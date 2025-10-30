Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Cách đây 3 năm, trước khi OpenAI ra mắt ChatGPT, Nvidia chỉ được định giá khoảng 400 tỷ USD...

Nvidia, công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, đã chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa thị trường 5 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng 3,1% trong phiên giao dịch ngày 29/10, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên 5,04 nghìn tỷ USD. Mốc vốn hóa này là kết quả của nhiều yếu tố, gồm doanh thu bán hàng mạnh mẽ các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia và triển vọng công ty có thể mở cửa trở lại thị trường Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ thảo luận về chủ đề con chip Blackwell của Nvidia với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo ngày 30/10. Một động thái như vậy có thể mở ra khả năng Nvidia trở lại thị trường Trung Quốc, một thị trường có cơ hội to lớn cho các sản phẩm bán dẫn của công ty. Hiện tại, các bộ vi xử lý đồ họa thế hệ mới nhất của Nvidia chưa có mặt tại Trung Quốc do các hạn chế xuất khẩu của Mỹ Mỹ.

Chỉ trong vòng 3 tháng, Nvidia đã nhảy từ mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD lên 5 nghìn tỷ USD, trong bối cảnh cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ Mỹ khác cũng tăng lên mức cao kỷ lục. Apple và Microsoft cũng đã đạt mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD, một phần nhờ việc tái cấu trúc OpenAI - công ty do Microsoft nắm giữ cổ phần 27%.

Cách đây 3 năm, trước khi OpenAI ra mắt ChatGPT, Nvidia chỉ được định giá khoảng 400 tỷ USD. Kể từ đó, cổ phiếu của công ty đã tăng trưởng bùng nổ nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với công nghệ chip AI, vì Nvidia là công ty chiếm lĩnh thị trường trong việc đào tạo và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn như OpenAI. Nvidia đã vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD chỉ trong vài tháng sau khi ChatGPT ra mắt, đạt 2 nghìn tỷ USD vào tháng 2/2024 và 3 nghìn tỷ USD vào tháng 6 năm ngoái.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng khoảng 90% chỉ trong 6 tháng qua, và hiện tại công ty có giá trị lớn hơn tổng giá trị các chỉ số chứng khoán chính của Đức, Pháp và Italy cộng lại. Niềm tin vào khả năng duy trì tăng trưởng của Nvidia được củng cố bởi hàng loạt các hợp đồng dài hạn trị giá hàng tỷ USD trên toàn cầu mà công ty đạt được trong năm nay để xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu khổng lồ nhằm đào tạo và vận hành các mô hình AI.

Tờ báo Financial Times dẫn lời CEO Jensen Huang của Nvidia ngày 28/10 cho biết công ty này có thể là công ty công nghệ đầu tiên trong lịch sử có tầm nhìn về doanh thu hàng năm 500 tỷ USD, nhờ vào các đơn đặt hàng cho thế hệ chip hiện tại và các sản phẩm chip mới dự kiến ra mắt vào năm tới. Các nhà phân tích của Bernstein dự đoán rằng với dự báo của Huang, Nvidia có thể đạt doanh thu bán chip vượt xa mốc 300 tỷ USD trong năm 2026, so với kỳ vọng của Phố Wall là 258 tỷ USD.

Sự tăng trưởng của Nvidia được thúc đẩy bởi chi tiêu khổng lồ từ một nhóm nhỏ các công ty công nghệ lớn đang tìm cách xây dựng cơ sở hạ tầng để vận hành các mô hình AI. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh của Nvidia, bao gồm cả khách hàng của họ, đang tìm cách chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trong thị trường phần cứng này. Nvidia cũng đã đầu tư hàng tỷ USD vào chính khách hàng của mình, bao gồm kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI được công bố vào tháng 9.

Đầu tư cơ bản của 6 công ty điện toán đám mây hàng đầu gồm Amazon, Meta, Google, Microsoft, Oracle và CoreWeave dự kiến sẽ tăng lên con số 632 tỷ USD vào năm 2027 - theo ông Huang.

Sự tăng trưởng của Nvidia diễn ra bất chấp căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong năm nay gây gián đoạn khả năng tiếp cận của công ty với thị trường Trung Quốc, khiến Nvidia mất hàng tỷ USD doanh thu từ các chip AI dành riêng cho Trung Quốc. Ông Huang thừa nhận Nvidia hiện đang phải đứng ngoài thị trường chip AI của Trung Quốc và sẽ cần phải "chờ đợi cho đến khi [Trung Quốc] muốn chúng tôi có mặt ở đó".

Nvidia cũng đang chờ một thỏa thuận chia sẻ doanh thu 15% với Chính phủ Mỹ - được ký kết vào đầu năm nay để cho phép công ty tiếp tục xuất khẩu chip của mình sang Trung Quốc - chính thức trở thành luật.

Thời gian qua, ông Huang đã có nhiều nỗ lực để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với ông Trump. Tuần này, ông Huang cho biết ông đã đóng góp vào dự án phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng trị giá khoảng 300 triệu USD của Tổng thống Mỹ.