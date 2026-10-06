Đa trải nghiệm cho một mô hình nghỉ dưỡng

Trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những kỳ nghỉ đa trải nghiệm, mô hình nghỉ dưỡng all-inclusive đang trở thành xu hướng phát triển mới tại Việt Nam...

Ảnh minh họa: Skylight Nha Trang

Thay vì chỉ tập trung vào việc bán phòng, các khu nghỉ dưỡng hiện nay đang chuyển mình để tạo dựng một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện, từ lưu trú, ẩm thực, giải trí đến chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels, thị trường lưu trú Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cân bằng sau thời kỳ nguồn cung tăng nhanh. Ông cho biết: "Cùng với quá trình phục hồi của du lịch, cấu trúc thị trường cũng đang thay đổi khi các chủ đầu tư ngày càng hướng tới những mô hình phát triển tích hợp, đa chức năng và có khả năng cạnh tranh ở quy mô quốc tế."

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của mô hình all-inclusive là quá trình già hóa dân số nhanh chóng tại châu Á. Nhật Bản đã bước vào giai đoạn "siêu già hóa" với hơn 26% dân số từ 60 tuổi trở lên, trong khi tỷ lệ này tại Thái Lan đã vượt 20%. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này, với tốc độ già hóa nhanh chóng do tỷ suất sinh giảm, tuổi thọ tăng và khoảng cách tuổi thọ giữa hai giới.

Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến an sinh xã hội và hệ thống chăm sóc sức khỏe, mà còn tác động đến nhu cầu đối với nhà ở và bất động sản. Khi tuổi thọ tăng, nhu cầu của xã hội chuyển từ "sống lâu hơn" sang "sống lâu và khỏe mạnh hơn", với trọng tâm là phòng ngừa bệnh tật và duy trì khả năng độc lập.

Mô hình all-inclusive không chỉ đơn thuần là "trọn gói" về giá, mà quan trọng hơn là "trọn vẹn" về trải nghiệm. Các khu nghỉ dưỡng có thể kết hợp lưu trú với nhà hàng, thể thao, vui chơi cho trẻ em, giải trí, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động khám phá văn hóa địa phương. Điều này đặc biệt phù hợp với khách gia đình, khi mỗi thành viên có thể có những nhu cầu khác nhau nhưng vẫn được đáp ứng trong cùng một tổ hợp.

Phú Quốc là một ví dụ điển hình cho mô hình nghỉ dưỡng đa trải nghiệm này. Với sự chuẩn bị cho APEC 2027, Phú Quốc đang đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, sân bay và cơ sở hội nghị. Ông Gasparotti nhận định: "APEC 2027 là cơ hội để Phú Quốc giới thiệu hình ảnh với thế giới, tuy nhiên, giá trị của sự kiện không chỉ nằm ở thời điểm diễn ra APEC mà còn ở khả năng tạo động lực cho du lịch trong những năm sau đó".

Trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng, wellness và chăm sóc sức khỏe đang trở thành một cấu phần quan trọng. Theo Savills, thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng khoảng 24% mỗi năm và có thể đạt quy mô 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Bà Nhung Phạm, Phó Giám đốc phụ trách Phát triển Kinh doanh và Marketing của Savills Hotels Đông Nam, cho rằng wellness không còn chỉ là một spa hay phòng gym, mà ngày càng trở thành một yếu tố trong cách tổ chức không gian.

Ông Miguel Fernandes, Giám đốc Thiết kế của Aedas, nhấn mạnh rằng wellness cần được tính toán ngay từ quá trình thiết kế và phát triển dự án. Ông cho biết: "Một dự án có thể tạo ra nhiều lớp trải nghiệm thông qua cảnh quan, kiến trúc, ánh sáng, tầm nhìn, không gian công cộng và sự kết nối giữa các chức năng".

Dự án W Hotel và Marriott Spa & Resort Phú Quốc do Aedas thực hiện là một ví dụ điển hình, tích hợp các không gian bán lẻ, sự kiện, hồ bơi, spa và wellness, trung tâm thể dục cùng các tiện ích dành cho gia đình trong một tổ hợp nghỉ dưỡng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Mô hình all-inclusive không chỉ dừng lại ở resort mà còn mở rộng sang nhà ở, đô thị và các dự án hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm tuổi và giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Trong mô hình này, dịch vụ wellness trở thành một lớp trải nghiệm trong tổng thể chuyến du lịch nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và kết nối gia đình...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2026 phát hành ngày 05/10/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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