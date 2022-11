Thêm 1 công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp hơn 5 triệu cổ phiếu DIG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán.

Theo đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn dự kiến bán 2.131.538 cổ phiếu; ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch HĐQT dự bán giải chấp 1.474.031 cổ phiếu và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT dự bán bán giải chấp 1.445.105 cổ phiếu DIG, từ ngày 7/11 đến khi đảm bảo tỷ lệ ký quỹ của YSVN. Được biết, ông Cường và bà Huyền là của ông Nguyễn Thiện Tuấn và hiện đều đang là Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp.

YSVN cũng lưu ý, số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Trước đó, vào ngày 4/11, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Mirae Asset (Việt Nam) công bố thông tin về việc bán giải chấp 2,8 triệu cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thiện Tuấn. Thời gian dự kiến bán giải chấp kể từ ngày 4/11/2022 đến khi đảm bảo đủ tỷ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Công ty chứng khoán này cũng cho biết, việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của MAS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ và số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Được biết, ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT DIG đã bán ra hơn 3,04 triệu cổ phiếu vào phiên 27 và 28/10. Qua đó, giảm sở hữu tại DIG xuống còn hơn 58,47 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,59%. Lý do là công ty chứng khoán bán giải chấp.

Tương tự, cùng với lý do bị công ty chứng khoán bán giải chấp, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT DIG và là con trai của ông Nguyễn Thiện Tuấn bán gần 1,38 triệu cổ phiếu trong ngày 30/10 và 01/11, giảm sở hữu còn hơn 61,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,06%.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân bị bán giải chấp hơn 4,2 triệu cổ phiếu trong ngày 27/10 và còn nắm giữ hơn 89,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,72%.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, doanh thu của DIG thấp, chi phí tài chính cao dẫn đến lỗ ròng trong quý 3. Cụ thể: DIG đã có báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2022 kém tích cực với doanh thu thuần đạt 424 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản giảm 38% so với cùng kỳ và chỉ đóng góp 52% vào tổng doanh thu thuần (so với mức đóng góp khoảng 65% của các quý trước) với việc tiếp tục bàn giao tại các dự án Gateway Vũng Tàu, Khu phức hợp Cap Saint Jaques, Nam Vĩnh Yên và Hiệp Phước.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh bất động sản giảm xuống 39% trong quý 3/2022 (-20 điểm % QoQ & -9 điểm % YoY), đây cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận từ HĐKD quý 3/2022 của DIG giảm còn 46 tỷ đồng (- 41% YoY). Trong khi đó, chi phí tài chính của DIG tăng lên 45 tỷ đồng (+155% YoY), mà VCSC cho rằng chủ yếu đến từ 3,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu phát hành vào tháng 9 và tháng 11/2021 (chiếm 64% tổng dư nợ tại cuối quý 3/2022; đáo hạn vào năm 2024). Do đó, quý 3/2022 ghi nhận lỗ ròng 996 triệu đồng so với LNST sau lợi ích CĐTS quý 3/2021 đạt 43 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2022, tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu của DIG đạt 43,1% so với 15,2% vào cuối năm 2021 do tiền và các khoản tương đương tiền - bao gồm cả các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 45% so với đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của DIG giảm 8% YoY đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS tăng 3% YoY đạt 142 tỷ đồng chủ yếu do chi phí thanh lý tài sản thấp hơn YoY (88 triệu đồng trong 9T 2022 so với 71 tỷ đồng trong 9T 2021).

VCSC cho biết, các kết quả doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng 2022 hoàn thành lần lượt 39% và 14% dự báo cả năm tương ứng của VCSC và do việc ghi nhận doanh thu của các dự án Vị Thanh và Lam Hạ Center Point chậm hơn so với kỳ vọng trước đây của chúng tôi nên VCSC cho rằng có rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2022 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, cổ phiếu DIG giảm 6,96% xuống còn 15.450 đồng và giảm gần 70% trong 6 tháng qua.