 tỷ sàn HoSE. Đến phiên chiều tiền vào mới mạnh, đẩy thanh khoản sàn này tăng 37% so với phiên sáng với 10.617 tỷ đồng. Rổ VN30 thậm chí tăng giao dịch 49%, xác nhận dòng tiền hoạt động tích cự hơn trong nhóm này. Tính chung hai sàn niêm yết, phiên chiều thanh khoản tăng 36% so với phiên sáng. Độ rộng VN-Index kết phiên tới 348 mã tăng/120 mã giảm, trong đó 142 mã tăng trên 1%.

Giao dịch mạnh mẽ buổi chiều giúp thị trường có được phiên tăng tốt về điểm số, giá cổ phiếu lẫn thanh khoản. Khối ngoại buổi chiều cũng hỗ trợ thị trường nhiệt tình hơn khi giải ngân 876,6 tỷ đồng, tăng khoảng 74% so với phiên sáng. Quy mô bán ra là 585,4 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 291,2 tỷ đồng. Buổi sáng khối này còn bán ròng 192,8 tỷ đồng. Khối này mua khá mạnh một số blue-chips như VCB +119,9 tỷ; VNM +93,5 tỷ; MSN +79,3 tỷ; HPG +36,9 tỷ. Ngoài ra KBC, VND, HSG, VCI, VHC, SHB cũng là các mã tăng giá tốt, thanh khoản cao và được khối ngoại mua ròng nhiều. Phía bán ròng có MSB -129,5 tỷ; POW -64 tỷ; MWG -57,5 tỷ; CTG -50,7 tỷ.

Dù khối ngoại mua ròng, hỗ trợ blue-chips nhưng vốn ngoại hôm nay cũng chỉ chiếm 6,8% tổng giao dịch sàn HoSE. Vốn nội vẫn đang là động lực chính của thị trường.