Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khát vọng làm chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam

Tại buổi Lễ Khai khóa, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Ông nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học trong việc phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được đánh giá cao với hơn 110.000 người học, 180 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế và 13 ngành thuộc nhóm 500 thế giới. Đến năm 2025, trường đã công bố gần 4.000 bài báo quốc tế, khẳng định năng lực nghiên cứu của mình.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Trước hết, trường cần trở thành nơi phát hiện và đào tạo nhân tài hàng đầu, xây dựng hệ sinh thái nhân tài liên tục từ học sinh xuất sắc đến các nhà khoa học trẻ;
Thứ hai, phát huy vai trò trung tâm trí tuệ, tư vấn và phản biện chính sách, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển;
Thứ ba, xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành một đại học thống nhất về chiến lược và sức mạnh, tăng cường phối hợp giữa các trường thành viên;
Thứ tư, kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất, huy động sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế.
Cuối cùng, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phải làm chủ một số công nghệ chiến lược, tránh đầu tư dàn trải và xác định rõ công nghệ cần làm chủ.
Khẳng định khát vọng phát triển Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng môi trường học thuật có khả năng thu hút và kết nối nhân tài Việt Nam, đồng thời tạo ra những đóng góp thiết thực cho đất nước.
Tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo vào tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước”.
Trong bối cảnh đó, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cần phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được; thể hiện quyết tâm cao hơn với một khát vọng lớn hơn: Đổi mới tư duy, phương thức quản trị, xây dựng môi trường học thuật tôn trọng sáng tạo, đề cao thực chất và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo; hướng tới xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trở thành hạt nhân đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu, xuất sắc của đất nước theo tinh thần các Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, có ít nhất 04 ngành được xếp hạng trong nhóm 50 của bảng xếp hạng quốc tế uy tín.
Tại buổi lễ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu lộ trình phát triển công nghệ chiến lược theo ba giai đoạn. Trước mắt, trường tập trung vào những kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng sớm trong trí tuệ nhân tạo (AI), chip biên, chế phẩm sinh học và chẩn đoán phân tử. Đến năm 2030, trường hướng tới hình thành các cụm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hợp tác công tư trong các lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, vaccine, công nghệ tế bào, pin lưu trữ, hydro xanh và công nghệ lượng tử.
Sau năm 2030, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ từng bước xây dựng năng lực tự chủ trong các lĩnh vực chuyên sâu như trí tuệ nhân tạo chủ quyền, chip phục vụ công nghệ 6G, hàng không vũ trụ, y học chính xác và điện hạt nhân.
"Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh muốn những người trẻ Việt Nam đang làm việc tại các trung tâm khoa học trên thế giới nhìn về đây và thấy một môi trường xứng đáng để trở về hoặc hợp tác lâu dài", GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ.
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng nhóm nghiên cứu cùng các nhà khoa học đạt giải thưởng và danh hiệu uy tín trong nước và quốc tế từ đầu năm 2026 đến nay; 16 tập thể nhóm nghiên cứu và 10 nhà khoa học có thành tích nổi bật trong sáng chế, công bố khoa học và nghiên cứu ứng dụng; 7 tập thể và 9 cá nhân học sinh, sinh viên đoạt giải quốc tế; 17 thủ khoa tuyển sinh năm học 2026-2027 và thủ khoa tốt nghiệp năm học 2025-2026.
Lễ Khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là cơ hội để định hướng phát triển trong tương lai. Với sự chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu châu Á, góp phần nâng cao năng lực tự chủ, tự lực, tự cường của đất nước. Khát vọng làm chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam không chỉ là mục tiêu của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh mà còn là niềm hy vọng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.
Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, thực hiện nghiêm “5 không”, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2026, gắn với phát triển ngành thủy sản bền vững...
Chiều 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công tại ba tỉnh miền Trung Tây Nguyên.
Ngày 13/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia, nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng - an ninh trong quan hệ song phương, đồng thời đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất, kết nối hạ tầng biên giới, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển công nghiệp quốc phòng.
Chiều 13/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã kiểm tra thực địa hai dự án hạ tầng trọng điểm của TP.HCM, gồm dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1 và dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường Kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...