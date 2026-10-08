Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ. Mức tăng này được đánh giá là phù hợp với mục tiêu điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026.

Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, việc điều hành tín dụng không hề đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng... là rất lớn nhưng vẫn phải bảo đảm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trả lời câu hỏi về việc điều hành tín dụng những tháng cuối năm đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng, bảo đảm an toàn hệ thống và kiểm soát lạm phát, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà khẳng định quý 4/2026 Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các công cụ pháp lý, cơ chế chính sách về tín dụng để tạo thuận lợi trong việc cho vay cũng như tiếp cận vốn vay..

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà trả lời câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

"Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế và đồng thời kiểm soát chặt chẽ đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro" ông Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

Từ nay đến cuối năm, hàng loạt chương trình tín dụng trọng tâm cũng sẽ được thúc đẩy: tín dụng ưu đãi cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; chương trình tín dụng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Dòng vốn cũng sẽ được hướng mạnh hơn vào đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược và chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ.

"Ngân hàng nhà nước đã có hướng dẫn để các tổ chức tín dụng chủ động truy cấp tín dụng cho các loại hình, một số nhu cầu quan trọng cho các lĩnh vực như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất hay là các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng. Đối với các dư nợ phát sinh trong các lĩnh vực này thì không tính vào các tín dụng cần kiểm soát", ông Phạm Thanh Hà cho hay.

Ngân hàng nhà nước cũng hướng dẫn các ngân hàng thương mại chủ động không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm cho các công trình, các dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, có tính chất liên kết giữa các vùng và các địa phương để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng khẳng định Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.