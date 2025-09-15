Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Những người ủng hộ vàng xem tài sản này là “hầm trú ẩn” trước biến động thị trường, mất ổn định kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Một số khác lại chỉ ra một điểm yếu của vàng là không có lợi tức, không mang lãi suất...

Tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lập kỷ lục mọi thời đại trên mức 3.670 USD/oz. Một số tổ chức dự báo cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa để tăng cao hơn, như ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/oz nếu 1% số vốn của nhà đầu tư tư nhân trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ dịch chuyển sang vàng.

Cũng theo Goldman Sachs, đến giữa năm 2026, giá vàng có thể đạt mốc 4.000 USD/oz.

Những dự báo này có thể khiến các nhà đầu tư vàng thêm hưng phấn, nhưng giới chuyên gia có những ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ vàng xem tài sản này là “hầm trú ẩn” trước biến động thị trường, mất ổn định kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Một số khác lại chỉ ra một điểm yếu của vàng là không có lợi tức, không mang lãi suất.

Dưới đây là lời khuyên của một số chuyên gia quốc tế về đầu tư vàng, do trang MarketWatch tổng hợp:

CEO Jonathan Rose của công ty Genesis Gold Group: “Vàng vật chất cất trong két sắt là một dạng bảo hiểm tài chính ngày càng có giá trị và được thèm muốn trong môi trường khó đoán định hiện nay”

Theo ông Rose, việc giá vàng tăng mạnh thời gian qua phản ánh thực tế các yếu tố kinh tế nền tảng hơn là hoạt động đầu cơ thái quá. “Các yếu tố chi phối giá vàng, gồm mối lo lạm phát cao dai dẳng, căng thẳng địa chính trị, và mức nợ công chưa từng có tiền lệ, đều cho thấy sự tăng giá mạnh của vàng là hợp logic và bền vững”, ông nói.

“Tôi biết nhiều nhà đầu tư đang có được cảm giác vững tin vì một phần tài sản của họ nằm ngoài hệ thống tài chính thông thường. Vàng vật chất cất trong két sắt là một dạng bảo hiểm tài chính ngày càng có giá trị và được thèm muốn trong môi trường khó đoán định hiện nay. Tôi khuyến khích nhà đầu tư xem vàng như một dạng bảo hiểm cho danh mục hơn là một tài sản tạo thu nhập thường xuyên”, ông Rose nhấn mạnh.

Ông Alex Michalka, Phó chủ tịch phụ trách đầu tư của công ty Wealthfront: “Mua vàng chỉ là sự đặt cược rằng giá vàng sẽ tăng”

Ông Michalka cho biết Wealthfront không đưa vàng vào danh mục đầu tư được khuyến nghị cho nhà đầu tư vì một vài lý do. “Không giống như cổ phiếu hay trái phiếu, vàng không có dòng tiền đi kèm... Mua vàng chỉ là sự đặt cược rằng giá vàng sẽ tăng… Và dù được coi là tài sản an toàn, vàng vẫn có thể biến động nhiều hơn các tài sản khác như trái phiếu chất lượng cao”, ông nói.

Nhà quản lý quỹ này nói thêm: “Nhiều nhà đầu tư xem vàng là tài sản chống lạm phát và chống lai sự bất ổn kinh tế vĩ mô, coi vàng là thành phần của một danh mục đầu tư đa dạng lý tưởng. Đó là lý do vì sao chúng tôi đề nghị nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF vàng. Đối với những nhà đầu tư chọn mua vàng, chúng tôi khuyến nghị chỉ nên xem đó là một phần của chiến lược đa dạng hóa, và nên tránh việc ‘bỏ hết trứng vào một giỏ’”.

Giám đốc chiến lược ETF của công ty Aberdeen Investments, ông Robert Minter: “Đối với nhiều nhà đầu tư, đầu tư chứng chỉ quỹ ETF vàng hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn và mang lại thanh khoản cao hơn”

Ông Minter nói rằng mua chứng chỉ quỹ ETF vàng là một cách “chơi” vàng hiệu quả hơn đầu tư vàng vật chất, vì việc mua bán vàng thỏi có thể đi kèm chi phí giao dịch tốn kém hơn.

Ông nhấn mạnh việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng nắm giữ vàng và giảm nắm giữ các tài sản USD. “Chúng tôi xem đây là một xu hướng không sớm kết thúc. Nhà đầu tư thường mua vàng khi lãi suất thực giảm. Trong khi đó, phần lớn sự tăng giá của vàng trong 4 năm qua là do nhu cầu của các ngân hàng trung ương thay vì nhu cầu của nhà đầu tư”, ông nói.

