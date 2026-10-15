Đầu số 075 “về tay” Vietnam Post

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mã mạng 75 thuộc kho số viễn thông quốc gia, được quy hoạch dành cho dịch vụ di động.
Đầu số 075 trước đây từng là mã vùng điện thoại cố định của Bến Tre. Sau đợt quy hoạch năm 2017, mã vùng cố định của tỉnh đổi từ 075 sang 0275, giải phóng mã 75 cho mục đích khác.
Tháng 8/2026, Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ lên kế hoạch đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, hay đầu số 075. Theo đó, thực hiện đấu giá mã mạng di động H2H 75 (2H viết tắt của "human to human", chỉ dịch vụ liên lạc giữa người với người), thông qua tổ chức về đấu giá tài sản. Quyền sử dụng mã được Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp với khởi điểm 2,5 tỷ đồng.
Vietnam Post cho biết việc có thêm mã mạng 75 đánh dấu bước phát triển tiếp theo sau khi doanh nghiệp này bắt đầu tham gia thị trường viễn thông di động với các sản phẩm SIM du lịch và định hướng phát triển giải pháp kết nối Internet vạn vật (IoT) với thương hiệu Pottel.
Đầu số 075 hướng tới đáp ứng nhu cầu liên lạc, truy cập dữ liệu và sử dụng các tiện ích số của khách hàng cá nhân. Đầu số mới cũng mở ra khả năng phát triển các lựa chọn số thuê bao đa dạng cho người dùng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Vietnam Post sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa đầu số 075 vào khai thác, phục vụ khách hàng, doanh nghiệp, tổ chức.
Doanh nghiệp này cho biết với mạng lưới 13.000 điểm kinh doanh trên toàn quốc, Vietnam Post sẽ có lợi thế lớn về độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng khi phát triển, phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông.
Trước đó, ngày 26/12/2025, Vietnam Post được cấp Giấy phép số 559/GP-CVT về cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng. Từ tháng 8/2026, Bưu điện Việt Nam bắt đầu cung cấp SIM du lịch Pottel thông qua các cửa hàng, điểm bán và đại lý, đồng thời phát triển các giải pháp kết nối IoT.
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