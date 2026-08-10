Học phí đào tạo bác sĩ nội trú và chuyên khoa ngoài công lập: Không tăng quá 15% so với năm liền trước

Bộ Y tế đề xuất cho phép cơ sở đào tạo ngoài công lập được xây dựng mức thu học phí đối với người học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Tuy nhiên, cần có phương án thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo, trong đó việc tăng học phí của năm sau phải bảo đảm không vượt quá 15% so với năm liền trước...

Bộ Y tế sẽ chuẩn hóa chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa.

Mục tiêu hướng tới chuẩn hóa công tác đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khám, chữa bệnh và định hướng đổi mới đào tạo chuyên khoa trong giai đoạn tới.

QUY ĐỊNH RÕ LỘ TRÌNH VÀ TỶ LỆ TĂNG HỌC PHÍ

Theo dự thảo Thông tư, Bộ Y tế quy định văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa là văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe, là văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối tượng đào tạo bác sĩ nội trú cần đáp ứng điều kiện là bác sĩ tốt nghiệp trong vòng thời gian 12 tháng, kể từ ngày công nhận tốt nghiệp (thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt).

Người dự tuyển chỉ được dự thi một lần, bao gồm người có văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học của ngành phù hợp với danh mục chương trình đào tạo đã được quy định.

Đối tượng đào tạo bác sĩ chuyên khoa là các bác sĩ (thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, y học dự phòng), bao gồm người có văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học của ngành phù hợp với danh mục chương trình đào tạo đã được quy định. Họ cũng đã được cấp chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian còn hiệu lực.

Dự thảo Thông tư cũng quy định, học phí trong đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa áp dụng mức thu theo quy định của pháp luật về cơ chế thu, quản lý học phí đối với giáo dục đại học.

Đồng thời, áp dụng cơ chế mức học phí đối với người học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học công lập, được xác định bằng mức trần học phí đào tạo thạc sĩ quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Mức học phí đối với người học bác sĩ chuyên khoa, theo hình thức đào tạo thường xuyên thực hiện theo thời gian linh hoạt (vừa làm vừa học) tại cơ sở giáo dục đại học công lập, được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý. Mức thu không vượt quá 150% mức thu đối với người học chính quy tập trung toàn thời gian tại cơ sở đào tạo với cùng chuyên ngành.

Cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập chủ động xây dựng mức thu học phí đối với người học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, bảo đảm bù đắp chi phí, có tích lũy hợp lý và có trách nhiệm công khai, giải trình với người học, xã hội; thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo. Việc tăng học phí của năm sau phải bảo đảm không vượt quá 15% so với năm liền trước.

Học phí các chuyên ngành được nhà nước hỗ trợ đối với người học thực hiện theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

Đối với người nước ngoài tham gia các khóa học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, nộp học phí theo mức thu do cơ sở đào tạo quy định hoặc theo hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Cơ sở sử dụng nhân lực y tế căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để quyết định chi trả hoặc hỗ trợ học phí đối với người được tuyển dụng, và trúng tuyển vào học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa.

CHUẨN HÓA ĐÀO TẠO VÀ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ CỦA ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

Theo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa tại Việt Nam hiện vẫn tồn tại song song giữa đào tạo bác sĩ nội trú, và đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nhưng chưa có sự thống nhất.

Trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, đa số quốc gia xem đào tạo nội trú là hình thức đào tạo chuyên khoa dành cho những sinh viên y khoa xuất sắc. Tại các nước như Mỹ, Anh, Australia…, giai đoạn đào tạo chuyên khoa cũng được gọi chung là đào tạo nội trú.

Từ thực tiễn trên, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo kiến nghị thống nhất mô hình đào tạo bác sĩ nội trú, theo hướng xem đây là chương trình đào tạo chuyên khoa đặc biệt dành cho sinh viên xuất sắc, đồng thời là kênh đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành.

Đối với đào tạo bác sĩ chuyên khoa, chương trình sẽ áp dụng chung cho các bác sĩ đã có thời gian thực hành theo quy định trước khi tham gia đào tạo chuyên sâu.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, trong bối cảnh nhiều chính sách mới có hiệu lực, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuẩn hóa đào tạo và năng lực hành nghề của đội ngũ bác sĩ.

Ngành y tế đang triển khai đồng thời Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Luật Giáo dục đại học năm 2025, cùng các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là những nền tảng quan trọng để đổi mới toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết Nghị quyết 72 đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hệ thống y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Trong khi đó, Nghị quyết 71 nhấn mạnh việc chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển đất nước.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đang triển khai nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung xây dựng các quy định đặc thù về đào tạo thực hành, đào tạo chuyên sâu, và chuẩn năng lực nghề nghiệp.