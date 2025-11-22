VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đức Anh

22/11/2025, 10:10

Giả sử một nhà đầu tư rót 10.000 USD vào vàng và 10.000 USD vào quỹ đầu tư theo dõi chỉ số S&P 500 từ năm 2000, đồ thị thông tin dưới đây cho thấy giá trị khoản đầu tư này vào năm 2025.

Theo đó, trong 25 năm, khoản 10.000 USD đầu tư vào vàng đã tăng lên 127.000 USD, cao hơn gấp hơn 3 lần so với khoảng 77.000 USD nếu rót vào quỹ đầu tư theo dõi chỉ số S&P 500, bao gồm cả cổ tức tái đầu tư.

VnEconomy

Vàng giảm giá sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust xả gần 4 tấn

08:13, 21/11/2025

Vàng giảm giá sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust xả gần 4 tấn

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

20:03, 19/11/2025

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng lớn nhất từ năm 1949

Indonesia chuẩn bị đánh thuế vàng xuất khẩu

10:20, 18/11/2025

Indonesia chuẩn bị đánh thuế vàng xuất khẩu

cổ phiếu đầu tư lợi nhuận đầu tư thế giới vàng
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy