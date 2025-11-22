So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Giả sử một nhà đầu tư rót 10.000 USD vào vàng và 10.000 USD vào quỹ đầu tư theo dõi chỉ số S&P 500 từ năm 2000, đồ thị thông tin dưới đây cho thấy giá trị khoản đầu tư này vào năm 2025.

Theo đó, trong 25 năm, khoản 10.000 USD đầu tư vào vàng đã tăng lên 127.000 USD, cao hơn gấp hơn 3 lần so với khoảng 77.000 USD nếu rót vào quỹ đầu tư theo dõi chỉ số S&P 500, bao gồm cả cổ tức tái đầu tư.