Giám đốc nghiên cứu Justin Cardwell của công ty Alternative Options: “Những danh mục có sự phân bổ vốn cân bằng, bao gồm một sự phân bổ nhẹ vào hàng hóa cơ bản sẽ giữ được vị thế tốt trong thời gian còn lại của năm 2025”

“Với những nhà đầu tư với tầm nhìn nhiều năm, giữ vàng có thể đóng một vai trò quan trọng trong danh mục. Trước mắt, chúng tôi cho rằng những danh mục có sự phân bổ vốn cân bằng, bao gồm một sự phân bổ nhẹ vào hàng hóa cơ bản sẽ giữ được vị thế tốt trong thời gian còn lại của năm 2025. Dù thuế quan và các số liệu kinh tế chậm lại đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát và tăng trưởng, một môi trường chính sách thân thiện với kinh doanh và sự mềm mỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hỗ trợ cho cả cổ phiếu và hàng hóa cơ bản. Vàng rất vừa vặn trong sự kết hợp đó với tư cách một tài sản an toàn khi biến động tăng lên”, ông Cardwell nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng một trong những động lực tăng giá mang tính cấu trúc lớn nhất đối với giá vàng là áp lực mất giá dai dẳng đối với đồng USD. Với khối nợ công của Mỹ tăng mạnh và giá nhiều hàng hóa như thịt bò, cà phê và kim loại ở nước này tăng mạnh trong 1-2 năm qua, rủi ro lạm phát không còn là lý thuyết. “Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều nhà đầu tư áp dụng mô hình danh mục với tỷ lệ 60/30/10 cho cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa cơ bản như vàng”, ông nói.

“Vàng có thể đóng vai trò bảo hiểm, không là là động lực tăng trưởng” - ông Eric Croak, cố vấn quản lý tài sản của công ty Croak Capital

“Vàng không sinh dòng tiền, không có lợi suất, không sinh lãi, không có cổ tức. Giá vàng có thể tăng vọt khi thị trường hoảng sợ, nhưng đó là do yếu tố tâm lý chi phối và không phản ánh một doanh nghiệp tạo ra giá trị”, ông Croak phát biểu. Nhưng ông cho rằng vàng có thể đóng vai trò bảo hiểm, thay vì một đầu tàu tăng trưởng.

“Một danh mục đầu tư lành mạnh, đa dạng phân bổ tối đa 3-5% vốn vào vàng là hợp lý”, ông khuyến nghị, đồng thời cho rằng không nên phân bổ 20% hoặc hơn vốn vào vàng và xem vàng tốt hơn cổ phiếu.

Nhà quản lý danh mục Thomas Winmill của công ty Midas Fund: “Chúng tôi khuyên hầu hết các nhà đầu tư không đầu tư vàng vật chất”

“Tại Midas, chúng tôi khuyên hầu hết các nhà đầu tư không đầu tư vàng vật chất vì vàng vật chất đòi hỏi nhiều chi phí để nắm giữ như lưu trữ, bảo hiểm, và các chi phí khác. Thay vào đó, nhà đầu tư nên mua cổ phiếu của các công ty khai mỏ vàng nhất định”, ông Winmill cho biết.

Theo nhà quản lý danh mục này, việc phân bổ vốn vào vàng phụ thuộc vào ba yếu tố, gồm tuổi của nhà đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro, và tổng lượng tài sản. Nhà đầu tư trẻ hơn có thể phân bổ nhiều vốn hơn vào vàng để có được sự tăng giá trong dài hạn, trong khi nhà đầu tư lớn tuổi hơn nên phân bổ ít vốn hơn vào vàng để có được sự ổn định giá trị tài sản và dòng tiền.

“Vàng luôn có giá trị, không bao giờ giảm về 0” - Giám đốc marketing Brett Elliott của sàn giao dịch kim loại quý American Precious Metals Exchange

“Năm nay, vàng đã tăng giá 38%, trở thành một trong những lớp tài sản tăng giá mạnh nhất trên thế giới. Cũng giống như bất kỳ kênh đầu tư nào, vàng có mặt lợi và mặt hại, và nhà đầu cũng có thể thua lỗ với vàng nếu mua đỉnh và bán đáy. Nhưng vàng là một tài sản rất an toàn. Cổ phiếu và trái phiếu có thể giảm về 0. Nếu một công ty phá sản hoặc vỡ nợ, nhà đầu tư có thể mất trắng. Nhưng vàng luôn có giá trị, không bao giờ giảm về 0”, ông Elliott nói.