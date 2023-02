Đề xuất 6.000 tỷ đồng mở rộng nhiều tuyến đường xuống cấp trầm trọng tại quận Gò Vấp, TP.HCM

Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa qua về phê duyệt kế hoạch năm 2023, lãnh đạo quận Gò Vấp kiến nghị UBND TP.HCM mở rộng 4 tuyến đường gồm: Thống Nhất, đường số 6 và xây mới cầu kết nối qua khu ấp Doi, đường Nguyễn Văn Khối (đoạn từ Thống Nhất đến Lê Văn Thọ) và đường Lê Văn Thọ (đoạn từ Lê Văn Thọ đến Nguyễn Oanh).

Các tuyến đường trên đang trong tình trạng xuống cấp, ùn tắc và thường xuyên ngập nước, gây ảnh hưởng chất lượng cuộc sống người dân.

4 TUYẾN ĐƯỜNG XUỐNG CẤP CẦN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

Cụ thể, lãnh đạo quận Gò Vấp dự án mở rộng đường Thống Nhất dài hơn 2,8km, bề rộng nền đường mở rộng từ 4 - 9m lên 25m, tổng mức đầu tư khoảng 3.250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2025-2027. Lý giải đề xuất mở rộng tuyến đường này, lãnh đạo quận cho rằng tuyến đường hiện hữu nhỏ, xuống cấp, thường xuyên kẹt xe và ngập nước.

Còn dự án nâng cấp đường số 6 và xây mới cầu nối qua ấp Doi (khu phố 8, phường 15) dài hơn 1,1km, rộng 20m tổng mức đầu tư gần 885 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025 - 2026.

"Công trình sẽ giúp người dân ấp Doi không phải đi vòng sang quận 12, qua cầu Bến Phân hoặc An Lộc, để vào Gò Vấp. Hiện, đường số 6 chỉ rộng 5 - 6m, có đoạn 2,5m, nhiều chỗ không có vỉa hè, mặt đường hư hỏng, thường xuyên ngập nước", lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết.

Dự án thứ ba là nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Khối dài 850m, rộng 20m, ảnh hưởng 194 hộ dân, tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng. Tuyến này nhiều xe lớn nhưng mặt đường nhỏ, không có hệ thống thoát nước. Công trình dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

Cuối cùng là dự án mở rộng đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Văn Thọ đến Nguyễn Oanh), tổng vốn đầu tư phê duyệt năm 2015 là 859 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay số vốn này không còn phù hợp, quận muốn thay đổi quy mô dự án nên tăng tổng mức đầu tư. Quận đề xuất UBND thành phố bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bố trí vốn để triển khai các bước tiếp theo, hoàn thành trong nhiệm kỳ này.

ƯU TIÊN NÂNG CẤP ĐƯỜNG, CẦU QUA ẤP DOI VÀ ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ

Đối với các kiến nghị của quận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, đánh giá đường và cầu nối qua ấp Doi là công trình cấp bách, cần ưu tiên đưa vào chuẩn bị đầu tư trung hạn, nghiên cứu lập dự án đầu tư.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố đề nghị chọn dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Đức Thọ làm công trình chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước vào năm 2025 cấp quận và cần ưu tiên làm ngay trong năm 2023. Đây là công trình trọng điểm mà Đại hội Đảng bộ quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra nhưng hai năm qua chưa được bố trí vốn.

Năm 2023, cùng với thực hiện chủ đề của thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; quận xác định mục tiêu tổng quát “Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh trong điều kiện “bình thường mới”, thích ứng an toàn, linh hoạt; đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát huy hiệu quả chất lượng xây dựng chính quyền đô thị; nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số và phát triển đô thị thông minh. Kiên trì mục tiêu phấn đấu xây dựng quận Gò Vấp văn minh - giàu đẹp - nghĩa tình”; đồng thời, đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

Trước đó, năm 2022, kinh tế quận tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới tăng từ 18% tới 40%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.980 tỷ đồng, tương đương 140,5% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 158% cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 92% kế hoạch vốn...