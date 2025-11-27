Hà Nội quy định mức học phí mới đối với khối trường công lập chất lượng cao

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 27/11/2025
Khởi Anh
27/11/2025, 11:36
Theo quy định về mức học phí mới đối với khối trường công lập chất lượng cao của Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa có mức thu thuộc "top 1", cụ thể Khối 10, 11 và 12 của trường này là 6.100.000 đồng/học sinh/tháng...
Sáng 27/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2025-2026.
Nghị quyết quy định mức học phí hằng tháng theo hình thức học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, công lập chất lượng cao trong năm học 2025-2026.
Cụ thể như, Trường Mầm non đô thị Sài Đồng: Nhà trẻ (từ 12 tháng đến dưới 18 tháng tuổi) 5.100.000 đồng; nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 36 tháng tuổi) 4.300.000 đồng; mẫu giáo 4.300.000 đồng.
Trường Mầm non 20-10: Nhà trẻ 5.100.000 đồng; mẫu giáo 5.100.000 đồng.
Trường Mầm non đô thị Việt Hưng: Nhà trẻ 3.800.000 đồng; mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3.800.000 đồng; mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5.100.000 đồng.
Trường Mầm non Việt Bun: Nhà trẻ 3.850.000 đồng; mẫu giáo 3.650.000 đồng. Trường Mầm non B: Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi) 4.500.000 đồng; Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi) 4.300.000 đồng; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3.300.000 đồng; Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4.800.000 đồng.
Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị: Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi) 5.100.000 đồng; Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi) 4.300.000 đồng; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4.300.000 đồng; Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5.100.000 đồng.
Trường Mầm non Mai Dịch: Nhà trẻ (từ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi) 4.000.000 đồng; Nhà trẻ (từ 24 tháng đến 36 tháng tuổi) 3.800.000 đồng; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4.000.000 đồng; Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4.600.000 đồng.
Trường Tiểu học Nam Từ Liêm: Khối 1 là 4.650.000 đồng; Khối 2 là 4.650.000 đồng; Khối 3 là 4.650.000 đồng; Khối 4 là 4.650.000 đồng; Khối 5 là 4.450.000 đồng.
Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng: Khối 1 là 5.500.000 đồng; Khối 2 là 5.500.000 đồng; Khối 3 là 5.300.000 đồng; Khối 4 là 5.000.000 đồng; Khối 5 là 5.000.000 đồng.
Trường Tiểu học Tràng An: Khối 1 là 3.700.000 đồng; Khối 2 là 3.700.000 đồng; Khối 3 là 3.700.000 đồng; Khối 4 là 3.700.000 đồng; Khối 5 là 3.700.000 đồng.
Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm: Khối 6 là 4.020.000 đồng; Khối 7 là 4.020.000 đồng; Khối 8 là 4.020.000 đồng; Khối 9 là 4.020.000 đồng.
Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy: Khối 6 là 3.300.000 đồng; Khối 7 là 3.300.000; Khối 8 là 3.300.000 đồng; Khối 9 là 3.300.000.
Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân: Khối 6 là 4.000.000 đồng; Khối 7 là 4.000.000 đồng; Khối 8 là 4.000.000 đồng; Khối 9 là 3.700.000 đồng.
Trường Trung học cơ sở Lê Lợi: Khối 6 là 4.400.000 đồng; Khối 7 là 4.400.000 đồng; Khối 8 là 4.400.000 đồng; Khối 9 là 4.400.000 đồng.
Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa: Khối 10, 11 và 12 là 6.100.000 đồng.
Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi: Lớp không học tăng cường tiếng Anh 3.000.000 đồng; Lớp học tăng cường tiếng Anh 3.900.000 đồng.
Trường Trung học cơ sở Chu Văn An là 4.200.000 đồng.
Cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập: Trường Trung học cơ sở Năng khiếu Đại học Sư phạm là 4.000.000 đồng.
Trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm là 3.200.000 đồng.
Trường Trung học cơ sở - Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành: Trung học cơ sở là 2.365.000 đồng, Trung học Phổ thông là 2.640.000 đồng.
Trường Trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ thuộc Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội là 3.200.000 đồng.
Nghị quyết quy định mức học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. Thời gian thực hiện nghị quyết này là trong năm học 2025-2026.
Nghị quyết của Hà Nội quy định mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật. Cụ thể, người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, chống dịch bệnh được hỗ trợ 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, Tết...
Với chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn, Nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí tháo dỡ, vận chuyển máy móc, thiết bị, nhà xưởng nơi di dời đi là 50.000 đồng/m² nhà xưởng, tối đa 500 triệu đồng/cơ sở...
Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn, hạn chế nguy cơ về sức khỏe cho nhân dân...
Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 cho người lao động, gửi báo cáo về Bộ trước ngày 25/12/2025…
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 231/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai ngay biện pháp phòng, tránh, ứng phó bão số 15 với phương châm chủ động “từ sớm, từ xa”, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và giảm thiểu thiệt hại.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: