Đề xuất mới về trần học phí đại học công lập

Dựa trên kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho hơn 17,6 triệu lượt người học trên cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến thẩm định cho dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về học phí. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo dự kiến gộp nhóm và áp trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ ở mức tối đa gấp 2,5 lần so với nhóm chưa tự đảm bảo chi thường xuyên...
Ngày 4/11, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày
03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học
phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Hồ
sơ do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo.
VƯỚNG MẮC VỀ PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG, MỨC HỖ TRỢ
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số liệu báo cáo từ các địa
phương cho thấy chính sách miễn học phí có quy mô khoảng hơn 17,6 triệu lượt
người học với tổng kinh phí thực hiện khoảng 13.420,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, khoảng
hơn 1,4 triệu lượt người học được hỗ trợ học phí với tổng kinh phí khoảng 900,2
tỷ đồng. Trong đó, tiểu học là cấp có số lượng người học thụ hưởng lớn nhất với
khoảng hơn 6,8 triệu học sinh và kinh phí hơn 4.816 tỷ đồng.
Đối với cơ sở giáo dục đại học, qua khảo sát cho thấy mức
thu học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập có sự khác biệt giữa các
nhóm ngành đào tạo và giữa các cơ sở có mức độ tự chủ khác nhau.
Nhìn chung, phần
lớn cơ sở giáo dục đại học đang áp dụng mức học phí thấp hơn hoặc tiệm cận mức
trần tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, mức thu thực tế còn chịu tác động
của nhiều yếu tố gồm khả năng chi trả của người học, tình hình tuyển sinh, đặc
điểm thị trường lao động…
Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo kết quả khảo
sát, phần lớn cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa sử dụng hết dư địa học phí theo
quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá Nghị định số 238/2025/NĐ-CP
đã góp phần giảm gánh nặng tài chính và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho
người học thuộc diện chính sách. Tuy nhiên, thực tế phát sinh vướng mắc về phạm
vi đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí cấp bù và thủ tục hành
chính.
Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ
Theo dự thảo Nghị định, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến hợp
nhất mức trần học phí của cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường
xuyên và chi đầu tư, cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường
xuyên thành một nhóm. Mức trần không quá 2,5 lần so với cơ sở giáo dục chưa tự
đảm bảo chi thường xuyên.
Cũng theo dự thảo, từ năm học 2027 - 2028 trở đi, mức trần học
phí được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tốc độ tăng chỉ số
giá tiêu dùng hằng năm do Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố nhưng tối đa không
vượt quá 5%.
Ngoài ra, dự thảo bổ sung thêm đối tượng miễn, giảm, hỗ trợ
học phí; rà soát, tinh giản thủ tục hành chính, giấy tờ cho người học thông
qua áp dụng môi trường điện tử đối với các quy trình, giấy tờ thực hiện qua
VNeID… Bổ sung quy định để làm rõ hơn trách nhim của người học đối với phần học
phí còn thiếu sau khi được nhà nước hỗ trợ.
Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 16,
các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: học sinh, sinh viên học một số ngành,
nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng theo danh mục
các ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định…
Còn tại điều 15, dự thảo bổ sung đối tượng được miễn học phí
gồm người học để cấp văn bằng các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp các
nhóm ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, mỹ thuật, nghệ
thuật trình diễn, thể dục thể thao theo danh mục thống kê ngành, nghề đào tạo
giáo dục đại học và và giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định.
Ngoài ra, còn có người học các ngành, nghề đào tạo khó tuyển
sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các ngành, nghề đặc thù; một số ngành, lĩnh vực
kinh tế trọng điểm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo danh mục do
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Theo dự thảo, học viên sau đại học của chương trình đào tạo cấp văn bằng
thạc sĩ, tiến sĩ các ngành y học dự phòng, dịch tễ học, dịch tễ học thực địa tại
cơ giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe cũng thuộc đối tượng được miễn học phí...
Dự thảo bổ sung quy định mức học phí của chương trình giáo dục trung học nghề tại các cơ sở giáo dục công lập theo nguyên tắc:
Mức trần học phí đối với chương trình giáo dục trung học nghề được xác định bằng tổng mức trần học phí của phần văn hóa trung học phổ thông cốt lõi và phần chuyên môn nghề, được phân bổ tương ứng với tỷ lệ khối lượng kiến thức của từng cấu phần trong chương trình đào tạo (40% khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cốt lõi và 60% khối lượng kiến thức chuyên môn nghề trong tổng thể chương trình giáo dục trung học nghề theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp do Bộ GDĐT quy định)…
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