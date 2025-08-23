Chủ Nhật, 24/08/2025

Phát hiện đối tượng nước ngoài dùng trạm BTS giả mạo danh Vietcombank, Vietnam Post để lừa đảo

Nam Anh

23/08/2025, 08:13

Tối muộn ngày 22/8, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát đi thông tin các cơ quan nghiệp vụ và chức năng tiếp tục phát hiện bắt giữ đối tượng, trong đó có người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn mạo ngân hàng Vietcombank và Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân…

Tang vật thu giữ được tại vụ việc.
Tang vật thu giữ được tại vụ việc.

Cụ thể, theo Cục Tần số vô tuyến điện, chiều ngày 21/8/2025, từ công tác giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TP.HCM. Nhận định đây là dấu hiệu của trạm thu phát sóng di động (BTS) giả, Trung tâm II đã ngay lập tức triển khai lực lượng, khoanh vùng và phối hợp khẩn cấp với đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, bắt giữ đối tượng sử dụng trạm BTS giả cùng tang vật ngay tại hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hai thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo ngân hàng Vietcombank và đơn vị vận tải Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Ngoài ra, một thiết bị khác chưa kịp sử dụng cũng bị thu giữ.

Tin nhắn lừa đảo do trạm BTS giả phát đi.
Tin nhắn lừa đảo do trạm BTS giả phát đi.

Như vậy, chỉ trong 3 tuần đầu tháng 8, Cục Tần số vô tuyến điện (Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II) đã phát hiện, định vị chính xác nguồn gây nhiễu bất hợp pháp, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ công an phát hiện bắt giữ 04 đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán hàng loạt tin nhắn lừa đảo, trong đó có sự tham gia của người nước ngoài.

Các chuyên gia nhận định rằng, việc các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn, từ giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng đến dịch vụ chuyển phát cho thấy âm mưu của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có thể mang yếu tố xuyên quốc gia.

Hàng loại vụ phát hiện và bắt giữ đối tượng dùng BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo người dân trên cho thấy sự nỗ lực không ngừng, tinh thần chủ động và công tác giám sát chặt chẽ của Cục Tần số vô tuyến điện, đặc biệt là vai trò của Trung tâm Tần số vô tuyến điện. Sự phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an đã tạo thành một “lá chắn thép”, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh không gian mạng.

Từ khóa:

BTS Cục Tần số vô tuyến điện kinh tế số lừa đảo tin nhắn giả mạo Vietcombank Vietnam Post

