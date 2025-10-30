Thứ Năm, 30/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Điệp Vũ

30/10/2025, 10:05

Cách đây 3 năm, trước khi OpenAI ra mắt ChatGPT, Nvidia chỉ được định giá khoảng 400 tỷ USD...

CEO Jensen Huang của Nvidia - Ảnh: Bloomberg.
CEO Jensen Huang của Nvidia - Ảnh: Bloomberg.

Nvidia, công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, đã chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa thị trường 5 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng 3,1% trong phiên giao dịch ngày 29/10, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên 5,04 nghìn tỷ USD. Mốc vốn hóa này là kết quả của nhiều yếu tố, gồm doanh thu bán hàng mạnh mẽ các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia và triển vọng công ty có thể mở cửa trở lại thị trường Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ thảo luận về chủ đề con chip Blackwell của Nvidia với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo ngày 30/10. Một động thái như vậy có thể mở ra khả năng Nvidia trở lại thị trường Trung Quốc, một thị trường có cơ hội to lớn cho các sản phẩm bán dẫn của công ty. Hiện tại, các bộ vi xử lý đồ họa thế hệ mới nhất của Nvidia chưa có mặt tại Trung Quốc do các hạn chế xuất khẩu của Mỹ Mỹ.

Chỉ trong vòng 3 tháng, Nvidia đã nhảy từ mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD lên 5 nghìn tỷ USD, trong bối cảnh cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ Mỹ khác cũng tăng lên mức cao kỷ lục. Apple và Microsoft cũng đã đạt mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD, một phần nhờ việc tái cấu trúc OpenAI - công ty do Microsoft nắm giữ cổ phần 27%.

Cách đây 3 năm, trước khi OpenAI ra mắt ChatGPT, Nvidia chỉ được định giá khoảng 400 tỷ USD. Kể từ đó, cổ phiếu của công ty đã tăng trưởng bùng nổ nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với công nghệ chip AI, vì Nvidia là công ty chiếm lĩnh thị trường trong việc đào tạo và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn như OpenAI. Nvidia đã vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD chỉ trong vài tháng sau khi ChatGPT ra mắt, đạt 2 nghìn tỷ USD vào tháng 2/2024 và 3 nghìn tỷ USD vào tháng 6 năm ngoái.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng khoảng 90% chỉ trong 6 tháng qua, và hiện tại công ty có giá trị lớn hơn tổng giá trị các chỉ số chứng khoán chính của Đức, Pháp và Italy cộng lại. Niềm tin vào khả năng duy trì tăng trưởng của Nvidia được củng cố bởi hàng loạt các hợp đồng dài hạn trị giá hàng tỷ USD trên toàn cầu mà công ty đạt được trong năm nay để xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu khổng lồ nhằm đào tạo và vận hành các mô hình AI.

Tờ báo Financial Times dẫn lời CEO Jensen Huang của Nvidia ngày 28/10 cho biết công ty này có thể là công ty công nghệ đầu tiên trong lịch sử có tầm nhìn về doanh thu hàng năm 500 tỷ USD, nhờ vào các đơn đặt hàng cho thế hệ chip hiện tại và các sản phẩm chip mới dự kiến ra mắt vào năm tới. Các nhà phân tích của Bernstein dự đoán rằng với dự báo của Huang, Nvidia có thể đạt doanh thu bán chip vượt xa mốc 300 tỷ USD trong năm 2026, so với kỳ vọng của Phố Wall là 258 tỷ USD.

Sự tăng trưởng của Nvidia được thúc đẩy bởi chi tiêu khổng lồ từ một nhóm nhỏ các công ty công nghệ lớn đang tìm cách xây dựng cơ sở hạ tầng để vận hành các mô hình AI. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh của Nvidia, bao gồm cả khách hàng của họ, đang tìm cách chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trong thị trường phần cứng này. Nvidia cũng đã đầu tư hàng tỷ USD vào chính khách hàng của mình, bao gồm kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI được công bố vào tháng 9.

Đầu tư cơ bản của 6 công ty điện toán đám mây hàng đầu gồm Amazon, Meta, Google, Microsoft, Oracle và CoreWeave dự kiến sẽ tăng lên con số 632 tỷ USD vào năm 2027 - theo ông Huang.

Sự tăng trưởng của Nvidia diễn ra bất chấp căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong năm nay gây gián đoạn khả năng tiếp cận của công ty với thị trường Trung Quốc, khiến Nvidia mất hàng tỷ USD doanh thu từ các chip AI dành riêng cho Trung Quốc. Ông Huang thừa nhận Nvidia hiện đang phải đứng ngoài thị trường chip AI của Trung Quốc và sẽ cần phải "chờ đợi cho đến khi [Trung Quốc] muốn chúng tôi có mặt ở đó".

Nvidia cũng đang chờ một thỏa thuận chia sẻ doanh thu 15% với Chính phủ Mỹ - được ký kết vào đầu năm nay để cho phép công ty tiếp tục xuất khẩu chip của mình sang Trung Quốc - chính thức trở thành luật.

Thời gian qua, ông Huang đã có nhiều nỗ lực để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với ông Trump. Tuần này, ông Huang cho biết ông đã đóng góp vào dự án phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng trị giá khoảng 300 triệu USD của Tổng thống Mỹ.

CEO Nvidia thất vọng vì tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp mua chip Nvidia

07:14, 18/09/2025

CEO Nvidia thất vọng vì tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp mua chip Nvidia

Đang đàm phán thương mại với Mỹ, Trung Quốc cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền

07:18, 16/09/2025

Đang đàm phán thương mại với Mỹ, Trung Quốc cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền

Cổ phiếu Intel tăng 22% trong một phiên nhờ kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Nvidia

09:23, 19/09/2025

Cổ phiếu Intel tăng 22% trong một phiên nhờ kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Nvidia

Từ khóa:

AI chip Nvidia thế giới vốn hóa

Đọc thêm

Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và được Mỹ giảm thuế nhập khẩu ô tô từ 25% xuống còn 15%...

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Nhà đầu tư có phần kém vui vì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu rằng Fed có thể không giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Fed hạ lãi suất nhưng ông Powell

Fed hạ lãi suất nhưng ông Powell "ngập ngừng" về cuộc họp tháng 12

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 hạ lãi suất lần thứ hai liên tiếp, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell không chắc chắn về việc liệu có tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hay không...

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau hôm nay

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau hôm nay

Cuộc gặp diễn ra trong cuối chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của ông Trump, khi căng thẳng song phương vẫn cao và các bất đồng kinh tế dài hạn tiếp tục là nút thắt của đàm phán...

Giá vàng không giữ được mốc 4.000 USD/oz sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng không giữ được mốc 4.000 USD/oz sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng thế giới có lúc vượt mốc 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/10), nhưng không giữ được mức giá này cho tới cuối phiên dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất như dự báo...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam đạt con số ấn tượng sau 5 năm phát triển tài chính toàn diện

Tài chính

2

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Thế giới

3

Thời trang và khoa học “gặp gỡ” ở trang phục thông minh

Đẹp +

4

Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung

Tài chính

5

Chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại: Tập trung vào 3 chiến lược cốt lõi

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy