Đến lượt em dâu Chủ tịch bị bán giải chấp 15.000 cổ phiếu DIG

Bà Hà Thị Thanh Châu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIC Corp vừa bị bán giải chấp 15.000 cổ phiếu DIG, giao dịch được thực hiện từ ngày 14/11 và ngày 16/11.



Sau giao dịch, em dâu ông Tuấn đã giảm sở hữu từ 354.151 cổ phiếu về 339.151 cổ phiếu, tương ứng 0,055% vốn điều lệ.

Trước đó, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân, cổ đông lớn cũng vừa bị bán giải chấp 5.815.100 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ hơn 86 triệu cổ phiếu, chiếm 14,1% về còn hơn 80,2 triệu cổ phiếu, chiếm 13,15% vốn điều lệ.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời là con gái ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên kết thúc giao dịch bà Huyền chỉ mua được 4.571.000 cổ phiếu. Qua đó, nâng tỷ lệ nắm giữ lên gần 26,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,36% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 7/10 đến ngày 4/11/2022.

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã bị bán giải chấp thêm 5.864.300 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 4,36% về còn 3,39% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 7/11, ngày 9/11 và ngày 10/11.

Thêm nữa, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời là con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn cũng vừa bị bán giải chấp 6.429.300 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu từ 10,06% về còn 9% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 7/11 và ngày 9/11.

Trước nữa vào ngày 27/10, công ty chứng khoán đã bán giải chấp 4.203.500 cổ phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân, cổ đông lớn DIG; từ ngày 27/10 đến 28/10, ông Nguyễn Thiện Tuấn bị bán 3.045.600 cp và con trai là Nguyễn Hùng Cường cũng đã bị bán giải chấp 1.379.350 cp.

Như vậy, cổ phiếu này liên tục bị các công ty chứng khoán công bố báo cáo bán giải chấp và giá cổ phiếu thì liên tục giảm mạnh từ 119.800 đồng/cổ phiếu giảm xuống chỉ còn 10.100 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 15/11). Tuy nhiên, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu DIG tăng 750 đồng lên 11.900 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, ngày 17/11, DIG công bố hoàn tất việc mua lại trước hạn hai lô trái phiếu phát hành năm 2021 và đáo hạn năm 2024. Cụ thể: ngày 10/11, DIC Corp hoàn tất mua lại 539 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô trái phiếu mã DIGH2124002, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 30/9/2021 và đáo hạn ngày 30/9/2024 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khối lượng mã trái phiếu này hiện còn lại 461 tỷ đồng.

Với mã trái phiếu DIGH2124003, DIG hoàn tất mua lại 1.061 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong cùng ngày. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 26/11/2021 và đáo hạn ngày 26/11/2024 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng và giá trị còn lại của lô trái phiếu mã này là 439 tỷ đồng. Như vậy, DIC Corp đã mua lại trước hạn tổng cộng 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Về kết quả kinh doanh, DIG công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 kém tích cực với doanh thu thuần đạt 424 tỷ đồng (-21% YoY), trong đó doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản giảm 38% YoY và chỉ đóng góp 52% vào tổng doanh thu thuần (so với mức đóng góp khoảng 65% của các quý trước) với việc tiếp tục bàn giao tại các dự án Gateway Vũng Tàu, Khu phức hợp Cap Saint Jaques, Nam Vĩnh Yên và Hiệp Phước. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh bất động sản giảm xuống 39% trong quý 3/2022 (-20 điểm % QoQ & -9 điểm % YoY), đây cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận từ HĐKD quý 3/2022 của DIG giảm còn 46 tỷ đồng (-41% YoY).

Trong khi đó, chi phí tài chính của DIG tăng lên 45 tỷ đồng (+155% YoY). Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng chủ yếu đến từ 3,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành vào tháng 9 và tháng 11/2021 (chiếm 64% tổng dư nợ tại cuối quý 3/2022; đáo hạn vào năm 2024). Do đó, quý 3/2022 ghi nhận lỗ ròng 996 triệu đồng so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 3/2021 đạt 43 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2022, tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu của DIG đạt 43,1% so với 15,2% vào cuối năm 2021 do tiền và các khoản tương đương tiền - bao gồm cả các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 45% so với đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của DIG giảm 8% YoY đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng 3% YoY đạt 142 tỷ đồng chủ yếu do chi phí thanh lý tài sản thấp hơn YoY (88 triệu đồng trong 9T 2022 so với 71 tỷ đồng trong 9T 2021).

VCSC cho rằng, các kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9T 2022 hoàn thành lần lượt 39% và 14% dự báo cả năm tương ứng của VCSC, do việc ghi nhận doanh thu của các dự án Vị Thanh và Lam Hạ Center Point chậm hơn so với kỳ vọng trước đây của VCSC và VCSC cho rằng có rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.