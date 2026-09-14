MTE Hà Nội 2026 và các xu hướng đang định hình ngành bất động sản - nghỉ dưỡng Việt Nam

Trong bối cảnh những thách thức và bất định toàn cầu tiếp tục phủ bóng lên khắp thế giới, ngành nghỉ dưỡng Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ cả du khách quốc tế và dòng vốn đầu tư. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để động lực tăng trưởng này có thể được mở rộng sang các phân khúc khác của thị trường, đặc biệt là bất động sản nhà ở và bất động sản thương mại?

Những mô hình mới nổi như Branded Residences, Wellness Hospitality và Longevity Living, vốn ban đầu được thúc đẩy bởi ngành khách sạn, cùng với sự gia tăng ảnh hưởng của AI và yếu tố phát triển bền vững, đang từng bước định hình lại chiến lược kinh doanh trên toàn hệ sinh thái bất động sản trong nước cũng như khu vực.

Các xu hướng chủ đạo này sẽ được thảo luận tại hội nghị Meet The Experts (MTE) Hà Nội 2026 – hội nghị chuyên đề hàng đầu dành cho ngành bất động sản và nghỉ dưỡng tại Việt Nam cũng như khu vực. Sự kiện sẽ quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế để cùng phân tích những thay đổi đang định hình chu kỳ phát triển tiếp theo của thị trường.

Các chủ đề nổi bật tại sự kiện:

Triển vọng ngành khách sạn Việt Nam và toàn cầu trong bối cảnh thị trường chuyển dịch;

Kinh tế vĩ mô và những động lực định hình tương lai;

Đối thoại chuyên đề: Những mô hình kinh doanh đang định hình ngành bất động sản nghỉ dưỡng;

Bất động sản hàng hiệu và wellness living: Định nghĩa lại giá trị sống cao cấp;

Tái định vị dự án phức hợp tại Việt Nam: Đòn bẩy từ wellness, công nghệ và đổi mới;

Hạ tầng kết nối và sự dịch chuyển của các tâm điểm bất động sản;

Xu hướng giao dịch nhà ở và góc nhìn từ các phân khúc chủ lực;

Phiên thảo luận: Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới từ các dự án hạ tầng trọng điểm tại Hà Nội và TP.HCM.

Phòng grand ballroom MTE Hà Nội 2025 - Nguồn WeHub.

Với chủ đề “Dancing On The Global Stage”, MTE Hà Nội 2026 sẽ mang đến các nội dung chuyên sâu về những vấn đề chiến lược đang định hình tương lai của ngành bất động sản và khách sạn tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Chương trình được xây dựng nhằm mang đến những góc nhìn thực tiễn từ các doanh nghiệp đang trực tiếp đầu tư, phát triển và vận hành dự án, qua đó giúp các chủ đầu tư, chủ sở hữu, nhà phát triển và đơn vị vận hành có thêm cơ sở để nhận diện các động lực tăng trưởng mới, đánh giá cơ hội và đưa ra quyết định trong chu kỳ phát triển tiếp theo của thị trường.

Thông qua các bài trình bày, đối thoại trực tiếp và phiên thảo luận, MTE Hà Nội 2026 sẽ tập trung phân tích những chủ đề trọng yếu như cập nhật thị trường khách sạn Việt Nam và khu vực; các xu hướng kinh tế vĩ mô và những yếu tố đang định hình triển vọng thị trường; phát triển hạ tầng và sự dịch chuyển của các tâm điểm bất động sản; cùng sự phát triển của các mô hình như Affordable Condotel, Branded Residences, All-Inclusive Resorts và các tổ hợp giải trí đa trải nghiệm.

Chương trình đồng thời cũng sẽ trao đổi về triển vọng ngành nghỉ dưỡng, các xu hướng bất động sản nhà ở và những phân khúc đang dẫn dắt tăng trưởng thị trường; các chiến lược gia tăng giá trị tài sản trong các dự án mixed-use; cũng như những xu hướng toàn cầu đang từng bước thay đổi cách thị trường bất động sản và nghỉ dưỡng được phát triển, vận hành và khai thác giá trị.

Được tổ chức bởi WeHub, MTE Hà Nội 2026 dự kiến quy tụ các lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu trong ngành đến từ Savills Hotels, STR CoStar, SSI Securities Corporation, PropertyGuru Việt Nam, Tanzanite International, Masterise Group, Sun Group, T&T Hospitality, Kusto Home, MIK Group, Accor Hotels Group, The Ascott Limited, Meliá Hotel International, Hotel101 Global và Fusion Hotel Group, cùng đại diện từ chủ đầu tư, chủ khách sạn, đơn vị vận hành khách sạn, đơn vị tư vấn, thiết kế và các chuyên gia đầu ngành.

Với kinh nghiệm trực tiếp trong phát triển dự án, quản lý tài sản, mở rộng kinh doanh và triển khai chiến lược tại Việt Nam và khu vực, các diễn giả trong chương trình sẽ chia sẻ những bài học thực tiễn, góc nhìn chiến lược và cập nhật thị trường, đồng thời mở ra cơ hội kết nối B2B và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác kinh doanh trong toàn hệ sinh thái.

Bộ hình ảnh thương hiệu sự kiện MTE Hà Nội 2026 – Nguồn: WeHub.

Không chỉ dừng lại ở chương trình hội nghị, MTE Hà Nội 2026 được tổ chức để mang đến cơ hội trải nghiệm và kết nối kinh doanh xuyên suốt sự kiện, với các không gian và hoạt động chuyên biệt như khu vực trưng bày đến từ các thương hiệu đầu ngành, VIP Developers Lounge, phiên kết nối HoSkar Night, các hoạt động trải nghiệm F&B,cùng nhiều hoạt động tương tác. Các không gian được xây dựng với những mục tiêu riêng – từ trải nghiệm các sản phẩm và giải pháp mới, trao đổi góc nhìn chuyên môn, mở rộng kết nối với các đối tác tiềm năng và tìm kiếm những cơ hội kinh doanh, đầu tư mới trong ngành.

MTE Hà Nội 2026 do WeHub tổ chức, đồng tổ chức bởi GROHE và Savills Hotels, với sự đồng hành của An Cường, Häfele, The Ascott Limited, Meliá Hotels International, BOSCH, GAGGENAU, SWECO, Aedas, INAX, YUER Skylight, GB Group, HSBC, Legrand, Salto, Accor Hotels Group, Club Med, BWT, Hotel101 Global, Fusion Hotel Group, QUO, D-EDGE Hospitality Solutions, Technogym, BLUM, SEN DECOR, VTHM, Neolith, Delivering Asia, TrustYou, Radisson Hotel Group, Kabros, ARCA, HKS, Visit APAC, MIZUMI.AI, Archetype Group, Batdongsan.com.vn, Grant Thornton, Monsieur Luxe và The Warehouse.

Sự kiện đồng thời nhận được sự hỗ trợ truyền thông từ các đối tác uy tín gồm PR Newswire, Vietnam Investment Review (VIR), Robb Report, WOWWEEKEND, Travel Daily Media (TDM), VnEconomy và Baodautu.vn.

* Đăng ký tham dự: https://tinyurl.com/MTE-Hanoi-2026-Registration

* Thông tin chi tiết và cơ hội hợp tác: Ms. Lisa – host@wehubyou.com