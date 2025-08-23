Phát hiện đối tượng nước ngoài dùng trạm BTS giả mạo danh Vietcombank, Vietnam Post để lừa đảo
Nam Anh
23/08/2025, 08:13
Tối muộn ngày 22/8, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát đi thông tin các cơ quan nghiệp vụ và chức năng tiếp tục phát hiện bắt giữ đối tượng, trong đó có người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn mạo ngân hàng Vietcombank và Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân…
Cụ thể, theo Cục Tần số vô tuyến điện, chiều ngày 21/8/2025, từ công tác giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TP.HCM. Nhận định đây là dấu hiệu của trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, Trung tâm II đã ngay lập tức triển khai lực lượng, khoanh vùng và phối hợp khẩn cấp với đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật ngay tại hiện trường.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hai thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ngoài ra, một thiết bị khác chưa kịp sử dụng cũng bị thu giữ.
Như vậy, chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8, Cục Tần số vô tuyến điện (Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II) đã phát hiện, định vị chính xác nguồn gây nhiễu bất hợp pháp, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an phát hiện bắt giữ 04 đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo, trong đó có sự tham gia của người nước ngoài.
Các chuyên gia nhận định rằng, việc các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn, từ giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng đến dịch vụ chuyển phát cho thấy âm mưu của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có thể mang yếu tố xuyên quốc gia.
Hàng loại vụ phát hiện và bắt giữ đối tượng dùng BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo người dân trên cho thấy sự nỗ lực không ngừng, tinh thần chủ động và công tác giám sát chặt chẽ của Cục Tần số vô tuyến điện, đặc biệt là vai trò của Trung tâm Tần số vô tuyến điện. Sự phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an đã tạo thành một “lá chắn thép”, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh không gian mạng.
Phát hiện đối tượng dùng xe máy chở thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo
Gần 7 triệu tài khoản của tội phạm lừa đảo vừa bị WhatsApp “xoá sổ”
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin lên đến hàng nghìn tỷ đồng
Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn
Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…
Nvidia cho tạm ngừng sản xuất chip H20 sau áp lực từ Trung Quốc
Nvidia vừa yêu cầu một số đối tác tạm ngưng các khâu sản xuất liên quan đến dòng chip đồ họa H20, sau khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát sản phẩm bán dẫn của Mỹ…
Phát hiện đối tượng nước ngoài dùng trạm BTS giả mạo danh Vietcombank, Vietnam Post để lừa đảo
Tối muộn ngày 22/8, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát đi thông tin các cơ quan nghiệp vụ và chức năng tiếp tục phát hiện bắt giữ đối tượng, trong đó có người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn mạo ngân hàng Vietcombank và Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân…
Chủ tịch CT Group: Việt Nam cần dưới 10 loại chip
Việt Nam cần dưới 10 loại chip, và để phát triển được 10 loại chip này cũng rất gian nan, vì để thiết kế được một con chip bình thường mất khoảng 2 năm. Nếu đồng loạt làm tất cả các loại chip cần thiết từ bây giờ thì cũng phải đến 2027 mới có…
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Cần kiên định mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược về nghiên cứu và vận hành vệ tinh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cần kiên định mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược, tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm và vận hành vệ tinh quan sát trái đất tầm thấp “Made in Vietnam”...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: