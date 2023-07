Liên tiếp quán quân thị phần môi giới nhưng VPS đang hụt hơi về doanh thu, lợi nhuận

Công ty CP Chứng khoán VPS vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 với tình hình kinh doanh đi lùi trên tất cả các nghiệp vụ, đặc biệt là mảng môi giới dù doanh nghiệp này vẫn tiếp tục giữ vị trí quán quân thị phần môi giới trong quý 2 vừa qua với thị phần đạt 19,01% tăng 3,34% so với quý trước.

Theo đó, trong quý 2, doanh thu của VPS đạt 1.557 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới ghi nhận 613 tỷ đồng giảm 14% so với quý 2/2022. Chi phí nghiệp vụ môi giới 477 tỷ đồng, như vậy VPS báo lãi 136 tỷ đồng từ môi giới chứng khoán.

Lãi từ cho vay và phải thu ghi nhận còn 279 tỷ đồng giảm 13%. Tại thời điểm 30/6, dư nợ cho vay của VPS gần 10.800 tỷ đồng, trong đó dư nợ margin hơn 10.200 tỷ đồng, tăng gần 3.200 tỷ so với cuối quý 1 và 4.300 tỷ so với đầu năm.

Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán này ghi nhận sụt giảm mạnh nhất dù thị trường hồi phục khá mạnh trong giai đoạn vừa qua. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 594 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Lỗ từ FVTPL lên tới 625 tỷ đồng do đó, nghiệp vụ tự doanh của VPS báo lỗ 31 tỷ đồng chưa kể chi phí tự doanh hơn 49 tỷ.

Sau khi trừ các chi phí, VPS lãi trước thuế 111 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.919 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 258 tỷ đồng, lần lượt giảm 38% và 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023, VPS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng, so với kế hoạch đề ra, VPS mới thực hiện được một phần ba kế hoạch.

Thời điểm cuối quý 2, các khoản FVTPL của VPS ghi nhận giá gốc 9.558 tỷ đồng tăng gần gấp 2,5 lần đầu năm. Trong đó, VPS ghi nhận gia tăng giá trị đầu tư cổ phiếu niêm yết, hơn 1.600 tỷ trái phiếu đầu tư mới trong kỳ, và công cụ thị trườn tiền tệ cũng tăng từ 3.699 tỷ đồng lên 7.849 tỷ đồng. Riêng khoản đầu tư cổ phiếu hiện đang ghi nhận thua lỗ.