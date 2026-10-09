Đề xuất giảm thuế xuất khẩu phân urea, supe lân và kali sulphat (SOP) từ 5% xuống 0%
ĐĐỗ Mến
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Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu của 3 mặt hàng phân bón gồm phân urea, supe lân và kali sulphat (SOP) từ 5% xuống 0%...
Ngày 8/10, Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định
dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ
về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức
thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Hồ sơ dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.
Đáng chú ý trong tờ trình lần này, Bộ Tài chính
đã đề xuất điều chỉnh khung thuế đối với 3 mặt hàng là phân urea, supe lân và kali
sulphat (SOP).
Trước đó, ngày 5/5/2026, Bộ Tài chính đã trình
Chính phủ không điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt
hàng phân bón (urea, kali sulphat, supe lân) do những diễn biến bất thường, khó
dự đoán của cuộc xung đột Trung Đông gây áp lực làm tăng giá phân bón toàn cầu.
Đến nay, tình hình xung đột Trung Đông đã có
phần cải thiện và giá của các mặt hàng phân bón trong nước và thế giới đã dần ổn
định.
Tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường,
Hiệp hội Phân bón Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên, Bộ Tài chính dự kiến trình
Chính phủ phương án điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu của các mặt hàng phân
bón trên.
Theo đó, điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất
khẩu của mặt hàng phân kali sulphat (SOP) từ 5% xuống 0%.
Lý do là mặt hàng này sản xuất từ nguyên liệu
nhập khẩu, không sử dụng tài nguyên khoáng sản trong nước, quy mô không lớn,
trong nước không ưa chuộng sử dụng loại phân bón này. Do đó, không tác động
đáng kể đến nguồn cung và thị trường nội địa.
Đối với phân urea được sản xuất từ amoniac và
CO2 là các sản phẩm chế biến từ khí tự nhiên và than đá. Ngoài ra, một số doanh
nghiệp sản xuất phân urea hiện nay đã chủ động đầu tư máy móc, công nghệ để thu
hồi và tận dụng triệt để nguồn khí tự nhiên, khí đồng hành phát sinh từ các giếng
khoan trong quá trình khai thác dầu khí. Hiện nay, năng lực sản xuất trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và có sản lượng dư để xuất khẩu.
Bộ Tài chính đánh giá, việc giảm thuế xuất khẩu
các loại phân bón trên giúp nâng cao năng lực cạnh tranh về giá thành của phân
bón urea Việt Nam trên thị trường nước ngoài, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp
xuất khẩu.
Từ đó tăng thu ngân sách Nhà nước từ thuế thu
nhập doanh nghiệp và bù đắp cho phần giảm thu ngân sách Nhà nước từ thuế xuất
khẩu. Đồng thời, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu và cải thiện cán cân
thanh toán...
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi
trường việc điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với phân bón cần đảm bảo “khuyến
khích chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng trong nước…”, Bộ Tài chính trình
Chính phủ giảm thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng phân bón urea từ 5% xuống
0%.
Còn đối với phân supe lân, Bộ Nông nghiệp và
Môi trường, VCCI và Hiệp hội Phân bón Việt Nam đề xuất giảm thuế xuất khẩu từ
5% xuống 0%.
Lý do đưa ra là năng lực sản xuất đã đáp ứng
nhu cầu tiêu thụ nội địa và dư thừa nguồn cung; mặt hàng supe lân xuất khẩu là
sản phẩm đã qua chế biến sâu; cơ cấu tài nguyên khoáng sản trong supe lân xuất
khẩu ở mức thấp...
Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm thuế
xuất khẩu mặt hàng phân supe lân thuộc mã 3103.11.90 và 3103.19.90 từ 5% xuống
0%.
Theo dự thảo tờ trình, hiện cả nước có 04 nhà
máy sản xuất phân urea với tổng công suất 2.730.000 tấn/năm.
Trung bình giai đoạn 2021 – 2024, sản lượng
trong nước đạt 2.540.000 tấn/năm, nhập khẩu 269.000 tấn/năm, xuất khẩu 661.000
tấn/năm (trong đó có cả phân urea có nguồn gốc nhập khẩu), tiêu thụ nội địa
2.148.000 tấn/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 khoảng 278 triệu USD, năm 2025
khoảng 329 triệu USD.
Đối với phân supe lân, cả nước có 07 nhà máy sản
xuất phân lân với tổng công suất 2.000.000 tấn/năm (trong đó, supe lân là
1.250.000 tấn/năm, còn lại là lân nung chảy và lân giàu). Kim ngạch xuất khẩu
năm 2024 khoảng 13,2 triệu USD, năm 2025 khoảng 18 triệu USD.
Còn đối với phân kali sulphat (SOP), cả nước
có 01 nhà máy sản xuất phân SOP với công suất 20.000 tấn/năm. Kim ngạch xuất khẩu
năm 2024 khoảng 10,8 triệu USD, năm 2025 khoảng 8,7 triệu USD.
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