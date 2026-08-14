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Vietnam Post “nhảy” vào thị trường viễn thông di động

N Nam Anh

Theo nguồn tin của VnEconomy, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ bắt đầu bán SIM di động vào ngày 15/8, đánh dấu chính thức “nhảy” vào thị trường viễn thông di động…

Vietnam Post được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (còn gọi là mạng viễn thông di động ảo – MVNO).
Vietnam Post được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (còn gọi là mạng viễn thông di động ảo – MVNO).

Trước đó, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy phép số 559/GP-CVT cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

Theo nội dung giấy phép, Vietnam Post được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (còn gọi là mạng viễn thông di động ảo – MVNO), với phạm vi triển khai trên toàn quốc.

Với giấy phép trên, doanh nghiệp được cung cấp các dịch vụ viễn thông cơ bản gồm: dịch vụ thoại, nhắn tin, truyền dẫn phục vụ kết nối máy tới máy; cùng dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng là truy nhập Internet. Phạm vi liên lạc bao gồm trong nước và quốc tế, với phương thức cung cấp trực tiếp hoặc bán lại theo quy định hiện hành.

Việc được cấp phép trên giúp Vietnam Post mở rộng danh mục hoạt động, đồng thời nâng cao khả năng phục vụ khách hàng trong bối cảnh nhu cầu kết nối ngày càng gắn chặt với các hoạt động giao dịch, định danh, thương mại và sử dụng dịch vụ số.

Cùng phạm vi hoạt động được cấp phép, Vietnam Post có trách nhiệm triển khai dịch vụ theo đúng quy định pháp luật về viễn thông, bao gồm các yêu cầu về giá dịch vụ, khuyến mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn hạ tầng và an ninh thông tin.

Giấy phép cũng quy định cụ thể trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng, thực hiện chế độ báo cáo, công bố chất lượng dịch vụ và tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với dịch vụ thoại, nhắn tin và truy nhập Internet.

Trước khi Vietnam Post nhảy vào thị trường viễn thông di động, Việt Nam có 5 mạng di động ảo (MVNO - Mobile Virtual Network Operator) là những nhà mạng không có băng tần, không có hạ tầng mạng mà phải đi thuê hạ tầng của các doanh nghiệp/nhà mạng sở hữu hạ tầng mạng (mạng MNO, VNPT, MobiFone, Viettel, Vietnamobile).

Cụ thể, các nhà mạng ảo gồm: Công ty cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom (iTel) với đầu số 087, Công ty cổ phần Mobicast (Reddi) với đầu số 055 và Công ty cổ phần Viễn thông Asim (Local) với đầu số 089 và VNSKY với đầu số 0777; và FPT Retail với 0775. Trong đó các mạng di động ảo này chủ yếu hoạt động và phụ thuộc vào hai nhà cung cấp chính là VinaPhone/VNPT và MobiFone.

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