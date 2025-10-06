Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

Chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nhằm khuyến khích, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia...

Cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi kiến nghị đến Bộ Y tế về việc xem xét miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y, nhằm khuyến khích nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nhằm khuyến khích, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế là một trong những chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng gia tăng.

Về chính sách hiện hành, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định cụ thể để hỗ trợ công tác đào tạo nhân lực y tế, tập trung vào các chuyên ngành còn thiếu nhân lực và các lĩnh vực đặc thù.

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Nhà nước hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí đối với người học các chuyên ngành: tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. Đây là chính sách ưu tiên, nhằm bảo đảm phát triển nhân lực y tế cho những lĩnh vực chuyên sâu, có vai trò then chốt trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, Nhà nước miễn học phí cho học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đào tạo các chuyên ngành: lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh.

Theo Bộ Y tế, các chính sách này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc và được bảo đảm kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước. Qua đó, nhằm khuyến khích người học tham gia vào các chuyên ngành y tế đang gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế một cách bền vững.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hiện hành.

Đồng thời, tham mưu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt các đề án, chính sách mới trong việc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nói chung, đặc biệt là đối với những chuyên ngành cần ưu tiên trong giai đoạn 2026 - 2030 với tầm nhìn dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhân lực y tế, y đức và chính sách đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ thầy thuốc cũng là nội dung được Nghị quyết số 72-NQ/TW vừa ban hành mới đây của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp lớn. Về đào tạo và phát triển nhân lực, sẽ tập trung đầu tư phát triển một số cơ sở đào tạo sức khỏe chất lượng cao ngang tầm khu vực. Đồng thời mở rộng chính sách hỗ trợ học phí, học bổng cho sinh viên y khoa, nhất là những người cam kết phục vụ ở tuyến cơ sở, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Về chính sách đãi ngộ, để có được đội ngũ nhân lực như trên, việc tạo chính sách thu hút để cán bộ y tế yên tâm gắn bó lâu lâu, toàn tâm toàn ý với công việc là hết sức quan trọng. Vì vậy, cần có chính sách đãi ngộ, hỗ trợ đủ mạnh, thiết thực cho đội ngũ làm công tác dự phòng và y tế cơ sở.

Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để thể chế hoá các giải pháp này nhằm sớm được triển khai thực hiện. "Các chính sách ưu đãi vượt trội trong đào tạo và sử dụng cũng sẽ giúp thu hút mạnh mẽ và nâng cao chất lượng nhân lực y tế ở cơ sở, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, phục vụ nhân dân", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.