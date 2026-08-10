Học phí đào tạo bác sĩ nội trú và chuyên khoa ngoài công lập: Không tăng quá 15% so với năm liền trước
NNhật Dương
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Bộ Y tế đề xuất cho phép cơ sở đào tạo ngoài công lập được xây dựng mức thu học phí đối với người học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Tuy nhiên, cần có phương án thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo, trong đó việc tăng học phí của năm sau phải bảo đảm không vượt quá 15% so với năm liền trước...
Bộ Y tế đang lấy
ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình
đào tạo sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ
chuyên khoa.
Mục tiêu hướng
tới chuẩn hóa công tác đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, đáp ứng yêu
cầu thực tiễn khám, chữa bệnh và định hướng đổi mới đào tạo chuyên khoa trong
giai đoạn tới.
QUY ĐỊNH RÕ LỘ TRÌNH VÀ TỶ LỆ TĂNG HỌC PHÍ
Theo dự thảo Thông tư, Bộ Y tế quy định văn
bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa là văn bằng tốt nghiệp chương trình đào
tạo chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe, là văn bằng thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân.
Đối tượng đào tạo bác sĩ nội trú cần đáp ứng điều kiện là
bác sĩ tốt nghiệp trong vòng thời gian 12 tháng, kể từ ngày công nhận tốt nghiệp (thuộc các ngành y khoa, y học
cổ truyền, răng hàm mặt).
Người dự tuyển chỉ được dự thi một lần, bao gồm người có văn bằng tốt
nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
trình độ đại học của ngành phù hợp với danh mục chương trình đào tạo đã được quy định.
Đối tượng đào tạo bác sĩ chuyên
khoa là các bác sĩ (thuộc
các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, y học dự phòng), bao gồm người
có văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, được Bộ Giáo dục và Đào
tạo công nhận trình độ đại học của ngành phù hợp với danh mục chương trình đào
tạo đã được quy định. Họ
cũng đã được cấp chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh trong thời gian còn hiệu lực.
Dự thảo Thông tư cũng quy định, học phí
trong đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa áp dụng mức thu theo quy định
của pháp luật về cơ chế thu, quản lý học phí đối với giáo dục đại học.
Đồng thời, áp dụng cơ chế mức học phí đối
với người học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, theo hình thức chính quy tập
trung toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học công lập, được xác định bằng mức
trần học phí đào tạo thạc sĩ quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.
Mức học phí đối với người học bác
sĩ chuyên khoa, theo hình thức đào tạo thường xuyên thực hiện theo thời gian
linh hoạt (vừa làm vừa học) tại cơ
sở giáo dục đại học công lập,
được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý. Mức thu không vượt quá 150% mức
thu đối với người học chính quy tập trung toàn thời gian tại cơ sở đào tạo với
cùng chuyên ngành.
Cơ sở giáo dục đại học ngoài công
lập chủ động xây dựng mức thu học phí đối với người học bác sĩ nội trú, bác sĩ
chuyên khoa, bảo đảm bù
đắp chi phí, có tích
lũy hợp lý và có trách nhiệm công khai, giải trình với người học, xã hội; thuyết
minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo. Việc tăng học phí của năm sau phải bảo
đảm không vượt quá 15% so với năm liền trước.
Học phí các chuyên ngành được nhà
nước hỗ trợ đối với người học thực hiện theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa
bệnh 2023.
Đối với người nước ngoài tham gia các
khóa học bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, nộp học phí theo mức thu do cơ sở đào tạo quy định hoặc theo hiệp
định, thỏa thuận hợp tác đã ký kết.
Cơ sở sử dụng nhân lực y tế căn cứ
quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để quyết định chi trả hoặc hỗ trợ học phí đối
với người được tuyển dụng, và trúng tuyển vào học chương trình đào tạo bác sĩ nội
trú, bác sĩ chuyên khoa.
CHUẨN HÓA ĐÀO TẠO VÀ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ CỦA ĐỘI NGŨ BÁC SĨ
Theo Cục Khoa học Công nghệ và
Đào tạo (Bộ Y tế), mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa tại Việt Nam hiện vẫn tồn
tại song song giữa đào tạo bác sĩ nội trú, và đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nhưng
chưa có sự thống nhất.
Trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế
cho thấy, đa số quốc
gia xem đào tạo nội trú là hình thức đào tạo chuyên khoa dành cho những sinh
viên y khoa xuất sắc. Tại các nước như Mỹ, Anh, Australia…, giai đoạn đào tạo chuyên khoa cũng được
gọi chung là đào tạo nội trú.
Từ thực tiễn trên, Cục Khoa học
Công nghệ và Đào tạo kiến nghị thống nhất mô hình đào tạo bác sĩ nội trú, theo
hướng xem đây là chương trình đào tạo chuyên khoa đặc biệt dành cho sinh viên
xuất sắc, đồng thời là kênh đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành.
Đối với đào tạo
bác sĩ chuyên khoa, chương trình sẽ áp dụng chung cho các bác sĩ đã có thời
gian thực hành theo quy định trước khi tham gia đào tạo chuyên sâu.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, trong bối cảnh nhiều chính
sách mới có hiệu lực, đặt ra yêu
cầu cấp thiết phải chuẩn hóa đào tạo và năng lực hành nghề của đội ngũ bác sĩ.
Ngành y tế đang triển khai đồng thời Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Luật
Giáo dục đại học năm 2025, cùng các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị
quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số
72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là những nền
tảng quan trọng để đổi mới toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế.
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết Nghị
quyết 72 đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hệ thống y tế, nâng cao chất lượng dịch
vụ và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người
dân. Trong khi đó, Nghị quyết 71 nhấn mạnh việc chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục,
gắn đào tạo với nhu cầu phát triển đất nước.
Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đang triển
khai nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế
theo hướng hội nhập quốc tế. Trong
đó, tập trung xây dựng
các quy định đặc thù về đào tạo thực hành, đào tạo chuyên sâu, và chuẩn năng lực
nghề nghiệp.
Luật Giáo dục đại học năm 2025 lần
đầu tiên quy định chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức
khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế hướng
dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý.
Song song đó, thực hiện Luật Khám
bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96, từ năm 2027, Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ tổ
chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh làm căn cứ cấp
giấy phép hành nghề.
Theo dự thảo Thông tư, việc cấp, quản lý
văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa được thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy
chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Phôi bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên
khoa do cơ sở đào tạo in, quản lý và cấp cho người học theo quy định hiện hành.
Mẫu phôi bằng của cơ sở đào tạo phải báo cáo Bộ Y tế trước khi in.
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