Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khát vọng làm chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam

Chiều 13/10, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Khai khóa với chủ đề "Khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam". Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ chiến lược…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ Khai khóa Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, chiều 13/10 - Ảnh: Minh Dung.

Tại buổi Lễ Khai khóa, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Ông nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học trong việc phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được đánh giá cao với hơn 110.000 người học, 180 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế và 13 ngành thuộc nhóm 500 thế giới. Đến năm 2025, trường đã công bố gần 4.000 bài báo quốc tế, khẳng định năng lực nghiên cứu của mình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm cho Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trước hết, trường cần trở thành nơi phát hiện và đào tạo nhân tài hàng đầu, xây dựng hệ sinh thái nhân tài liên tục từ học sinh xuất sắc đến các nhà khoa học trẻ;

Thứ hai, phát huy vai trò trung tâm trí tuệ, tư vấn và phản biện chính sách, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển;

Thứ ba, xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành một đại học thống nhất về chiến lược và sức mạnh, tăng cường phối hợp giữa các trường thành viên;

Thứ tư, kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất, huy động sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế.

Cuối cùng, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phải làm chủ một số công nghệ chiến lược, tránh đầu tư dàn trải và xác định rõ công nghệ cần làm chủ.

Lễ Khai khóa có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Ảnh: Minh Dung.

Khẳng định khát vọng phát triển Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng môi trường học thuật có khả năng thu hút và kết nối nhân tài Việt Nam, đồng thời tạo ra những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo vào tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước”.

Trong bối cảnh đó, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cần phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được; thể hiện quyết tâm cao hơn với một khát vọng lớn hơn: Đổi mới tư duy, phương thức quản trị, xây dựng môi trường học thuật tôn trọng sáng tạo, đề cao thực chất và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo; hướng tới xây dựng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trở thành hạt nhân đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu, xuất sắc của đất nước theo tinh thần các Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, có ít nhất 04 ngành được xếp hạng trong nhóm 50 của bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Tại buổi lễ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu lộ trình phát triển công nghệ chiến lược theo ba giai đoạn. Trước mắt, trường tập trung vào những kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng sớm trong trí tuệ nhân tạo (AI), chip biên, chế phẩm sinh học và chẩn đoán phân tử. Đến năm 2030, trường hướng tới hình thành các cụm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hợp tác công tư trong các lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, vaccine, công nghệ tế bào, pin lưu trữ, hydro xanh và công nghệ lượng tử.

Sau năm 2030, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ từng bước xây dựng năng lực tự chủ trong các lĩnh vực chuyên sâu như trí tuệ nhân tạo chủ quyền, chip phục vụ công nghệ 6G, hàng không vũ trụ, y học chính xác và điện hạt nhân.

"Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh muốn những người trẻ Việt Nam đang làm việc tại các trung tâm khoa học trên thế giới nhìn về đây và thấy một môi trường xứng đáng để trở về hoặc hợp tác lâu dài", GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng nhóm nghiên cứu cùng các nhà khoa học đạt giải thưởng và danh hiệu uy tín trong nước và quốc tế từ đầu năm 2026 đến nay; 16 tập thể nhóm nghiên cứu và 10 nhà khoa học có thành tích nổi bật trong sáng chế, công bố khoa học và nghiên cứu ứng dụng; 7 tập thể và 9 cá nhân học sinh, sinh viên đoạt giải quốc tế; 17 thủ khoa tuyển sinh năm học 2026-2027 và thủ khoa tốt nghiệp năm học 2025-2026.

Lễ Khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là cơ hội để định hướng phát triển trong tương lai. Với sự chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu châu Á, góp phần nâng cao năng lực tự chủ, tự lực, tự cường của đất nước. Khát vọng làm chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam không chỉ là mục tiêu của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh mà còn là niềm hy vọng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.